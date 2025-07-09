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ВСУ ударили по инфекционной больнице и зданию скорой помощи в Рыльске

ВСУ ударили по инфекционной больнице и зданию скорой помощи в Рыльске - РИА Новости Крым, 09.07.2025

ВСУ ударили по инфекционной больнице и зданию скорой помощи в Рыльске

Украинский беспилотник в ночь на среду атаковал инфекционный корпус Рыльской центральной районной больницы и здание скорой помощи. Еще один дрон ВСУ ударил по... РИА Новости Крым, 09.07.2025

2025-07-09T06:10

2025-07-09T06:10

2025-07-09T06:19

александр хинштейн

новости

курская область

беспилотник (бпла, дрон)

происшествия

пожар

новости сво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости Крым. Украинский беспилотник в ночь на среду атаковал инфекционный корпус Рыльской центральной районной больницы и здание скорой помощи. Еще один дрон ВСУ ударил по административному зданию агрофирмы. Об этом сообщил врио губернатора области Александр Хинштейн.После удара начался пожар, пострадали две женщины – у одной резаная рана груди, раненая в состоянии средней степени тяжести доставлена в Курскую областную больницу. У второй пострадавшей осколочное ранение правого бедра, ушиб мягких тканей правого коленного сустава – ей оказана первая помощь, будет наблюдаться амбулаторно, проинформировал Хинштейн.Накануне вечером три человека погибли и еще шестеро получили ранения при ударе ВСУ по городскому пляжу в Курске.В приграничных регионах России при атаках украинских боевиков за неделю погибли 17 мирных жителей, еще 142 получили ранения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ разрушили сотни храмов на территории РоссииМассированный налет на города ЛНР - Киев ударил по зданиям администрацийВ России возбуждено около 7500 дел против украинских боевиков и наемников

курская область

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр хинштейн, новости, курская область, беспилотник (бпла, дрон), происшествия, пожар, новости сво