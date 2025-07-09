https://crimea.ria.ru/20250709/vo-vremya-udara-vsu-po-plyazhu-v-kurske-pyatiletniy-malchik-zakryl-soboy-mamu-1147817626.html

Во время удара ВСУ по пляжу в Курске пятилетний мальчик закрыл собой маму

Во время удара ВСУ по пляжу в Курске пятилетний мальчик закрыл собой маму - РИА Новости Крым, 09.07.2025

Во время удара ВСУ по пляжу в Курске пятилетний мальчик закрыл собой маму

Во время атаки украинских боевиков на пляж в Курске накануне вечером пятилетний мальчик закрыл собой маму, а парень, который шел мимо пляжа, услышав крики... РИА Новости Крым, 09.07.2025

2025-07-09T08:28

2025-07-09T08:28

2025-07-09T08:37

курская область

александр хинштейн

происшествия

беспилотник (бпла, дрон)

больница

новости

новости сво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости Крым. Во время атаки украинских боевиков на пляж в Курске накануне вечером пятилетний мальчик закрыл собой маму, а парень, который шел мимо пляжа, услышав крики женщин и детей, бросился на помощь. О подвигах мирных жителей рассказал врио губернатора области Александр Хинштейн.Шестеро пострадавших от удара ВСУ по Курску были доставлены в областную больницу. После обследования медики диагностировали тяжелое состояние у троих раненых, включая ребенка. Все операции прошли успешно, проинформировал Хинштейн.И рассказал о героизме мирных жителей города. По словам очевидцев, пятилетний Анатолий закрывал собой маму.В ночь на среду украинский беспилотник атаковал инфекционный корпус Рыльской центральной районной больницы и здание скорой помощи. Еще один дрон ВСУ ударил по административному зданию агрофирмы.В приграничных регионах России при атаках украинских боевиков за неделю погибли 17 мирных жителей, еще 142 получили ранения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ разрушили сотни храмов на территории РоссииМассированный налет на города ЛНР - Киев ударил по зданиям администрацийВ России возбуждено около 7500 дел против украинских боевиков и наемников

курская область

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

курская область, александр хинштейн, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), больница, новости, новости сво