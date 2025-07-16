Рейтинг@Mail.ru
В Керчи вспыхнул пожар - РИА Новости Крым, 16.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250716/v-kerchi-vspykhnul-pozhar-1147986076.html
В Керчи вспыхнул пожар
В Керчи вспыхнул пожар - РИА Новости Крым, 16.07.2025
В Керчи вспыхнул пожар
В Керчи вспыхнула сухая растительность. На данный момент огонь охватил 200 квадратных метров. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по Крыму. РИА Новости Крым, 16.07.2025
2025-07-16T12:53
2025-07-16T13:01
крым
керчь
пожар
гу мчс рф по республике крым
происшествия
новости крыма
природа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/0c/1147904677_0:370:960:910_1920x0_80_0_0_fe1c04a61bbfdb682a5c350ecb13c53d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл - РИА Новости Крым. В Керчи вспыхнула сухая растительность. На данный момент огонь охватил 200 квадратных метров. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по Крыму.По данным спасателей, к месту направлено два отделения 15 пожарно-спасательной части, служба пожаротушения третьего пожарно-спасательного отряда.В ночь на среду в Кировском районе Крыма ликвидировали три очага возгорания сухой растительности общей площадью 650 квадратных метров. Огонь полыхал рядом с селом Журавки. Накануне пожар произошел в селе Клиновка рядом с базой отдыха на Грушевом озере. Огонь вспыхнул во вторник днем и охватил гектар сухой растительности. Позже в МЧС сообщили, что площадь пожара выросла в четыре раза – возгорание локализовали на 4 гектарах. Полная локализация горения зафиксирована в 18:53.В Крыму и Севастополе с 17 по 20 июля в западных, центральных, южных, восточных районах Крыма и в Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность.Спасатели напоминают, что с 1 мая на территории всего полуострова установлен особый противопожарный режим. В это время запрещено разведение костров и проведение пожароопасных работ в лесах на прилегающих к ним территориях, включая сжигание сухой травы и мусора. За нарушения предусмотрена ответственность, вплоть до уголовной.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
керчь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/0c/1147904677_0:280:960:1000_1920x0_80_0_0_1a7d2e45ce38302802cf3af2af9d95b6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, керчь, пожар, гу мчс рф по республике крым, происшествия, новости крыма, природа
В Керчи вспыхнул пожар

В Керчи загорелась сухая растительность на площади 200 квадратных метров – МЧС

12:53 16.07.2025 (обновлено: 13:01 16.07.2025)
 
© МЧС Республики КрымПожар
Пожар
© МЧС Республики Крым
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл - РИА Новости Крым. В Керчи вспыхнула сухая растительность. На данный момент огонь охватил 200 квадратных метров. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по Крыму.

"Поступило сообщение о возгорании сухой растительности на открытой территории в Керчи. Площадь пожара – 200 квадратных метров", - уточнили в ведомстве.

По данным спасателей, к месту направлено два отделения 15 пожарно-спасательной части, служба пожаротушения третьего пожарно-спасательного отряда.
В ночь на среду в Кировском районе Крыма ликвидировали три очага возгорания сухой растительности общей площадью 650 квадратных метров. Огонь полыхал рядом с селом Журавки.
Накануне пожар произошел в селе Клиновка рядом с базой отдыха на Грушевом озере. Огонь вспыхнул во вторник днем и охватил гектар сухой растительности. Позже в МЧС сообщили, что площадь пожара выросла в четыре раза – возгорание локализовали на 4 гектарах. Полная локализация горения зафиксирована в 18:53.
В Крыму и Севастополе с 17 по 20 июля в западных, центральных, южных, восточных районах Крыма и в Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
Спасатели напоминают, что с 1 мая на территории всего полуострова установлен особый противопожарный режим. В это время запрещено разведение костров и проведение пожароопасных работ в лесах на прилегающих к ним территориях, включая сжигание сухой травы и мусора. За нарушения предусмотрена ответственность, вплоть до уголовной.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
КрымКерчьПожарГУ МЧС РФ по Республике КрымПроисшествияНовости КрымаПрирода
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:47В Крыму детей на сапбордах унесло в море
14:28Призывал к насилию над русскими: крымчанин ответит за экстремизм
14:11Симферополь и пригород обесточены
13:50В Севастополе горит ресторан
13:45Насколько безопасна морская вода у берегов Крыма
13:36Грозовой ливень и град обрушатся на Симферополь: штормовое предупреждение
13:31Крымчане - в числе самых активных участников программы лояльности ВТБ
13:24Новости СВО: армия России громит оборону Киева по всему фронту
13:01В Севастополе задержали грузчика за половые преступления против девушек
12:53В Керчи вспыхнул пожар
12:41В Крыму застрявшего на горе туриста с детьми альпинисты спасали 9 часов
12:29В Крыму 8 человек утонули с начала года
12:21В Европе отказываются закупать у США оружие для Украины
12:15Крымчане выращивали плантации марихуаны в арендованном доме
12:06Новохатское в ДНР освобождено армией России
11:56Массированная атака ВСУ на Горловку – ранен ребенок и шестеро взрослых
11:48В Севастополь доставят ковчег с мощами Патриарха Тихона
11:37В Ялте выявили 10 точек продажи нелегального алкоголя
11:15В Крыму объявлена чрезвычайная пожарная опасность
11:08В Крыму спасатели всю ночь отбивали от пожара село
Лента новостейМолния