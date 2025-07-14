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Пожар под Симферополем тушат третий день – что известно к этому часу - РИА Новости Крым, 14.07.2025
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Пожар под Симферополем тушат третий день – что известно к этому часу
Пожар под Симферополем тушат третий день – что известно к этому часу - РИА Новости Крым, 14.07.2025
Пожар под Симферополем тушат третий день – что известно к этому часу
Новых очагов возгорания крупного природного пожара в селе Прудовое Симферопольского района Крыма не обнаружено. Об этом сообщает главк МЧС России по Крыму. РИА Новости Крым, 14.07.2025
2025-07-14T11:35
2025-07-14T11:39
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июля – РИА Новости Крым. Новых очагов возгорания крупного природного пожара в селе Прудовое Симферопольского района Крыма не обнаружено. Об этом сообщает главк МЧС России по Крыму.Как отмечают в ведомстве, ситуация остается стабильной.Огонь в селе Прудовое вспыхнул в субботу днем и к вечеру охватил 40 гектаров. Для ликвидации возгорания в первый день было задействовано два вертолета Ми-8 и один борт Росгварии. Вечером 12 июля севастопольские огнеборцы выдвинулись на помощь в тушении пожара под Симферополем – в состав формирования вошли 17 специалистов и три автоцистерны.13 июля природный пожар в Симферопольском районе локализовали на 118,6 гектарах.Ситуация с возгоранием леса и сухой растительности в Симферопольском районе взята на контроль прокуратурой Крыма.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Площадь пожара под Симферополем выросла почти в три разаВертолеты и тяжелая техника тушат пожар под Симферополем – видеоПод Симферополем горит 21 гектар леса и сухой растительности
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Пожар под Симферополем тушат третий день – что известно к этому часу

На крупном природном пожаре под Симферополем новых очагов возгорания не обнаружено – МЧС

11:35 14.07.2025 (обновлено: 11:39 14.07.2025)
 
© ГУ МЧС России по Республике КрымПожар в Симферопольском районе Крыма
Пожар в Симферопольском районе Крыма
© ГУ МЧС России по Республике Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июля – РИА Новости Крым. Новых очагов возгорания крупного природного пожара в селе Прудовое Симферопольского района Крыма не обнаружено. Об этом сообщает главк МЧС России по Крыму.
Как отмечают в ведомстве, ситуация остается стабильной.

"Проводится окарауливание всей территории, пройденной огнем. Задействована группировка сил и средств численностью 12 человек и семь единиц техники", – уточняют в МЧС.

Огонь в селе Прудовое вспыхнул в субботу днем и к вечеру охватил 40 гектаров. Для ликвидации возгорания в первый день было задействовано два вертолета Ми-8 и один борт Росгварии. Вечером 12 июля севастопольские огнеборцы выдвинулись на помощь в тушении пожара под Симферополем – в состав формирования вошли 17 специалистов и три автоцистерны.
13 июля природный пожар в Симферопольском районе локализовали на 118,6 гектарах.
Ситуация с возгоранием леса и сухой растительности в Симферопольском районе взята на контроль прокуратурой Крыма.
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