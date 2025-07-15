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Крымчанин получил 17 лет за "слив" Киеву данных о военных РФ
Крымчанин получил 17 лет за "слив" Киеву данных о военных РФ - РИА Новости Крым, 15.07.2025
Крымчанин получил 17 лет за "слив" Киеву данных о военных РФ
Верховный суд Крыма приговорил к 17 годам лишения свободы 53-летнего жителя Черноморского района, который передавал украинской военной разведке сведения о... РИА Новости Крым, 15.07.2025
2025-07-15T10:42
2025-07-15T10:42
2025-07-15T10:42
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. Верховный суд Крыма приговорил к 17 годам лишения свободы 53-летнего жителя Черноморского района, который передавал украинской военной разведке сведения о местоположении российских военных, техники и фортификационных сооружений. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.По данным ведомства, в феврале 2022 года злоумышленник установил контакт с представителем главного управления разведки министерства обороны Украины.Переданные данные являлись достоверными и могли быть использованы для нанесения огневых ударов по местам дислокации российских военных, отметили в надзорном ведомстве.Злоумышленника задержали сотрудники Управления ФСБ России по Крыму и Севастополю.Суд приговорил виновного к 17 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и дальнейшим ограничением свободы на один год и шесть месяцев, а также со штрафом в размере 200 тысяч рублей.Накануне в Крыму задержали женщину, которая по заданию службы безопасности Украины готовилась подорвать машину военнослужащего ВС РФ. Теракт она планировала совершить перед Днем Победы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзени ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Собирала данные для терактов: в Питере задержана пособница КиеваПередавали СБУ фото военной техники: двое крымчан ответят за госизмену Агент Киева планировал теракт против ветерана СВО в Великом Новгороде
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, прокуратура республики крым, госизмена, приговор, правосудие, задержание в крыму агента сбу, новости крыма, верховный суд крыма
Крымчанин получил 17 лет за "слив" Киеву данных о военных РФ
Жителя Крыма приговорили к 17 годам колонии за передачу Киеву координат военных объектов
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. Верховный суд Крыма приговорил к 17 годам лишения свободы 53-летнего жителя Черноморского района, который передавал украинской военной разведке сведения о местоположении российских военных, техники и фортификационных сооружений. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.
По данным ведомства, в феврале 2022 года злоумышленник установил контакт с представителем главного управления разведки министерства обороны Украины.
"Мужчина осуществил сбор сведений о местах расположения фортификационных сооружений, личного состава, военной техники и позиций подразделений Министерства обороны Российской Федерации. Фотографии карт с отметками мест и пояснительные голосовые сообщения он направил куратору посредством мессенджера", - говорится в сообщении.
Переданные данные являлись достоверными и могли быть использованы для нанесения огневых ударов по местам дислокации российских военных, отметили в надзорном ведомстве.
Злоумышленника задержали сотрудники Управления ФСБ России по Крыму и Севастополю.
Суд приговорил виновного к 17 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и дальнейшим ограничением свободы на один год и шесть месяцев, а также со штрафом в размере 200 тысяч рублей.
Накануне в Крыму задержали женщину, которая по заданию службы безопасности Украины готовилась подорвать машину военнослужащего ВС РФ
. Теракт она планировала совершить перед Днем Победы.
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