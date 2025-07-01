https://crimea.ria.ru/20250701/nado-uvazhat-zakonnoe-pravo-irana-na-razvitie-mirnogo-atoma--putin-1147630023.html

Надо уважать законное право Ирана на развитие мирного атома – Путин

Надо уважать законное право Ирана на развитие мирного атома – Путин - РИА Новости Крым, 01.07.2025

Надо уважать законное право Ирана на развитие мирного атома – Путин

Президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил, что важно уважать законное право Ирана на развитие... РИА Новости Крым, 01.07.2025

2025-07-01T19:33

2025-07-01T19:33

2025-07-01T20:52

новости

владимир путин (политик)

иран

атомная энергетика

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в мире

эммануэль макрон

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил, что важно уважать законное право Ирана на развитие мирного атома. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.Главы государств подробно обсудили ситуацию на Ближнем Востоке в контексте ирано-израильской конфронтации и американских ударов по иранским ядерным объектам.Главы государств высказались за то, чтобы урегулирование кризиса вокруг иранской ядерной программы, как и разрешение других противоречий на пространстве Ближнего Востока, было достигнуто исключительно политико-дипломатическими средствами. Условлено продолжить контакты в целях возможной координации позиций, проинформировали в Кремле.Последний телефонный разговор двух лидеров состоялся три года назад.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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иран

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, владимир путин (политик), иран, атомная энергетика, политика, в мире, эммануэль макрон