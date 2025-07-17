Зеленский предложил Трампу "беспроигрышную мегасделку" по оружию
Зеленский предложил Трампу купить у Украины дроны в обмен на американское вооружение
19:06 17.07.2025 (обновлено: 19:09 17.07.2025)
© Telegram Владимир ЗеленскийВладимир Зеленский
© Telegram Владимир Зеленский
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский предложил президенту США Дональду Трампу сделку: Штаты могут закупить у Украины прошедшие боевые испытания беспилотники, а Киев взамен купить у Вашингтона необходимое ему вооружение. Об этом Зеленский рассказал в интервью газете The New York Post.
"Американский народ нуждается в этой технологии, и вам нужно иметь ее в своем арсенале. Я думаю, что это действительно мегасделка, выигрышная для всех сторон", – заявил он.
По мнению Зеленского, эта сделка "беспроигрышная".
Издание уточняет, что речь идет о дальнобойных беспилотниках. Также газета пишет, что Киев предложил поделиться всем, что он узнал о современной войне за три года конфликта с Россией.
В материале отмечается, что американские технологии значительно отстают от российских и китайских, а американские солдаты плохо подготовлены к использованию БПЛА или защите от устройств, производимых противниками.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил о договоренностях с Европой о поставках вооружений Киеву (в том числе комплексов Patriot и ракет для них), которые будет оплачивать ЕС, а также пригрозил ввести вторичные пошлины в размере 100% против РФ, если в течение 50 дней достичь прогресса в урегулировании конфликта на Украине не удастся.
При этом, по данным СМИ, ряд стран Европы не поддержали инициативу Белого дома из-за отсутствия необходимых средств в бюджетах. В их числе Франция, Италия, Чехия и Венгрия.
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