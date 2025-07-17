https://crimea.ria.ru/20250717/zelenskiy-predlozhil-trampu-besproigryshnuyu-megasdelku-po-oruzhiyu-1148036241.html

Зеленский предложил Трампу "беспроигрышную мегасделку" по оружию

Зеленский предложил Трампу "беспроигрышную мегасделку" по оружию - РИА Новости Крым, 17.07.2025

Зеленский предложил Трампу "беспроигрышную мегасделку" по оружию

Глава киевского режима Владимир Зеленский предложил президенту США Дональду Трампу сделку: Штаты могут закупить у Украины прошедшие боевые испытания... РИА Новости Крым, 17.07.2025

2025-07-17T19:06

2025-07-17T19:06

2025-07-17T19:09

владимир зеленский

новости

оружие

сша

дональд трамп

украина

поставки западного оружия украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский предложил президенту США Дональду Трампу сделку: Штаты могут закупить у Украины прошедшие боевые испытания беспилотники, а Киев взамен купить у Вашингтона необходимое ему вооружение. Об этом Зеленский рассказал в интервью газете The New York Post.По мнению Зеленского, эта сделка "беспроигрышная".Издание уточняет, что речь идет о дальнобойных беспилотниках. Также газета пишет, что Киев предложил поделиться всем, что он узнал о современной войне за три года конфликта с Россией.В материале отмечается, что американские технологии значительно отстают от российских и китайских, а американские солдаты плохо подготовлены к использованию БПЛА или защите от устройств, производимых противниками.Ранее президент США Дональд Трамп заявил о договоренностях с Европой о поставках вооружений Киеву (в том числе комплексов Patriot и ракет для них), которые будет оплачивать ЕС, а также пригрозил ввести вторичные пошлины в размере 100% против РФ, если в течение 50 дней достичь прогресса в урегулировании конфликта на Украине не удастся.При этом, по данным СМИ, ряд стран Европы не поддержали инициативу Белого дома из-за отсутствия необходимых средств в бюджетах. В их числе Франция, Италия, Чехия и Венгрия.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия вправе применить оружие против помогающих Киеву стран – МИД РФ"Цель одна": почему конфликт на Украине нужен и ТрампуЧто стоит за заявлением Трампа о мерах против России и помощи Украине

сша

украина

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир зеленский, новости, оружие, сша, дональд трамп, украина, поставки западного оружия украине