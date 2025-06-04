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В Крыму сделали отдельный номер для вызова "скорой" по поводу ДТП
В Крыму сделали отдельный номер для вызова "скорой" по поводу ДТП - РИА Новости Крым, 04.06.2025
В Крыму сделали отдельный номер для вызова "скорой" по поводу ДТП
В службе скорой помощи Крыма начал работу отдельный номер для приема вызовов по поводу ДТП, сообщили в республиканском минздраве. РИА Новости Крым, 04.06.2025
2025-06-04T12:53
2025-06-04T12:53
2025-06-04T12:53
скорая помощь
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дтп в крыму и севастополе
минздрав крыма
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости Крым. В службе скорой помощи Крыма начал работу отдельный номер для приема вызовов по поводу ДТП, сообщили в республиканском минздраве. В министерстве просят жителей и гостей Крыма сохранить указанный номер и использовать его только в случаях необходимости оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожных авариях. По всем остальным экстренным случаям для оказания медицинской помощи следует по-прежнему звонить по номеру "103".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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В Крыму сделали отдельный номер для вызова "скорой" по поводу ДТП
В Крыму вызвать "скорую" по поводу ДТП теперь можно с отдельного номера