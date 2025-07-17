https://crimea.ria.ru/20250717/zhara-i-trafik-v-krymu-skoraya-fiksiruet-vsplesk-dtp-i-peregrevov-1148008102.html

Жара и трафик в Крыму: "скорая" фиксирует всплеск ДТП и перегревов

Жара и трафик в Крыму: "скорая" фиксирует всплеск ДТП и перегревов - РИА Новости Крым, 17.07.2025

Жара и трафик в Крыму: "скорая" фиксирует всплеск ДТП и перегревов

В Крыму летом чаще всего в скорую помощь поступают вызовы из-за последствий перегрева, тепловых ударов и пищевой токсикоинфекции, что типично для курортного... РИА Новости Крым, 17.07.2025

2025-07-17T08:51

2025-07-17T08:51

2025-07-17T08:52

радио "спутник в крыму"

крым

скорая помощь

центр медицины катастроф в крыму

сергей олефиренко

здоровье

здравоохранение в крыму и севастополе

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новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. В Крыму летом чаще всего в скорую помощь поступают вызовы из-за последствий перегрева, тепловых ударов и пищевой токсикоинфекции, что типично для курортного сезона. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил директор Крымского республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи Сергей Олефиренко.По его словам, такие состояния, как правило, не представляют серьезной угрозы жизни и чаще всего заканчиваются консультацией или госпитализацией в инфекционные стационары.Однако есть и более тревожные тенденции: существенно возросло количество дорожно-транспортных происшествий, отмечает он. Основные причины – высокая плотность трафика, незнание дорог приезжими, погодные условия и чрезмерные скорости.Кроме того, летом значительно увеличивается количество пациентов с острыми сердечно-сосудистыми патологиями, в том числе инсультами и инфарктами, добавил Олефиренко.Директор центра призвал жителей и гостей полуострова ответственно подходить к своему здоровью. В период жары важно избегать перегрева, употреблять только свежие продукты, следить за водным балансом и ограничить пребывание на солнце в пик жары, рекомендует он."Сегодня найти информацию о мерах первой помощи стало проще – каналы минздрава и нашей службы в Telegram регулярно публикуют пошаговые инструкции и памятки. Людям просто нужно потратить пять минут, чтобы узнать, как действовать в экстренной ситуации", – напомнил Олефиренко.Ранее сообщалось, что в Крыму за период после воссоединения с Россией построили пять новых подстанций скорой помощи, строительство еще пяти продолжается на данный момент.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе поднимут зарплаты водителям скорой помощиКрым запустил проект по подготовке фельдшеров за счет работодателяВ Крыму сделали отдельный номер для вызова "скорой" по поводу ДТП

https://crimea.ria.ru/20250717/v-krymu-iz-za-zhary-vyroslo-chislo-ekstrennykh-vyzovov-skoroy-1148007834.html

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