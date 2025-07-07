https://crimea.ria.ru/20250707/7-chelovek-postradali-v-troynom-dtp-na-trasse-simferopol-sevastopol-1147780968.html

7 человек пострадали в тройном ДТП на трассе "Симферополь – Севастополь"

7 человек пострадали в тройном ДТП на трассе "Симферополь – Севастополь" - РИА Новости Крым, 07.07.2025

7 человек пострадали в тройном ДТП на трассе "Симферополь – Севастополь"

Семь человек получили травмы разной степени тяжести в тройном ДТП на автодороге "Симферополь-Бахчисарай-Севастополь". Об этом сообщили в Госавтоинспекции... РИА Новости Крым, 07.07.2025

2025-07-07T17:24

2025-07-07T17:24

2025-07-07T17:26

ситуация на дорогах крыма

дтп в крыму и севастополе

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крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл - РИА Новости Крым. Семь человек получили травмы разной степени тяжести в тройном ДТП на автодороге "Симферополь-Бахчисарай-Севастополь". Об этом сообщили в Госавтоинспекции Севастополя.Авария произошла около трех часов дня в понедельник.По предварительной информации, 36-летний водитель автомобиля Chevrolet не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где столкнулся с ехавшим навстречу учебным автомобилем Nissan. За рулем учебной машины была 24-летняя девушка, проходящая обучение вождению с инструктором. После столкновения в Nissan врезался ехавший сзади него автомобиль Mazda."Телесные повреждения различной степени тяжести получили семь человек. Все пострадавшие оперативно доставлены в учреждения здравоохранения для оказания медицинской помощи", – уточнили в дорожной полиции. По факту ДТП проводится проверка.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250707/na-trasse-tavrida-v-krymu-zagorelsya-kamaz---chto-izvestno-1147773265.html

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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