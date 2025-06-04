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В Крыму сделали отдельный номер для вызова "скорой" по поводу ДТП - РИА Новости Крым, 04.06.2025
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В Крыму сделали отдельный номер для вызова "скорой" по поводу ДТП
В Крыму сделали отдельный номер для вызова "скорой" по поводу ДТП - РИА Новости Крым, 04.06.2025
В Крыму сделали отдельный номер для вызова "скорой" по поводу ДТП
В службе скорой помощи Крыма начал работу отдельный номер для приема вызовов по поводу ДТП, сообщили в республиканском минздраве. РИА Новости Крым, 04.06.2025
2025-06-04T12:53
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скорая помощь
крым
дтп в крыму и севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости Крым. В службе скорой помощи Крыма начал работу отдельный номер для приема вызовов по поводу ДТП, сообщили в республиканском минздраве. В министерстве просят жителей и гостей Крыма сохранить указанный номер и использовать его только в случаях необходимости оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожных авариях. По всем остальным экстренным случаям для оказания медицинской помощи следует по-прежнему звонить по номеру "103".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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скорая помощь, крым, дтп в крыму и севастополе, минздрав крыма, новости крыма
В Крыму сделали отдельный номер для вызова "скорой" по поводу ДТП

В Крыму вызвать "скорую" по поводу ДТП теперь можно с отдельного номера

12:53 04.06.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВрач скорой помощи
Врач скорой помощи - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости Крым. В службе скорой помощи Крыма начал работу отдельный номер для приема вызовов по поводу ДТП, сообщили в республиканском минздраве.
"В службе скорой медицинской помощи Республики Крым выделен специальный номер для приема экстренных вызов, связанных с дорожно-транспортными происшествиями. Звонки по поводу ДТП принимаются по номеру "135" (бесплатно с мобильных и стационарных телефонов)", - говорится в сообщении.
В министерстве просят жителей и гостей Крыма сохранить указанный номер и использовать его только в случаях необходимости оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожных авариях.
По всем остальным экстренным случаям для оказания медицинской помощи следует по-прежнему звонить по номеру "103".
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Скорая помощьКрымДТП в Крыму и СевастополеМинздрав КрымаНовости Крыма
 
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