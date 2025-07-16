В Керчи вспыхнул пожар
В Керчи загорелась сухая растительность на площади 200 квадратных метров – МЧС
12:53 16.07.2025 (обновлено: 13:01 16.07.2025)
© МЧС Республики КрымПожар
© МЧС Республики Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл - РИА Новости Крым. В Керчи вспыхнула сухая растительность. На данный момент огонь охватил 200 квадратных метров. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по Крыму.
"Поступило сообщение о возгорании сухой растительности на открытой территории в Керчи. Площадь пожара – 200 квадратных метров", - уточнили в ведомстве.
По данным спасателей, к месту направлено два отделения 15 пожарно-спасательной части, служба пожаротушения третьего пожарно-спасательного отряда.
В ночь на среду в Кировском районе Крыма ликвидировали три очага возгорания сухой растительности общей площадью 650 квадратных метров. Огонь полыхал рядом с селом Журавки.
Накануне пожар произошел в селе Клиновка рядом с базой отдыха на Грушевом озере. Огонь вспыхнул во вторник днем и охватил гектар сухой растительности. Позже в МЧС сообщили, что площадь пожара выросла в четыре раза – возгорание локализовали на 4 гектарах. Полная локализация горения зафиксирована в 18:53.
В Крыму и Севастополе с 17 по 20 июля в западных, центральных, южных, восточных районах Крыма и в Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
Спасатели напоминают, что с 1 мая на территории всего полуострова установлен особый противопожарный режим. В это время запрещено разведение костров и проведение пожароопасных работ в лесах на прилегающих к ним территориях, включая сжигание сухой травы и мусора. За нарушения предусмотрена ответственность, вплоть до уголовной.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.