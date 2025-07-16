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В Европе отказываются закупать у США оружие для Украины - РИА Новости Крым, 16.07.2025
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В Европе отказываются закупать у США оружие для Украины
В Европе отказываются закупать у США оружие для Украины - РИА Новости Крым, 16.07.2025
В Европе отказываются закупать у США оружие для Украины
Инициативу Белого дома закупать у США оружие для последующей его бесплатной передачи Украине не поддержали четыре крупные страны Европы, сообщает РИА Новости со РИА Новости Крым, 16.07.2025
2025-07-16T12:21
2025-07-16T12:17
новости
коллективный запад
европейский союз (ес)
поставки западного оружия украине
украина
новости сво
оружие
дальнобойное оружие
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. Инициативу Белого дома закупать у США оружие для последующей его бесплатной передачи Украине не поддержали четыре крупные страны Европы, сообщает РИА Новости со ссылкой на европейские СМИ.Так, по данным Politico, тратить свой бюджет на оружие для Киева не намерена Франция. Президент страны Эммануэль Макрон призывает страны Европы за счет местных производителей развивать собственную оборонную промышленность, отмечает издание.Итальянская газета La Stampa пишет, что Италия "не будет участвовать в проекте из-за отсутствия денег". "Рим не последует примеру Германии, объявившей о планах приобрести у США системы Patriot для Украины", – говорится в публикации.Также инициативу президента США Дональда Трампа отказывается поддержать Чехия, где, по словам премьер-министра Петра Фиалы, сосредоточатся на других проектах и способах помощи, например, на отправке боеприпасов.Также против военных закупок для вооруженных сил Украины за свой счет высказалась Венгрия. По словам главы венгерского МИД Петера Сийярто, "Будапешт подобные поставки финансировать не будет".Ранее глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что США вряд ли можно будет считать поставщиком оружия для Украины, если платить за него будет Европа.В понедельник, 14 июля, президент США Дональд Трамп заявил о договоренностях с Европой о поставках вооружений Киеву (в том числе комплексов Patriot и ракет для них), которые будет оплачивать ЕС, а также пригрозил ввести вторичные пошлины в размере 100% против РФ, если в течение 50 дней достичь прогресса в урегулировании конфликта на Украине не удастся.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что стоит за заявлением Трампа о мерах против России и помощи Украине Зачем Трамп "дал" России 50 дней на завершение украинского конфликта Лавров ответил на угрозы Трампа о введении пошлин на российские товары
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РИА Новости Крым
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новости, коллективный запад, европейский союз (ес), поставки западного оружия украине, украина, новости сво, оружие, дальнобойное оружие
В Европе отказываются закупать у США оружие для Украины

Четыре крупные страны Европы отказались закупать у США оружие для Украины

12:21 16.07.2025
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЛоготип Евросоюза
Логотип Евросоюза - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. Инициативу Белого дома закупать у США оружие для последующей его бесплатной передачи Украине не поддержали четыре крупные страны Европы, сообщает РИА Новости со ссылкой на европейские СМИ.
Так, по данным Politico, тратить свой бюджет на оружие для Киева не намерена Франция. Президент страны Эммануэль Макрон призывает страны Европы за счет местных производителей развивать собственную оборонную промышленность, отмечает издание.
Итальянская газета La Stampa пишет, что Италия "не будет участвовать в проекте из-за отсутствия денег". "Рим не последует примеру Германии, объявившей о планах приобрести у США системы Patriot для Украины", – говорится в публикации.
Также инициативу президента США Дональда Трампа отказывается поддержать Чехия, где, по словам премьер-министра Петра Фиалы, сосредоточатся на других проектах и способах помощи, например, на отправке боеприпасов.
Также против военных закупок для вооруженных сил Украины за свой счет высказалась Венгрия. По словам главы венгерского МИД Петера Сийярто, "Будапешт подобные поставки финансировать не будет".
Ранее глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что США вряд ли можно будет считать поставщиком оружия для Украины, если платить за него будет Европа.
В понедельник, 14 июля, президент США Дональд Трамп заявил о договоренностях с Европой о поставках вооружений Киеву (в том числе комплексов Patriot и ракет для них), которые будет оплачивать ЕС, а также пригрозил ввести вторичные пошлины в размере 100% против РФ, если в течение 50 дней достичь прогресса в урегулировании конфликта на Украине не удастся.
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НовостиКоллективный ЗападЕвропейский Союз (ЕС)Поставки западного оружия УкраинеУкраинаНовости СВООружиеДальнобойное оружие
 
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