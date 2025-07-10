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Число погибших в жутком ДТП в Крыму выросло до пяти - РИА Новости Крым, 10.07.2025
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Число погибших в жутком ДТП в Крыму выросло до пяти
Число погибших в жутком ДТП в Крыму выросло до пяти - РИА Новости Крым, 10.07.2025
Число погибших в жутком ДТП в Крыму выросло до пяти
18-летняя водитель автомобиля ВАЗ, четыре пассажирки которого погибли в результате столкновения с микроавтобусом под Севастополем, скончалась в больнице. Об... РИА Новости Крым, 10.07.2025
2025-07-10T17:12
2025-07-10T17:40
дтп
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости Крым. 18-летняя водитель автомобиля ВАЗ, четыре пассажирки которого погибли в результате столкновения с микроавтобусом под Севастополем, скончалась в больнице. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД по региону. Авария произошла в четверг на автодороге Симферополь – Бахчисарай – Севастополь. Автомобиль ВАЗ не уступил дорогу автомобилю Mercedes-Benz Sprinter, в результате чего произошло столкновение. Погибли четыре девушки, находившиеся в легковушке. 18-летнюю девушку, находившуюся за рулем ВАЗа, экстренно госпитализировали. Как сообщили в главном следственном управлении СК РФ по Крыму и Севастополю, по факту аварии и гибели людей возбуждено уголовное дело. Проводится комплекс следственных действий с назначением всех необходимых экспертиз.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:7 человек пострадали в тройном ДТП на трассе "Симферополь – Севастополь"В страшном ДТП на трассе "Таврида" один человек погиб и трое пострадалиСмерть на дорогах: в Крыму назвали количество погибших в ДТП за полгода
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Число погибших в жутком ДТП в Крыму выросло до пяти

Виновница ДТП с четырьмя погибшими в Крыму скончалась в больнице

17:12 10.07.2025 (обновлено: 17:40 10.07.2025)
 
© РИА Новости . Сергей Аверин / Перейти в фотобанкРабота бригады скорой помощи
Работа бригады скорой помощи - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости Крым. 18-летняя водитель автомобиля ВАЗ, четыре пассажирки которого погибли в результате столкновения с микроавтобусом под Севастополем, скончалась в больнице. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД по региону.
Авария произошла в четверг на автодороге Симферополь – Бахчисарай – Севастополь. Автомобиль ВАЗ не уступил дорогу автомобилю Mercedes-Benz Sprinter, в результате чего произошло столкновение.
Погибли четыре девушки, находившиеся в легковушке. 18-летнюю девушку, находившуюся за рулем ВАЗа, экстренно госпитализировали.
"Девушка, управлявшая автомобилем ВАЗ, к сожалению, тоже погибла", - сообщили в полиции Севастополя.
Как сообщили в главном следственном управлении СК РФ по Крыму и Севастополю, по факту аварии и гибели людей возбуждено уголовное дело. Проводится комплекс следственных действий с назначением всех необходимых экспертиз.
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