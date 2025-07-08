https://crimea.ria.ru/20250708/tri-cheloveka-pogibli-i-shestero-raneny-pri-atake-vsu-na-plyazh-v-kurske-1147814463.html

Три человека погибли и шестеро ранены при атаке ВСУ на пляж в Курске

Три человека погибли и шестеро ранены при атаке ВСУ на пляж в Курске - РИА Новости Крым, 09.07.2025

Три человека погибли и шестеро ранены при атаке ВСУ на пляж в Курске

Три человека погибли и еще шестеро получили ранения при ударе ВСУ по городскому пляжу в Курске. Об этом сообщил врио губернатора области Александр Хинштейн. РИА Новости Крым, 09.07.2025

2025-07-08T23:48

2025-07-08T23:48

2025-07-09T00:04

курск

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости Крым. Три человека погибли и еще шестеро получили ранения при ударе ВСУ по городскому пляжу в Курске. Об этом сообщил врио губернатора области Александр Хинштейн.По его данным, боевики атаковали пляж поздно вечером во вторник. Изначально было известно о четырех пострадавших, среди которых был ребенок – он получил ожоги. На месте происшествия находятся представители всех оперативных служб. Информация о последствиях уточняется, добавил врио губернатора.23 июня 2024 года ВСУ атаковали пляжи в Севастополе пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. Российская ПВО перехватила четыре из них. Уничтоженная в воздухе пятая ракета разорвалась, и осколки боевой части обрушились на курортную зону, что привело к многочисленным жертвам отдыхавших на пляжах Северной стороны города – Учкуевка и Любимовка и в парковой зоне.Погибли четверо, в том числе двое детей: двухлетняя жительница Севастополя Лиза Кирнос и 9-летняя приезжая девочка, дочь замглавы Магадана София Аверьянова. Ранения получили153 человека, более половины из них госпитализировали.В июне этого года Главная военная прокуратура РФ сообщила, что виновный в ракетном обстреле побережья Севастополя командир 19 отдельной ракетной бригады ВСУ полковник Ростислав Карпуша заочно приговорен к пожизненному лишению свободы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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