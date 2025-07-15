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Что стоит за заявлением Трампа о мерах против России и помощи Украине
Что стоит за заявлением Трампа о мерах против России и помощи Украине - РИА Новости Крым, 15.07.2025
Что стоит за заявлением Трампа о мерах против России и помощи Украине
Заявление президента США Дональда Трампа о возможных мерах против России и помощи Украине адресованы американской аудитории, поскольку глава Белого дома... РИА Новости Крым, 15.07.2025
2025-07-15T16:57
2025-07-15T16:57
2025-07-15T16:57
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Заявление президента США Дональда Трампа о возможных мерах против России и помощи Украине адресованы американской аудитории, поскольку глава Белого дома находится под мощным давлением как внутри США, так и со стороны союзников по НАТО. Такое мнение РИА Новости Крым высказал руководитель Экспертного совета Фонда стратегического развития, политолог Игорь Шатров.Накануне Трамп заявил о договоренностях с Европой о поставках вооружений Киеву (в том числе комплексов Patriot и ракет для них), которые будет оплачивать ЕС, и пригрозил ввести вторичные пошлины в размере 100% против России, если в течение 50 дней достичь прогресса в урегулировании конфликта на Украине не удастся.По мнению политолога, Трамп в данном случае вновь продемонстрировал электорату свою очередную "победу": и добился преференций для американской военной промышленности за счет Европы, и оказал помощь Киеву, чтобы уменьшить давление на Белый дом со стороны сторонников поддержки Украины в США и НАТО."Мы увидели отличное шоу и отличную бизнес-сделку, когда арсеналы европейцев будут обновляться за счет загрузки американского ВПК. Заводы работают, американцы получают деньги, оружие идет на экспорт. Трамп предстает героем для своего электората, ведь основная его задача – обеспечить республиканцам победу на следующих выборах", – отметил эксперт.При этом через 50 дней, о которых американский президент заявил в контексте украинского урегулирования, будет уже другая ситуация – как политическая, так и военная на поле боя, подчеркнул Шатров.По мнению аналитика, сдержанная реакция российской стороны на заявления Трампа вполне понятна и ожидаема, так как серьезно реагировать следует не на заявления, а на конкретные действия.Что касается пошлин в размере 100%, которые Трамп угрожает ввести в случае отсутствия прогресса по украинскому урегулированию, вряд ли эти санкции будут безболезненными для самих США, поэтому нет уверенности в том, что эти пошлины будут в конечном итоге приняты, подытожил политолог.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В МИД РФ ответили на слова Трампа о 50 днях для урегулирования на УкраинеХайпомания: эксперт о заявлениях Трампа по России и УкраинеНовые заявления Трампа – комментарий Кремля
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мнения, игорь шатров, дональд трамп, сша, россия, украина
Что стоит за заявлением Трампа о мерах против России и помощи Украине
Заявление Трампа о России и Украине направлено на аудиторию внутри США – политолог
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров.
Заявление президента США Дональда Трампа о возможных мерах против России и помощи Украине адресованы американской аудитории, поскольку глава Белого дома находится под мощным давлением как внутри США, так и со стороны союзников по НАТО. Такое мнение РИА Новости Крым
высказал руководитель Экспертного совета Фонда стратегического развития, политолог Игорь Шатров.
Накануне Трамп заявил о договоренностях с Европой о поставках вооружений Киеву (в том числе комплексов Patriot и ракет для них), которые будет оплачивать ЕС, и пригрозил ввести вторичные пошлины в размере 100% против России, если в течение 50 дней достичь прогресса в урегулировании конфликта на Украине не удастся.
"Заявление Трампа направлено не Владимиру Владимировичу Путину и нам, а братьям-"ястребам". Трампу надо показать, что он поддерживает их позицию. На него оказывается мощное давление и внутри США сенаторами, и Евросоюзом. Трамп таким образом, во-первых, выиграл для себя время, а во-вторых, в своем классическом стиле перенес всю нагрузку на европейцев и совершил еще одну сделку", – сказал Шатров.
По мнению политолога, Трамп в данном случае вновь продемонстрировал электорату свою очередную "победу": и добился преференций для американской военной промышленности за счет Европы, и оказал помощь Киеву, чтобы уменьшить давление на Белый дом со стороны сторонников поддержки Украины в США и НАТО.
"Мы увидели отличное шоу и отличную бизнес-сделку, когда арсеналы европейцев будут обновляться за счет загрузки американского ВПК. Заводы работают, американцы получают деньги, оружие идет на экспорт. Трамп предстает героем для своего электората, ведь основная его задача – обеспечить республиканцам победу на следующих выборах", – отметил эксперт.
При этом через 50 дней, о которых американский президент заявил в контексте украинского урегулирования, будет уже другая ситуация – как политическая, так и военная на поле боя, подчеркнул Шатров.
По мнению аналитика, сдержанная реакция российской стороны на заявления Трампа вполне понятна и ожидаема, так как серьезно реагировать следует не на заявления, а на конкретные действия.
Что касается пошлин в размере 100%, которые Трамп угрожает ввести в случае отсутствия прогресса по украинскому урегулированию, вряд ли эти санкции будут безболезненными для самих США, поэтому нет уверенности в том, что эти пошлины будут в конечном итоге приняты, подытожил политолог.
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