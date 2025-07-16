https://crimea.ria.ru/20250716/tsel-odna-pochemu-konflikt-na-ukraine-nuzhen-i-trampu-1147991663.html

"Цель одна": почему конфликт на Украине нужен и Трампу

"Цель одна": почему конфликт на Украине нужен и Трампу - РИА Новости Крым, 16.07.2025

"Цель одна": почему конфликт на Украине нужен и Трампу

Внешнюю политику США определяет стратегия национальной безопасности, которой следует и президент Дональд Трамп, а значит, поддерживать конфликт на Украине для... РИА Новости Крым, 16.07.2025

2025-07-16T20:22

2025-07-16T20:22

2025-07-16T20:22

радио "спутник в крыму"

дональд трамп

сша

украина

новости сво

европа

мнения

политика

внешняя политика

александр ирхин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/1d/1146067943_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_53405aeb76b2e692c0692b70fc249bed.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. Внешнюю политику США определяет стратегия национальной безопасности, которой следует и президент Дональд Трамп, а значит, поддерживать конфликт на Украине для достижения главной и единственной цели Штатов – задача и его администрации. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал профессор кафедры политических наук и международных отношений КФУ Александр Ирхин.По его словам, то, что может казаться сегодня метаниями Трампа в вопросах конфликта на Украине, на самом деле утвержденная на государственном уровне стратегия и тактика, которой США придерживались десятки лет. С момента подписания в прошлом веке договоренностей на полях Ялты, Тегерана, а после Потсдама, уточнил политолог.Эксперт отмечает, что сегодня у США существует два основополагающих документа, которые определяют внешнюю политику: засекреченная военная стратегия и стратегия национальной безопасности, которой должна следовать действующая власть, и администрация Трампа не исключение.Этот документ выходит раз в два года, после прихода Трампа во вторую каденцию не обновлялся, а прописанные в нем тезисы объясняют внешнюю политику американского президента, которая проводится и сейчас, добавил политолог.Трамп об ударах по Москве: что он сказал ЗеленскомуВ американской традиции внешней политики действительно присутствуют две противоречащие одна другой парадигмы: глобализм, то есть руководство всем миром, и изоляционизм, то есть замыкание в себе. Но цель всегда одна, подчеркнул Ирхин."Это достижение как можно большего состояния безопасности, которое обеспечит процветание американской нации. Поэтому, когда выгодно, это одна сторона внешней политики, а когда невыгодно – противоположная. И США хоть и болезненно, но достаточно быстро переходят от одного механизма к другому", – добавил политолог.Сегодня, по словам эксперта, Трамп с некоторыми вариациями в методах продолжает прежний курс США ради сохранения американской гегемонии, которая убывает по объективным причинам в условиях изменения системы мирового порядка. "Мы видим, как формируется конфликтное поле на Ближнем Востоке, Южном Кавказе, и думаю, центральная Азия себя скоро проявит. Идет игра на карте Евразии. Это и Балтика расширение НАТО на северо-западе Европы, и то, что происходит в Закавказье, где формируется угрожающая нам геополитическая и геоэкономическая среда", – резюмировал эксперт.И конфликт на Украине является одним из необходимых для Америки, которая видит угрозу с Востока, в частности от Китая, считает он.Ранее доцент МГУ, американист Андрей Сидоров высказал мнение, что 50 дней, которые президент США Дональд Трамп "дал" России на урегулирование украинского конфликта, на самом деле нужны самому американскому лидеру и его окружению, чтобы проанализировать возможные последствия тех или иных шагов Белого дома.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что стоит за заявлением Трампа о мерах против России и помощи УкраинеНазад в 1991 год: как Украина утратила право упоминать свой суверенитетВ Европе отказываются закупать у США оружие для Украины

https://crimea.ria.ru/20250715/zachem-tramp-dal-rossii-50-dney-na-zavershenie-ukrainskogo-konflikta-1147969324.html

сша

украина

европа

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, сша, украина, новости сво, европа, мнения, политика, внешняя политика, александр ирхин