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Пожар под Симферополем тушат третий день – что известно к этому часу

Пожар под Симферополем тушат третий день – что известно к этому часу - РИА Новости Крым, 14.07.2025

Пожар под Симферополем тушат третий день – что известно к этому часу

Новых очагов возгорания крупного природного пожара в селе Прудовое Симферопольского района Крыма не обнаружено. Об этом сообщает главк МЧС России по Крыму. РИА Новости Крым, 14.07.2025

2025-07-14T11:35

2025-07-14T11:35

2025-07-14T11:39

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июля – РИА Новости Крым. Новых очагов возгорания крупного природного пожара в селе Прудовое Симферопольского района Крыма не обнаружено. Об этом сообщает главк МЧС России по Крыму.Как отмечают в ведомстве, ситуация остается стабильной.Огонь в селе Прудовое вспыхнул в субботу днем и к вечеру охватил 40 гектаров. Для ликвидации возгорания в первый день было задействовано два вертолета Ми-8 и один борт Росгварии. Вечером 12 июля севастопольские огнеборцы выдвинулись на помощь в тушении пожара под Симферополем – в состав формирования вошли 17 специалистов и три автоцистерны.13 июля природный пожар в Симферопольском районе локализовали на 118,6 гектарах.Ситуация с возгоранием леса и сухой растительности в Симферопольском районе взята на контроль прокуратурой Крыма.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Площадь пожара под Симферополем выросла почти в три разаВертолеты и тяжелая техника тушат пожар под Симферополем – видеоПод Симферополем горит 21 гектар леса и сухой растительности

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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