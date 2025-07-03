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Смерть на дорогах: в Крыму назвали количество погибших в ДТП за полгода - РИА Новости Крым, 03.07.2025
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Смерть на дорогах: в Крыму назвали количество погибших в ДТП за полгода
Смерть на дорогах: в Крыму назвали количество погибших в ДТП за полгода - РИА Новости Крым, 03.07.2025
Смерть на дорогах: в Крыму назвали количество погибших в ДТП за полгода
За полгода на дорогах Крыма в ДТП погибли 88 человек и 655 получили различные травмы. Такие данные привел в пресс-центре РИА Новости Крым начальник управления... РИА Новости Крым, 03.07.2025
2025-07-03T10:21
2025-07-03T10:21
ситуация на дорогах крыма
дтп в крыму и севастополе
анатолий борисенко
госавтоинспекция крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым. За полгода на дорогах Крыма в ДТП погибли 88 человек и 655 получили различные травмы. Такие данные привел в пресс-центре РИА Новости Крым начальник управления Госавтоинспекции МВД по Республике Крым Анатолий Борисенко.Основными причинами дорожных аварий, по его словам, стали выезд транспортных средств на встречную полосу, нарушение правил движения при проезде перекрестков, управление транспортом в состоянии опьянения, а также нарушение ПДД пешеходами.В сравнении с аналогичным периодом прошлого года, количество ДТП снизилось на 13%, при этом число погибших увеличилось на 22%, уточнил начальник регионального управления ГАИ.В конце июня в Кировском районе Крыма в результате столкновения микроавтобуса и ВАЗ-21112 погибли два человека.В апреле в районе Судакской развилки дороги Симферополь – Алушта – Ялта грузовик MAN скатился на LADA Priora с горы из-за отказавших тормозов и полностью смял легковушку, прижав к придорожному дереву. В результате ДТП погибли три человека.25 марта в Симферопольском районе близ села Укромное пассажирский автобус врезался в стоящий на обочине зерновоз. В результате трагедии погибли шесть пассажиров автобуса, еще 23 пострадавших, среди которых восемь несовершеннолетних, были доставлены в больницы с различными травмами. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Легковушка сбила 6-летнюю девочку в Симферополе ДТП с шестью погибшими в Гаспре – дело ушло в суд 19-летний пешеход погиб под колесами иномарки в Крыму
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РИА Новости Крым
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дтп в крыму и севастополе, анатолий борисенко, госавтоинспекция крыма, происшествия, крым, новости крыма
Смерть на дорогах: в Крыму назвали количество погибших в ДТП за полгода

На дорогах Крыма за полгода погибли 88 человек – Госавтоинспекция

10:21 03.07.2025
 
© СоцсетиСмертельное ДТП под Симферополем
Смертельное ДТП под Симферополем
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым. За полгода на дорогах Крыма в ДТП погибли 88 человек и 655 получили различные травмы. Такие данные привел в пресс-центре РИА Новости Крым начальник управления Госавтоинспекции МВД по Республике Крым Анатолий Борисенко.
"За полгода на наших крымских дорогах произошло 472 дорожно-транспортных происшествия, в которых, к сожалению, 88 человек погибли и 655 получили травмы разной степени тяжести", - сказал Борисенко.
Основными причинами дорожных аварий, по его словам, стали выезд транспортных средств на встречную полосу, нарушение правил движения при проезде перекрестков, управление транспортом в состоянии опьянения, а также нарушение ПДД пешеходами.
В сравнении с аналогичным периодом прошлого года, количество ДТП снизилось на 13%, при этом число погибших увеличилось на 22%, уточнил начальник регионального управления ГАИ.
В конце июня в Кировском районе Крыма в результате столкновения микроавтобуса и ВАЗ-21112 погибли два человека.
В апреле в районе Судакской развилки дороги Симферополь – Алушта – Ялта грузовик MAN скатился на LADA Priora с горы из-за отказавших тормозов и полностью смял легковушку, прижав к придорожному дереву. В результате ДТП погибли три человека.
25 марта в Симферопольском районе близ села Укромное пассажирский автобус врезался в стоящий на обочине зерновоз. В результате трагедии погибли шесть пассажиров автобуса, еще 23 пострадавших, среди которых восемь несовершеннолетних, были доставлены в больницы с различными травмами.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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