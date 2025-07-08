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Три человека погибли и шестеро ранены при атаке ВСУ на пляж в Курске - РИА Новости Крым, 09.07.2025
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Три человека погибли и шестеро ранены при атаке ВСУ на пляж в Курске
Три человека погибли и шестеро ранены при атаке ВСУ на пляж в Курске - РИА Новости Крым, 09.07.2025
Три человека погибли и шестеро ранены при атаке ВСУ на пляж в Курске
Три человека погибли и еще шестеро получили ранения при ударе ВСУ по городскому пляжу в Курске. Об этом сообщил врио губернатора области Александр Хинштейн. РИА Новости Крым, 09.07.2025
2025-07-08T23:48
2025-07-09T00:04
курск
обстрелы курской области
обстрелы всу
атаки всу
александр хинштейн
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости Крым. Три человека погибли и еще шестеро получили ранения при ударе ВСУ по городскому пляжу в Курске. Об этом сообщил врио губернатора области Александр Хинштейн.По его данным, боевики атаковали пляж поздно вечером во вторник. Изначально было известно о четырех пострадавших, среди которых был ребенок – он получил ожоги. На месте происшествия находятся представители всех оперативных служб. Информация о последствиях уточняется, добавил врио губернатора.23 июня 2024 года ВСУ атаковали пляжи в Севастополе пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. Российская ПВО перехватила четыре из них. Уничтоженная в воздухе пятая ракета разорвалась, и осколки боевой части обрушились на курортную зону, что привело к многочисленным жертвам отдыхавших на пляжах Северной стороны города – Учкуевка и Любимовка и в парковой зоне.Погибли четверо, в том числе двое детей: двухлетняя жительница Севастополя Лиза Кирнос и 9-летняя приезжая девочка, дочь замглавы Магадана София Аверьянова. Ранения получили153 человека, более половины из них госпитализировали.В июне этого года Главная военная прокуратура РФ сообщила, что виновный в ракетном обстреле побережья Севастополя командир 19 отдельной ракетной бригады ВСУ полковник Ростислав Карпуша заочно приговорен к пожизненному лишению свободы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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курск, обстрелы курской области, обстрелы всу, атаки всу, александр хинштейн, происшествия, новости, новости сво
Три человека погибли и шестеро ранены при атаке ВСУ на пляж в Курске

В Курске при атаке ВСУ на городской пляж погибли трое и ранены шесть человек - Хинштейн

23:48 08.07.2025 (обновлено: 00:04 09.07.2025)
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция и скорая помощь
Полиция и скорая помощь - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости Крым. Три человека погибли и еще шестеро получили ранения при ударе ВСУ по городскому пляжу в Курске. Об этом сообщил врио губернатора области Александр Хинштейн.
По его данным, боевики атаковали пляж поздно вечером во вторник. Изначально было известно о четырех пострадавших, среди которых был ребенок – он получил ожоги.

"В результате атаки на городской пляж трое человек скончались на месте. Количество раненых возросло до шести человек. Мужчина получил осколочное ранение плеча, еще один — травму ребер и осколочные ранения", - написал Хинштейн в Telegram-канале.

На месте происшествия находятся представители всех оперативных служб. Информация о последствиях уточняется, добавил врио губернатора.
23 июня 2024 года ВСУ атаковали пляжи в Севастополе пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. Российская ПВО перехватила четыре из них. Уничтоженная в воздухе пятая ракета разорвалась, и осколки боевой части обрушились на курортную зону, что привело к многочисленным жертвам отдыхавших на пляжах Северной стороны города – Учкуевка и Любимовка и в парковой зоне.
Погибли четверо, в том числе двое детей: двухлетняя жительница Севастополя Лиза Кирнос и 9-летняя приезжая девочка, дочь замглавы Магадана София Аверьянова. Ранения получили153 человека, более половины из них госпитализировали.
В июне этого года Главная военная прокуратура РФ сообщила, что виновный в ракетном обстреле побережья Севастополя командир 19 отдельной ракетной бригады ВСУ полковник Ростислав Карпуша заочно приговорен к пожизненному лишению свободы.
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