https://crimea.ria.ru/20250710/v-sevastopole-podnimut-zarplaty-voditelyam-skoroy-pomoschi-1147852468.html

В Севастополе поднимут зарплаты водителям скорой помощи

В Севастополе поднимут зарплаты водителям скорой помощи - РИА Новости Крым, 10.07.2025

В Севастополе поднимут зарплаты водителям скорой помощи

В Севастополе поднимут зарплаты молодым водителям скорой помощи, сообщает губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 10.07.2025

2025-07-10T14:08

2025-07-10T14:08

2025-07-10T14:14

михаил развожаев

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июля – РИА Новости Крым. В Севастополе поднимут зарплаты молодым водителям скорой помощи, сообщает губернатор города Михаил Развожаев.Так, с 1 июля молодые водители автомобилей скорой помощи будут получать дополнительно по пять тысяч рублей, а с января им планируется добавить еще столько же. Также Развожаев проинформировал, что при планировании бюджета на следующий год власти постараются предусмотреть более существенное повышение, чтобы довести зарплаты минимум до 50 тысяч рублей.По словам губернатора, цель инициативы – сохранить существующий кадровый состав и привлечь новых специалистов в систему экстренной медицинской помощи.В Крыму существует проблема кадрового дефицита в системе скорой медицинской помощи. Особо остро она ощущается в Симферополе и Ялте. Для решения рассматривают возможность создания развитие городской агломерации вокруг Симферополя, повышение заработных плат и подготовка специалистов в рамках нового пилотного проекта по обучению фельдшеров за счет работодателя.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как Крым преодолевает дефицит кадров в скорой помощиКрым запустил проект по подготовке фельдшеров за счет работодателяВ Крыму модернизируют систему здравоохранения – что изменится

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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