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Крымчанин получил 17 лет за "слив" Киеву данных о военных РФ

Крымчанин получил 17 лет за "слив" Киеву данных о военных РФ - РИА Новости Крым, 15.07.2025

Крымчанин получил 17 лет за "слив" Киеву данных о военных РФ

Верховный суд Крыма приговорил к 17 годам лишения свободы 53-летнего жителя Черноморского района, который передавал украинской военной разведке сведения о... РИА Новости Крым, 15.07.2025

2025-07-15T10:42

2025-07-15T10:42

2025-07-15T10:42

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. Верховный суд Крыма приговорил к 17 годам лишения свободы 53-летнего жителя Черноморского района, который передавал украинской военной разведке сведения о местоположении российских военных, техники и фортификационных сооружений. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.По данным ведомства, в феврале 2022 года злоумышленник установил контакт с представителем главного управления разведки министерства обороны Украины.Переданные данные являлись достоверными и могли быть использованы для нанесения огневых ударов по местам дислокации российских военных, отметили в надзорном ведомстве.Злоумышленника задержали сотрудники Управления ФСБ России по Крыму и Севастополю.Суд приговорил виновного к 17 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и дальнейшим ограничением свободы на один год и шесть месяцев, а также со штрафом в размере 200 тысяч рублей.Накануне в Крыму задержали женщину, которая по заданию службы безопасности Украины готовилась подорвать машину военнослужащего ВС РФ. Теракт она планировала совершить перед Днем Победы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзени ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Собирала данные для терактов: в Питере задержана пособница КиеваПередавали СБУ фото военной техники: двое крымчан ответят за госизмену Агент Киева планировал теракт против ветерана СВО в Великом Новгороде

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, прокуратура республики крым, госизмена, приговор, правосудие, задержание в крыму агента сбу, новости крыма, верховный суд крыма