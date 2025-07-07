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7 человек пострадали в тройном ДТП на трассе "Симферополь – Севастополь" - РИА Новости Крым, 07.07.2025
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7 человек пострадали в тройном ДТП на трассе "Симферополь – Севастополь"
7 человек пострадали в тройном ДТП на трассе "Симферополь – Севастополь" - РИА Новости Крым, 07.07.2025
7 человек пострадали в тройном ДТП на трассе "Симферополь – Севастополь"
Семь человек получили травмы разной степени тяжести в тройном ДТП на автодороге "Симферополь-Бахчисарай-Севастополь". Об этом сообщили в Госавтоинспекции... РИА Новости Крым, 07.07.2025
2025-07-07T17:24
2025-07-07T17:26
ситуация на дорогах крыма
дтп в крыму и севастополе
происшествия
госавтоинспекция севастополя
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл - РИА Новости Крым. Семь человек получили травмы разной степени тяжести в тройном ДТП на автодороге "Симферополь-Бахчисарай-Севастополь". Об этом сообщили в Госавтоинспекции Севастополя.Авария произошла около трех часов дня в понедельник.По предварительной информации, 36-летний водитель автомобиля Chevrolet не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где столкнулся с ехавшим навстречу учебным автомобилем Nissan. За рулем учебной машины была 24-летняя девушка, проходящая обучение вождению с инструктором. После столкновения в Nissan врезался ехавший сзади него автомобиль Mazda."Телесные повреждения различной степени тяжести получили семь человек. Все пострадавшие оперативно доставлены в учреждения здравоохранения для оказания медицинской помощи", – уточнили в дорожной полиции. По факту ДТП проводится проверка.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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дтп в крыму и севастополе, происшествия, госавтоинспекция севастополя, новости крыма, крым
7 человек пострадали в тройном ДТП на трассе "Симферополь – Севастополь"

В тройном ДТП на трассе Симферополь – Севастополь пострадали семь человек

17:24 07.07.2025 (обновлено: 17:26 07.07.2025)
 
© Госавтоинспекция Севастополя7 человек пострадали в тройном ДТП на трассе "Симферополь-Севастополь"
7 человек пострадали в тройном ДТП на трассе Симферополь-Севастополь
© Госавтоинспекция Севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл - РИА Новости Крым. Семь человек получили травмы разной степени тяжести в тройном ДТП на автодороге "Симферополь-Бахчисарай-Севастополь". Об этом сообщили в Госавтоинспекции Севастополя.
Авария произошла около трех часов дня в понедельник.
По предварительной информации, 36-летний водитель автомобиля Chevrolet не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где столкнулся с ехавшим навстречу учебным автомобилем Nissan. За рулем учебной машины была 24-летняя девушка, проходящая обучение вождению с инструктором. После столкновения в Nissan врезался ехавший сзади него автомобиль Mazda.
© Госавтоинспекция Севастополя7 человек пострадали в тройном ДТП на трассе "Симферополь-Севастополь"
7 человек пострадали в тройном ДТП на трассе Симферополь-Севастополь
© Госавтоинспекция Севастополя
7 человек пострадали в тройном ДТП на трассе "Симферополь-Севастополь"
"Телесные повреждения различной степени тяжести получили семь человек. Все пострадавшие оперативно доставлены в учреждения здравоохранения для оказания медицинской помощи", – уточнили в дорожной полиции.
По факту ДТП проводится проверка.
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МЧС - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
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