https://crimea.ria.ru/20250709/ranenyy-na-plyazhe-v-kurske-rebenok-skonchalsya-1147834598.html

Умер раненный на пляже в Курске во время атаки ВСУ 5-летний ребенок

Умер раненный на пляже в Курске во время атаки ВСУ 5-летний ребенок - РИА Новости Крым, 09.07.2025

Умер раненный на пляже в Курске во время атаки ВСУ 5-летний ребенок

5-летний мальчик, раненый в результате удара ВСУ по пляжу в Курске, скончался во время транспортировки в Москву, сообщает врио губернатора области Александр... РИА Новости Крым, 09.07.2025

2025-07-09T17:28

2025-07-09T17:28

2025-07-09T17:42

александр хинштейн

происшествия

курск

всу (вооруженные силы украины)

обстрелы всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июля – РИА Новости Крым. 5-летний мальчик, раненый в результате удара ВСУ по пляжу в Курске, скончался во время транспортировки в Москву, сообщает врио губернатора области Александр Хинштейн.По его словам, у ребенка было больше 30% ожогов тела, это слишком тяжелые травмы для малыша.Он добавил, что семье погибшего окажут всю необходимую помощь и поддержку.Накануне, 8 июля, ВСУ нанесли удар по городскому пляжу в Курске, в результате три человека погибли и еще шестеро получили ранения.Кроме того, украинский беспилотник атаковал инфекционный корпус Рыльской центральной районной больницы и здание скорой помощи. Еще один дрон ВСУ ударил по административному зданию агрофирмы.В приграничных регионах России при атаках украинских боевиков за неделю погибли 17 мирных жителей, еще 142 получили ранения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Во время удара ВСУ по пляжу в Курске пятилетний мальчик закрыл собой мамуВСУ ударили по инфекционной больнице и зданию скорой помощи в РыльскеТри человека погибли и шестеро ранены при атаке ВСУ на пляж в Курске

курск

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр хинштейн, происшествия, курск, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу