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Россия вправе применить оружие против помогающих Киеву стран – МИД РФ - РИА Новости Крым, 17.07.2025
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Россия вправе применить оружие против помогающих Киеву стран – МИД РФ
Россия вправе применить оружие против помогающих Киеву стран – МИД РФ - РИА Новости Крым, 17.07.2025
Россия вправе применить оружие против помогающих Киеву стран – МИД РФ
Москва считает себя вправе применять оружие против военных объектов стран, которые позволяют Украине бить своим вооружением вглубь территории России. Об этом... РИА Новости Крым, 17.07.2025
2025-07-17T16:57
2025-07-17T17:12
новости
мария захарова
дальнобойное оружие
сша
украина
европа
удары дальнобойными ракетами вглубь россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. Москва считает себя вправе применять оружие против военных объектов стран, которые позволяют Украине бить своим вооружением вглубь территории России. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Она уточнила, что дальнобойные ракеты исключают их независимое использование ВСУ."Использование дальнобойных систем без прямого участия военных специалистов стран-производителей этих систем... По сути, военнослужащие ФРГ окажутся напрямую вовлеченными в планирование и осуществление боевых операций против нашей страны в случае применение упомянутых Taurus или их модификаций под другими вывесками", – отметила Захарова.На прошлой неделе глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал новые дальнобойные удары по России.В июне глава киевского режима заявил, что Украина увеличит объемы собственного производства беспилотников, сосредоточив внимание на разработке дронов-перехватчиков и БПЛА для дальнобойных ударов.В мае Зеленский пообещал бить вглубь России дальнобойными ракетами и дронами, которые произведут на Украине с привлечением "предпринимательской силы" из Европы.Ранее глава киевского режима потребовал от всех союзников Киева поддержать Украину за счет собственных объемов валового внутреннего продукта. Он призвал дружественные Украине страны в 2026 году выделить по 0,25% от своего ВВП.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зачем Трамп устраивает "качели" с дальнобойным оружием для Киева – мнениеТрамп об ударах по Москве: что он сказал ЗеленскомуПоставка дальнобойных ракет Киеву – что ответил Трамп
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новости, мария захарова, дальнобойное оружие, сша, украина, европа, удары дальнобойными ракетами вглубь россии
Россия вправе применить оружие против помогающих Киеву стран – МИД РФ

Россия вправе применить оружие против военных объектов помогающих Киеву стран – МИД РФ

16:57 17.07.2025 (обновлено: 17:12 17.07.2025)
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. Москва считает себя вправе применять оружие против военных объектов стран, которые позволяют Украине бить своим вооружением вглубь территории России. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Россия считает себя вправе применять свое оружие против военных объектов тех стран, которые позволят применять свое (дальнобойное – ред.) оружие против России. В случае же дальнейшей эскалации конфликта будем отвечать решительно и зеркально", – сказала Захарова на брифинге в четверг.
Она уточнила, что дальнобойные ракеты исключают их независимое использование ВСУ.
"Использование дальнобойных систем без прямого участия военных специалистов стран-производителей этих систем... По сути, военнослужащие ФРГ окажутся напрямую вовлеченными в планирование и осуществление боевых операций против нашей страны в случае применение упомянутых Taurus или их модификаций под другими вывесками", – отметила Захарова.
На прошлой неделе глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал новые дальнобойные удары по России.
В июне глава киевского режима заявил, что Украина увеличит объемы собственного производства беспилотников, сосредоточив внимание на разработке дронов-перехватчиков и БПЛА для дальнобойных ударов.
В мае Зеленский пообещал бить вглубь России дальнобойными ракетами и дронами, которые произведут на Украине с привлечением "предпринимательской силы" из Европы.
Ранее глава киевского режима потребовал от всех союзников Киева поддержать Украину за счет собственных объемов валового внутреннего продукта. Он призвал дружественные Украине страны в 2026 году выделить по 0,25% от своего ВВП.
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