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Умер раненный на пляже в Курске во время атаки ВСУ 5-летний ребенок - РИА Новости Крым, 09.07.2025
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Умер раненный на пляже в Курске во время атаки ВСУ 5-летний ребенок
Умер раненный на пляже в Курске во время атаки ВСУ 5-летний ребенок - РИА Новости Крым, 09.07.2025
Умер раненный на пляже в Курске во время атаки ВСУ 5-летний ребенок
5-летний мальчик, раненый в результате удара ВСУ по пляжу в Курске, скончался во время транспортировки в Москву, сообщает врио губернатора области Александр... РИА Новости Крым, 09.07.2025
2025-07-09T17:28
2025-07-09T17:42
александр хинштейн
происшествия
курск
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июля – РИА Новости Крым. 5-летний мальчик, раненый в результате удара ВСУ по пляжу в Курске, скончался во время транспортировки в Москву, сообщает врио губернатора области Александр Хинштейн.По его словам, у ребенка было больше 30% ожогов тела, это слишком тяжелые травмы для малыша.Он добавил, что семье погибшего окажут всю необходимую помощь и поддержку.Накануне, 8 июля, ВСУ нанесли удар по городскому пляжу в Курске, в результате три человека погибли и еще шестеро получили ранения.Кроме того, украинский беспилотник атаковал инфекционный корпус Рыльской центральной районной больницы и здание скорой помощи. Еще один дрон ВСУ ударил по административному зданию агрофирмы.В приграничных регионах России при атаках украинских боевиков за неделю погибли 17 мирных жителей, еще 142 получили ранения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Во время удара ВСУ по пляжу в Курске пятилетний мальчик закрыл собой мамуВСУ ударили по инфекционной больнице и зданию скорой помощи в РыльскеТри человека погибли и шестеро ранены при атаке ВСУ на пляж в Курске
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РИА Новости Крым
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александр хинштейн, происшествия, курск, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу
Умер раненный на пляже в Курске во время атаки ВСУ 5-летний ребенок

Умер раненный на пляже в Курске во время атаки ВСУ 5-летний ребенок

17:28 09.07.2025 (обновлено: 17:42 09.07.2025)
 
© РИА Новости . Юрий Абрамочкин / Перейти в фотобанкКапельница
Капельница - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© РИА Новости . Юрий Абрамочкин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июля – РИА Новости Крым. 5-летний мальчик, раненый в результате удара ВСУ по пляжу в Курске, скончался во время транспортировки в Москву, сообщает врио губернатора области Александр Хинштейн.
По его словам, у ребенка было больше 30% ожогов тела, это слишком тяжелые травмы для малыша.
"Те, кто убивает детей, не имеют права называться людьми. Это не просто варварство: это преступление против самой человеческой сути! Верю, что это зло не останется безнаказанным!", – написал Хинштейн в своем официальном Telegram-канале.
Он добавил, что семье погибшего окажут всю необходимую помощь и поддержку.
Накануне, 8 июля, ВСУ нанесли удар по городскому пляжу в Курске, в результате три человека погибли и еще шестеро получили ранения.
Кроме того, украинский беспилотник атаковал инфекционный корпус Рыльской центральной районной больницы и здание скорой помощи. Еще один дрон ВСУ ударил по административному зданию агрофирмы.
В приграничных регионах России при атаках украинских боевиков за неделю погибли 17 мирных жителей, еще 142 получили ранения.
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Александр ХинштейнПроисшествияКурскВСУ (Вооруженные силы Украины)Обстрелы ВСУ
 
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