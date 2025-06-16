МИД Ирана сделал заявление по ядерному оружию
Тегеран продолжает придерживаться обязательств по ДНЯО – МИД Ирана
© AP Photo Alexander ZemlianichenkoИранский национальный флаг приспущенный в знак траура
© AP Photo Alexander Zemlianichenko
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым. Тегеран придерживается обязательств по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и считает, что ядерного оружия в ближневосточном регионе быть не должно. Такое заявление в понедельник сделал официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.
"Как страна, являющаяся подписантом Договора о нераспространении ядерного оружия, мы осознаем свои обязательства и считаем, что ядерное оружие не должно существовать ни у одного государства в Западной Азии. Вот почему Иран всегда был глашатаем принципа "Ближний Восток - свободный от оружия массового поражения", - цитирует Багаи РИА Новости.
Иранский парламент в понедельник опроверг информацию о том, что рассматривает законопроект о выходе Тегерана из ДНЯО в ответ на атаки Израиля, передает иранское госагентство Mehr.
"Меджлис исламского совета (парламент – ред.) сегодня объявил, что… у него нет на рассмотрении законопроектов по выходу из Договора о нераспространении ядерного оружия, и что опубликованные по этому поводу сообщения не соответствуют действительности", — говорится в сообщении.
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев". Израильские ВВС нанесли в Иране удары по десяткам целей, которые связаны с ядерной программой и военными объектами. В Тегеране были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов страны, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в различных районах страны.
Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) заявил, что Иран в ответ на удары Израиля проводит операцию "Правдивое обещание 3". Информация об ответных действиях Ирана появилась после обращения верховного лидера Ирана Али Хаменеи к иранцам с обещанием ответить Израилю силой.
Обмены ударами между Ираном и Израилем продолжаются четвертые сутки.
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