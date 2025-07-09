Во время удара ВСУ по пляжу в Курске пятилетний мальчик закрыл собой маму
Пятилетний мальчик закрыл собой маму во время удара ВСУ по пляжу в Курске
08:28 09.07.2025 (обновлено: 08:37 09.07.2025)
© Telegram Александр ХинштейнВо время удара ВСУ по пляжу в Курске пятилетний мальчик закрыл собой маму
© Telegram Александр Хинштейн
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости Крым. Во время атаки украинских боевиков на пляж в Курске накануне вечером пятилетний мальчик закрыл собой маму, а парень, который шел мимо пляжа, услышав крики женщин и детей, бросился на помощь. О подвигах мирных жителей рассказал врио губернатора области Александр Хинштейн.
Шестеро пострадавших от удара ВСУ по Курску были доставлены в областную больницу. После обследования медики диагностировали тяжелое состояние у троих раненых, включая ребенка. Все операции прошли успешно, проинформировал Хинштейн.
И рассказал о героизме мирных жителей города. По словам очевидцев, пятилетний Анатолий закрывал собой маму.
"Настоящий мужчина: не испугался, не растерялся, кинулся спасать самого близкого человека. У него тяжелые ожоги, сейчас он в реанимации. Будем переводить ребенка вместе с мамой в Москву. Еще один раненый – парень, который шел мимо пляжа. Услышал, как кричат женщины и ребенок, бросился на помощь. В этот момент сдетонировал боеприпас", – рассказал Хинштейн.
В ночь на среду украинский беспилотник атаковал инфекционный корпус Рыльской центральной районной больницы и здание скорой помощи. Еще один дрон ВСУ ударил по административному зданию агрофирмы.
В приграничных регионах России при атаках украинских боевиков за неделю погибли 17 мирных жителей, еще 142 получили ранения.
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