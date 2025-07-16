В Севастополе горит ресторан
В Севастополе загорелся ресторан
13:50 16.07.2025 (обновлено: 13:52 16.07.2025)
© МЧС СевастополяПожар в ресторане тушат силы МЧС России в Севастополе
© МЧС Севастополя
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл - РИА Новости Крым. В Севастополе вспыхнул пожар в одном из городских ресторанов. Об этом сообщили в региональном МЧС.
Отмечается, что сообщение о возгорании на улице Второй Обороны поступило спасателям в среду около 13 часов.
"По предварительной информации, огонь охватил площадь в 250 квадратных метров. Погибших, пострадавших нет, люди эвакуировались до прибытия экстренных служб", - сказано в сообщении.
Ранее в среду сообщалось о возгорании сухой растительности в Керчи на площади 200 квадратных метров.
В ночь на 16 июля в Кировском районе Крыма ликвидировали три очага возгорания сухой растительности общей площадью 650 квадратных метров. Огонь полыхал рядом с селом Журавки.
Накануне пожар произошел в селе Клиновка рядом с базой отдыха на Грушевом озере. Огонь вспыхнул во вторник днем и охватил гектар сухой растительности. Позже в МЧС сообщили, что площадь пожара выросла в четыре раза – возгорание локализовали на 4 гектарах. Полная локализация горения зафиксирована в 18:53.
В Крыму и Севастополе с 17 по 20 июля в западных, центральных, южных, восточных районах Крыма и в Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
Спасатели напоминают, что с 1 мая на территории всего полуострова установлен особый противопожарный режим. В это время запрещено разведение костров и проведение пожароопасных работ в лесах на прилегающих к ним территориях, включая сжигание сухой травы и мусора. За нарушения предусмотрена ответственность, вплоть до уголовной.
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