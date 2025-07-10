https://crimea.ria.ru/20250710/chislo-pogibshikh-v-zhutkom-dtp-v-krymu-vyroslo-do-pyati-1147862395.html

Число погибших в жутком ДТП в Крыму выросло до пяти

Число погибших в жутком ДТП в Крыму выросло до пяти - РИА Новости Крым, 10.07.2025

Число погибших в жутком ДТП в Крыму выросло до пяти

18-летняя водитель автомобиля ВАЗ, четыре пассажирки которого погибли в результате столкновения с микроавтобусом под Севастополем, скончалась в больнице. Об... РИА Новости Крым, 10.07.2025

2025-07-10T17:12

2025-07-10T17:12

2025-07-10T17:40

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости Крым. 18-летняя водитель автомобиля ВАЗ, четыре пассажирки которого погибли в результате столкновения с микроавтобусом под Севастополем, скончалась в больнице. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД по региону. Авария произошла в четверг на автодороге Симферополь – Бахчисарай – Севастополь. Автомобиль ВАЗ не уступил дорогу автомобилю Mercedes-Benz Sprinter, в результате чего произошло столкновение. Погибли четыре девушки, находившиеся в легковушке. 18-летнюю девушку, находившуюся за рулем ВАЗа, экстренно госпитализировали. Как сообщили в главном следственном управлении СК РФ по Крыму и Севастополю, по факту аварии и гибели людей возбуждено уголовное дело. Проводится комплекс следственных действий с назначением всех необходимых экспертиз.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:7 человек пострадали в тройном ДТП на трассе "Симферополь – Севастополь"В страшном ДТП на трассе "Таврида" один человек погиб и трое пострадалиСмерть на дорогах: в Крыму назвали количество погибших в ДТП за полгода

https://crimea.ria.ru/20250710/v-zhutkom-dtp-v-krymu-pogibli-chetyre-cheloveka-i-dvoe-raneny-1147859085.html

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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