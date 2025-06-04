https://crimea.ria.ru/20250604/v-krymu-sdelali-otdelnyy-nomer-dlya-vyzova-skoroy-po-povodu-dtp-1146936235.html

В Крыму сделали отдельный номер для вызова "скорой" по поводу ДТП

В Крыму сделали отдельный номер для вызова "скорой" по поводу ДТП - РИА Новости Крым, 04.06.2025

В Крыму сделали отдельный номер для вызова "скорой" по поводу ДТП

В службе скорой помощи Крыма начал работу отдельный номер для приема вызовов по поводу ДТП, сообщили в республиканском минздраве. РИА Новости Крым, 04.06.2025

2025-06-04T12:53

2025-06-04T12:53

2025-06-04T12:53

скорая помощь

крым

дтп в крыму и севастополе

минздрав крыма

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости Крым. В службе скорой помощи Крыма начал работу отдельный номер для приема вызовов по поводу ДТП, сообщили в республиканском минздраве. В министерстве просят жителей и гостей Крыма сохранить указанный номер и использовать его только в случаях необходимости оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожных авариях. По всем остальным экстренным случаям для оказания медицинской помощи следует по-прежнему звонить по номеру "103".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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