https://crimea.ria.ru/20250716/v-sevastopole-gorit-restoran-1147987689.html

В Севастополе горит ресторан

В Севастополе горит ресторан - РИА Новости Крым, 16.07.2025

В Севастополе горит ресторан

В Севастополе вспыхнул пожар в одном из городских ресторанов. Об этом сообщили в региональном МЧС. РИА Новости Крым, 16.07.2025

2025-07-16T13:50

2025-07-16T13:50

2025-07-16T13:52

севастополь

пожар

происшествия

мчс севастополя

новости севастополя

общество

ресторан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/10/1147987570_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_8479787f707ad1ba392fdb67d073068a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл - РИА Новости Крым. В Севастополе вспыхнул пожар в одном из городских ресторанов. Об этом сообщили в региональном МЧС.Отмечается, что сообщение о возгорании на улице Второй Обороны поступило спасателям в среду около 13 часов.Ранее в среду сообщалось о возгорании сухой растительности в Керчи на площади 200 квадратных метров. В ночь на 16 июля в Кировском районе Крыма ликвидировали три очага возгорания сухой растительности общей площадью 650 квадратных метров. Огонь полыхал рядом с селом Журавки.Накануне пожар произошел в селе Клиновка рядом с базой отдыха на Грушевом озере. Огонь вспыхнул во вторник днем и охватил гектар сухой растительности. Позже в МЧС сообщили, что площадь пожара выросла в четыре раза – возгорание локализовали на 4 гектарах. Полная локализация горения зафиксирована в 18:53.В Крыму и Севастополе с 17 по 20 июля в западных, центральных, южных, восточных районах Крыма и в Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность.Спасатели напоминают, что с 1 мая на территории всего полуострова установлен особый противопожарный режим. В это время запрещено разведение костров и проведение пожароопасных работ в лесах на прилегающих к ним территориях, включая сжигание сухой травы и мусора. За нарушения предусмотрена ответственность, вплоть до уголовной.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, пожар, происшествия, мчс севастополя, новости севастополя, общество, ресторан