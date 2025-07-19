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Иран пригрозил выйти из договора о нераспространении ядерного оружия - РИА Новости Крым, 19.07.2025
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Иран пригрозил выйти из договора о нераспространении ядерного оружия
Иран пригрозил выйти из договора о нераспространении ядерного оружия - РИА Новости Крым, 19.07.2025
Иран пригрозил выйти из договора о нераспространении ядерного оружия
Исламская республика Иран может выйти из договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и начать программу обогащения урана выше уровня 60%. Об этом заявил РИА Новости Крым, 19.07.2025
2025-07-19T18:07
2025-07-19T17:39
иран
новости
ядерное сдерживание
ядерное оружие
договор о нераспространении ядерного оружия (дняо)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. Исламская республика Иран может выйти из договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и начать программу обогащения урана выше уровня 60%. Об этом заявил официальный представитель комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента страны Эбрахим Резаи, его слова приводит агентство Tasnim.Резаи отметил, что Иран в данный момент лишь приостановил добровольное исполнение дополнительного протокола, но все еще остается членом ДНЯО.Напомним, в июне в МИД Ирана заявили, что Тегеран придерживается обязательств по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и считает, что ядерного оружия в ближневосточном регионе быть не должно.Перед этим иранский парламент опроверг распространяемую информацию о том, что рассматривает законопроект о выходе Тегерана из ДНЯО в ответ на атаки Израиля.Обострение между Израилем и ИраномВ ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев". Израильские ВВС нанесли удары по десяткам целей в Иране, которые связаны с ядерной программой и военными объектами.В столице республики был убит ряд высокопоставленных иранских военных, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов страны, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в разных районах страны.В ответ Иран после обращения к нации верховного лидера, аятоллы Али Хаменеи, провел операцию "Правдивое обещание 3".16 июля Хаменеи в ходе встречи с представителями судебной системы страны заявил, что Иран способен нанести США и "другим" странам еще более сильный удар, чем это было во время ирано-израильского конфликта.Стороны в течение двенадцати дней обменивались ударами, к которым в ночь на 22 июня присоединились Соединенные Штаты Америки, атаковав ядерные объекты Ирана. Вечером следующего дня Тегеран нанес ответные ракетные удары по базе США Эль-Удейд в Катаре, заявив, что не намерен идти на дальнейшую эскалацию.Несколько дней спустя президент США Дональд Трамп заявил, что Америка может повторить атаку на ядерные объекты Ирана, если Тегеран не откроет доступа к своим ядерным материалам. Ранее он заявлял, что Иран должен полностью отказаться от ядерного оружия.18 июля глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что возобновление переговоров с США возможно, только если Вашингтон будет готов к взаимовыгодной и сбалансированной ядерной сделке. также он заявил, что Великобритания, Германия и Франция должны отказаться от идеи до конца лета восстановить международные санкции против Ирана, "если намерены играть роль в переговорах по ядерной программе".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Иран приостанавливает сотрудничество с МАГАТЭНадо уважать законное право Ирана на развитие мирного атома – ПутинУченые из Севастополя оценят последствия ударов США по Ирану
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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иран, новости, ядерное сдерживание, ядерное оружие, договор о нераспространении ядерного оружия (дняо)
Иран пригрозил выйти из договора о нераспространении ядерного оружия

Иран грозит выходом из договора о нераспространении ядерного оружия при усилении санкций

18:07 19.07.2025
 
 / Перейти в фотобанкФлаг Исламской Республики Ирана
Флаг Исламской Республики Ирана
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. Исламская республика Иран может выйти из договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и начать программу обогащения урана выше уровня 60%. Об этом заявил официальный представитель комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента страны Эбрахим Резаи, его слова приводит агентство Tasnim.
Резаи отметил, что Иран в данный момент лишь приостановил добровольное исполнение дополнительного протокола, но все еще остается членом ДНЯО.

"Однако в случае продолжения санкционного давления в повестке дня может оказаться выход из договора, обогащение урана до уровня выше 60%, производство и экспорт модернизированных центрифуг и расширение отношений в ядерной сфере", – заявил Резаи.

Напомним, в июне в МИД Ирана заявили, что Тегеран придерживается обязательств по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и считает, что ядерного оружия в ближневосточном регионе быть не должно.
Перед этим иранский парламент опроверг распространяемую информацию о том, что рассматривает законопроект о выходе Тегерана из ДНЯО в ответ на атаки Израиля.

Обострение между Израилем и Ираном

В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев". Израильские ВВС нанесли удары по десяткам целей в Иране, которые связаны с ядерной программой и военными объектами.
В столице республики был убит ряд высокопоставленных иранских военных, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов страны, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в разных районах страны.
В ответ Иран после обращения к нации верховного лидера, аятоллы Али Хаменеи, провел операцию "Правдивое обещание 3".
16 июля Хаменеи в ходе встречи с представителями судебной системы страны заявил, что Иран способен нанести США и "другим" странам еще более сильный удар, чем это было во время ирано-израильского конфликта.
Стороны в течение двенадцати дней обменивались ударами, к которым в ночь на 22 июня присоединились Соединенные Штаты Америки, атаковав ядерные объекты Ирана. Вечером следующего дня Тегеран нанес ответные ракетные удары по базе США Эль-Удейд в Катаре, заявив, что не намерен идти на дальнейшую эскалацию.
Несколько дней спустя президент США Дональд Трамп заявил, что Америка может повторить атаку на ядерные объекты Ирана, если Тегеран не откроет доступа к своим ядерным материалам. Ранее он заявлял, что Иран должен полностью отказаться от ядерного оружия.
18 июля глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что возобновление переговоров с США возможно, только если Вашингтон будет готов к взаимовыгодной и сбалансированной ядерной сделке. также он заявил, что Великобритания, Германия и Франция должны отказаться от идеи до конца лета восстановить международные санкции против Ирана, "если намерены играть роль в переговорах по ядерной программе".
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ИранНовостиЯдерное сдерживаниеЯдерное оружиеДоговор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО)
 
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