https://crimea.ria.ru/20250717/zhara-i-trafik-v-krymu-skoraya-fiksiruet-vsplesk-dtp-i-peregrevov-1148008102.html
Жара и трафик в Крыму: "скорая" фиксирует всплеск ДТП и перегревов
Жара и трафик в Крыму: "скорая" фиксирует всплеск ДТП и перегревов - РИА Новости Крым, 17.07.2025
Жара и трафик в Крыму: "скорая" фиксирует всплеск ДТП и перегревов
В Крыму летом чаще всего в скорую помощь поступают вызовы из-за последствий перегрева, тепловых ударов и пищевой токсикоинфекции, что типично для курортного... РИА Новости Крым, 17.07.2025
2025-07-17T08:51
2025-07-17T08:51
2025-07-17T08:52
радио "спутник в крыму"
крым
скорая помощь
центр медицины катастроф в крыму
сергей олефиренко
здоровье
здравоохранение в крыму и севастополе
общество
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. В Крыму летом чаще всего в скорую помощь поступают вызовы из-за последствий перегрева, тепловых ударов и пищевой токсикоинфекции, что типично для курортного сезона. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил директор Крымского республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи Сергей Олефиренко.По его словам, такие состояния, как правило, не представляют серьезной угрозы жизни и чаще всего заканчиваются консультацией или госпитализацией в инфекционные стационары.Однако есть и более тревожные тенденции: существенно возросло количество дорожно-транспортных происшествий, отмечает он. Основные причины – высокая плотность трафика, незнание дорог приезжими, погодные условия и чрезмерные скорости.Кроме того, летом значительно увеличивается количество пациентов с острыми сердечно-сосудистыми патологиями, в том числе инсультами и инфарктами, добавил Олефиренко.Директор центра призвал жителей и гостей полуострова ответственно подходить к своему здоровью. В период жары важно избегать перегрева, употреблять только свежие продукты, следить за водным балансом и ограничить пребывание на солнце в пик жары, рекомендует он."Сегодня найти информацию о мерах первой помощи стало проще – каналы минздрава и нашей службы в Telegram регулярно публикуют пошаговые инструкции и памятки. Людям просто нужно потратить пять минут, чтобы узнать, как действовать в экстренной ситуации", – напомнил Олефиренко.Ранее сообщалось, что в Крыму за период после воссоединения с Россией построили пять новых подстанций скорой помощи, строительство еще пяти продолжается на данный момент.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе поднимут зарплаты водителям скорой помощиКрым запустил проект по подготовке фельдшеров за счет работодателяВ Крыму сделали отдельный номер для вызова "скорой" по поводу ДТП
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крым, скорая помощь, центр медицины катастроф в крыму, сергей олефиренко, здоровье, здравоохранение в крыму и севастополе, общество, новости крыма
Жара и трафик в Крыму: "скорая" фиксирует всплеск ДТП и перегревов
В центре медицины катастроф назвали самые частые причины обращений в скорую летом в Крыму
08:51 17.07.2025 (обновлено: 08:52 17.07.2025) СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым.
В Крыму летом чаще всего в скорую помощь поступают вызовы из-за последствий перегрева, тепловых ударов и пищевой токсикоинфекции, что типично для курортного сезона. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
сообщил директор Крымского республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи Сергей Олефиренко.
По его словам, такие состояния, как правило, не представляют серьезной угрозы жизни и чаще всего заканчиваются консультацией или госпитализацией в инфекционные стационары.
Однако есть и более тревожные тенденции: существенно возросло количество дорожно-транспортных происшествий, отмечает он. Основные причины – высокая плотность трафика, незнание дорог приезжими, погодные условия и чрезмерные скорости.
"Резонансные аварии, к сожалению, становятся регулярными. Вчера в Ялте на несколько часов была парализована трасса из-за ДТП с пожаром
. А в Севастополе на прошлой неделе погибли пять молодых девушек
. Это страшная трагедия", – отметил Олефиренко.
Кроме того, летом значительно увеличивается количество пациентов с острыми сердечно-сосудистыми патологиями, в том числе инсультами и инфарктами, добавил Олефиренко.
Директор центра призвал жителей и гостей полуострова ответственно подходить к своему здоровью. В период жары важно избегать перегрева, употреблять только свежие продукты, следить за водным балансом и ограничить пребывание на солнце в пик жары, рекомендует он.
"Сегодня найти информацию о мерах первой помощи стало проще – каналы минздрава и нашей службы в Telegram регулярно публикуют пошаговые инструкции и памятки. Людям просто нужно потратить пять минут, чтобы узнать, как действовать в экстренной ситуации", – напомнил Олефиренко.
Ранее сообщалось, что в Крыму за период после воссоединения с Россией построили пять новых подстанций
скорой помощи, строительство еще пяти продолжается на данный момент.
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