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Надо уважать законное право Ирана на развитие мирного атома – Путин - РИА Новости Крым, 01.07.2025
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Надо уважать законное право Ирана на развитие мирного атома – Путин
Надо уважать законное право Ирана на развитие мирного атома – Путин - РИА Новости Крым, 01.07.2025
Надо уважать законное право Ирана на развитие мирного атома – Путин
Президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил, что важно уважать законное право Ирана на развитие... РИА Новости Крым, 01.07.2025
2025-07-01T19:33
2025-07-01T20:52
новости
владимир путин (политик)
иран
атомная энергетика
политика
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил, что важно уважать законное право Ирана на развитие мирного атома. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.Главы государств подробно обсудили ситуацию на Ближнем Востоке в контексте ирано-израильской конфронтации и американских ударов по иранским ядерным объектам.Главы государств высказались за то, чтобы урегулирование кризиса вокруг иранской ядерной программы, как и разрешение других противоречий на пространстве Ближнего Востока, было достигнуто исключительно политико-дипломатическими средствами. Условлено продолжить контакты в целях возможной координации позиций, проинформировали в Кремле.Последний телефонный разговор двух лидеров состоялся три года назад.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости, владимир путин (политик), иран, атомная энергетика, политика, в мире, эммануэль макрон
Надо уважать законное право Ирана на развитие мирного атома – Путин

Путин: надо уважать законное право Ирана на развитие мирного атома

19:33 01.07.2025 (обновлено: 20:52 01.07.2025)
 
© РИА Новости . Алексей НикольскийВладимир Путин во время телефонного разговора
Владимир Путин во время телефонного разговора - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
© РИА Новости . Алексей Никольский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил, что важно уважать законное право Ирана на развитие мирного атома. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Главы государств подробно обсудили ситуацию на Ближнем Востоке в контексте ирано-израильской конфронтации и американских ударов по иранским ядерным объектам.
"Подчеркнута важность уважения законного права Тегерана на развитие мирного атома и продолжения выполнения им обязательств по Договору о нераспространении ядерного оружия, включая сотрудничество с МАГАТЭ", – сказано в сообщении.
Главы государств высказались за то, чтобы урегулирование кризиса вокруг иранской ядерной программы, как и разрешение других противоречий на пространстве Ближнего Востока, было достигнуто исключительно политико-дипломатическими средствами. Условлено продолжить контакты в целях возможной координации позиций, проинформировали в Кремле.
Последний телефонный разговор двух лидеров состоялся три года назад.
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Президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
19:24
Путин и Макрон обсудили урегулирование конфликта на Украине
 
НовостиВладимир Путин (политик)ИранАтомная энергетикаПолитикаВ миреЭммануэль Макрон
 
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