https://crimea.ria.ru/20250626/sobirala-dannye-dlya-teraktov-v-pitere-zaderzhana-posobnitsa-kieva--1147501927.html

Собирала данные для терактов: в Питере задержана пособница Киева

Собирала данные для терактов: в Питере задержана пособница Киева - РИА Новости Крым, 26.06.2025

Собирала данные для терактов: в Питере задержана пособница Киева

В Санкт-Петербурге задержана пособница спецслужб Украины, собиравшая сведения о российских военных и членах их семей для совершения против них терактов. Об этом РИА Новости Крым, 26.06.2025

2025-06-26T09:16

2025-06-26T09:16

2025-06-26T09:18

россия

санкт-петербург

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

задержание диверсантов и шпионов

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн – РИА Новости Крым. В Санкт-Петербурге задержана пособница спецслужб Украины, собиравшая сведения о российских военных и членах их семей для совершения против них терактов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ России.У задержанной изъяты средства связи, содержащие переписку в мессенджере WhatsApp с координаторами террористической деятельности, находящимися на Украине. В опубликованном видео женщина признается, что задержана за то, что "передавала сведения представителю Украины". Он представился ей Денисом и поинтересовался, может ли она "по его просьбе поездить, посмотреть адреса, дома".В ходе другого задания ее "попросили посмотреть, горит ли свет в каких-то из домов, много ли людей и машину конкретную". Задержанная уверяет, что не задумывалась о том, что могла, предоставив запрашиваемые сведения, нанести ущерб стране.Возбуждено уголовное дело о пособничестве в совершении теракта. Женщина заключена под стражу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Планировали взорвать газопровод - в Бердянске задержали диверсантов Жительницу Херсонской области будут судить за госизмену Двух агентов молдавской разведки задержали в Москве

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, санкт-петербург, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), задержание диверсантов и шпионов, украина