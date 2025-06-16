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МИД Ирана сделал заявление по ядерному оружию

МИД Ирана сделал заявление по ядерному оружию - РИА Новости Крым, 16.06.2025

МИД Ирана сделал заявление по ядерному оружию

Тегеран придерживается обязательств по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и считает, что ядерного оружия в ближневосточном регионе быть не... РИА Новости Крым, 16.06.2025

2025-06-16T12:41

2025-06-16T12:41

2025-06-16T12:41

ближний восток

иран

обострение между израилем и ираном

ядерное оружие

в мире

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым. Тегеран придерживается обязательств по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и считает, что ядерного оружия в ближневосточном регионе быть не должно. Такое заявление в понедельник сделал официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.Иранский парламент в понедельник опроверг информацию о том, что рассматривает законопроект о выходе Тегерана из ДНЯО в ответ на атаки Израиля, передает иранское госагентство Mehr."Меджлис исламского совета (парламент – ред.) сегодня объявил, что… у него нет на рассмотрении законопроектов по выходу из Договора о нераспространении ядерного оружия, и что опубликованные по этому поводу сообщения не соответствуют действительности", — говорится в сообщении.В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев". Израильские ВВС нанесли в Иране удары по десяткам целей, которые связаны с ядерной программой и военными объектами. В Тегеране были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов страны, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в различных районах страны.Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) заявил, что Иран в ответ на удары Израиля проводит операцию "Правдивое обещание 3". Информация об ответных действиях Ирана появилась после обращения верховного лидера Ирана Али Хаменеи к иранцам с обещанием ответить Израилю силой.Обмены ударами между Ираном и Израилем продолжаются четвертые сутки.Подробнее о ситуации на Ближнем Востоке читайте здесь >>>Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram,Дзен и ВКонтакте, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Атаки Ирана и Израиля: под ударами аэропорт Бен Гурион и иранский МИДОколо 200 россиян эвакуированы из ИранаБлижний Восток раскалывает Запад

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ближний восток, иран, обострение между израилем и ираном, ядерное оружие, в мире, безопасность