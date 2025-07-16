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В Крыму спасатели всю ночь отбивали от пожара село - РИА Новости Крым, 16.07.2025
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В Крыму спасатели всю ночь отбивали от пожара село
В Крыму спасатели всю ночь отбивали от пожара село - РИА Новости Крым, 16.07.2025
В Крыму спасатели всю ночь отбивали от пожара село
В Кировском районе Крыма ликвидировали три очага возгорания сухой растительности общей площадью 650 квадратных метров. Об этом сообщают в республиканском главке РИА Новости Крым, 16.07.2025
2025-07-16T11:08
2025-07-16T11:08
крым
кировский район крыма
пожар
происшествия
гу мчс рф по республике крым
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. В Кировском районе Крыма ликвидировали три очага возгорания сухой растительности общей площадью 650 квадратных метров. Об этом сообщают в республиканском главке МЧС России.По данным спасателей, пожар вспыхнул в ночное время за пределами села Журавки. Существовала угроза распространения огня на близлежащие территории. В тушении принимали участие сотрудники МЧС России, МЧС Республики Крым, а также представители местной администрации.Ранее сообщалось о пожаре в селе Клиновка рядом с базой отдыха на Грушевом озере. Во вторник днем огонь вспыхнулво вторник днем и охватил гектар сухой растительности. Позже в МЧС сообщили, что площадь пожара выросла в четыре раза – возгорание локализовали на 4 гектарах. Полное прекращение горения зафиксировано в 18:53.Спасатели напоминают, что с 1 мая на территории всего полуострова установлен особый противопожарный режим. В это время запрещено разведение костров и проведение пожароопасных работ в лесах на прилегающих к ним территориях, включая сжигание сухой травы и мусора. За нарушения предусмотрена ответственность, вплоть до уголовной.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Под Симферополем вспыхнул природный пожарВ Евпатории тушат пожар на 500 "квадратах"Пожар под Симферополем тушат третий день – что известно к этому часу
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РИА Новости Крым
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крым, кировский район крыма, пожар, происшествия, гу мчс рф по республике крым, новости крыма
В Крыму спасатели всю ночь отбивали от пожара село

В Кировском районе Крыма всю ночь тушили три очага возгорания сухой растительности у села

11:08 16.07.2025
 
© МЧС Республики КрымПожар в Кировском районе Крыма
Пожар в Кировском районе Крыма
© МЧС Республики Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. В Кировском районе Крыма ликвидировали три очага возгорания сухой растительности общей площадью 650 квадратных метров. Об этом сообщают в республиканском главке МЧС России.
По данным спасателей, пожар вспыхнул в ночное время за пределами села Журавки. Существовала угроза распространения огня на близлежащие территории. В тушении принимали участие сотрудники МЧС России, МЧС Республики Крым, а также представители местной администрации.
"Огнеборцы всю ночь тушили сухую растительность. Благодаря слаженной работе ликвидировали все три очага в период с часа ночи до пяти утра", – рассказали в МЧС.
Ранее сообщалось о пожаре в селе Клиновка рядом с базой отдыха на Грушевом озере. Во вторник днем огонь вспыхнулво вторник днем и охватил гектар сухой растительности. Позже в МЧС сообщили, что площадь пожара выросла в четыре раза – возгорание локализовали на 4 гектарах. Полное прекращение горения зафиксировано в 18:53.
Спасатели напоминают, что с 1 мая на территории всего полуострова установлен особый противопожарный режим. В это время запрещено разведение костров и проведение пожароопасных работ в лесах на прилегающих к ним территориях, включая сжигание сухой травы и мусора. За нарушения предусмотрена ответственность, вплоть до уголовной.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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