Смерть на дорогах: в Крыму назвали количество погибших в ДТП за полгода
На дорогах Крыма за полгода погибли 88 человек – Госавтоинспекция
© СоцсетиСмертельное ДТП под Симферополем
© Соцсети
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым. За полгода на дорогах Крыма в ДТП погибли 88 человек и 655 получили различные травмы. Такие данные привел в пресс-центре РИА Новости Крым начальник управления Госавтоинспекции МВД по Республике Крым Анатолий Борисенко.
"За полгода на наших крымских дорогах произошло 472 дорожно-транспортных происшествия, в которых, к сожалению, 88 человек погибли и 655 получили травмы разной степени тяжести", - сказал Борисенко.
Основными причинами дорожных аварий, по его словам, стали выезд транспортных средств на встречную полосу, нарушение правил движения при проезде перекрестков, управление транспортом в состоянии опьянения, а также нарушение ПДД пешеходами.
В сравнении с аналогичным периодом прошлого года, количество ДТП снизилось на 13%, при этом число погибших увеличилось на 22%, уточнил начальник регионального управления ГАИ.
В конце июня в Кировском районе Крыма в результате столкновения микроавтобуса и ВАЗ-21112 погибли два человека.
В апреле в районе Судакской развилки дороги Симферополь – Алушта – Ялта грузовик MAN скатился на LADA Priora с горы из-за отказавших тормозов и полностью смял легковушку, прижав к придорожному дереву. В результате ДТП погибли три человека.
25 марта в Симферопольском районе близ села Укромное пассажирский автобус врезался в стоящий на обочине зерновоз. В результате трагедии погибли шесть пассажиров автобуса, еще 23 пострадавших, среди которых восемь несовершеннолетних, были доставлены в больницы с различными травмами.
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