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Собирала данные для терактов: в Питере задержана пособница Киева - РИА Новости Крым, 26.06.2025
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Собирала данные для терактов: в Питере задержана пособница Киева
Собирала данные для терактов: в Питере задержана пособница Киева - РИА Новости Крым, 26.06.2025
Собирала данные для терактов: в Питере задержана пособница Киева
В Санкт-Петербурге задержана пособница спецслужб Украины, собиравшая сведения о российских военных и членах их семей для совершения против них терактов. Об этом РИА Новости Крым, 26.06.2025
2025-06-26T09:16
2025-06-26T09:18
россия
санкт-петербург
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
задержание диверсантов и шпионов
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн – РИА Новости Крым. В Санкт-Петербурге задержана пособница спецслужб Украины, собиравшая сведения о российских военных и членах их семей для совершения против них терактов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ России.У задержанной изъяты средства связи, содержащие переписку в мессенджере WhatsApp с координаторами террористической деятельности, находящимися на Украине. В опубликованном видео женщина признается, что задержана за то, что "передавала сведения представителю Украины". Он представился ей Денисом и поинтересовался, может ли она "по его просьбе поездить, посмотреть адреса, дома".В ходе другого задания ее "попросили посмотреть, горит ли свет в каких-то из домов, много ли людей и машину конкретную". Задержанная уверяет, что не задумывалась о том, что могла, предоставив запрашиваемые сведения, нанести ущерб стране.Возбуждено уголовное дело о пособничестве в совершении теракта. Женщина заключена под стражу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Планировали взорвать газопровод - в Бердянске задержали диверсантов Жительницу Херсонской области будут судить за госизмену Двух агентов молдавской разведки задержали в Москве
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россия, санкт-петербург, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), задержание диверсантов и шпионов, украина
Собирала данные для терактов: в Питере задержана пособница Киева

ФСБ: россиянка задержана в Петербурге за помощь Киеву в подготовке терактов против военных

09:16 26.06.2025 (обновлено: 09:18 26.06.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБоец спецназа ФСБ
Боец спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн – РИА Новости Крым. В Санкт-Петербурге задержана пособница спецслужб Украины, собиравшая сведения о российских военных и членах их семей для совершения против них терактов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ России.
"Задержана гражданка России, 1977 года рождения, осуществлявшая по заданию украинских спецслужб пособническую помощь в установлении мест проживания в регионе военнослужащих Министерства обороны России, используемых ими и членами семей автомобилей с целью подготовки и проведения в их отношении террористических акций", – сказано в сообщении.
У задержанной изъяты средства связи, содержащие переписку в мессенджере WhatsApp с координаторами террористической деятельности, находящимися на Украине.
В опубликованном видео женщина признается, что задержана за то, что "передавала сведения представителю Украины". Он представился ей Денисом и поинтересовался, может ли она "по его просьбе поездить, посмотреть адреса, дома".
"На этом адресе нужно было посмотреть расположение зданий, въезды, выезды и стоят ли какие-то две машины", - рассказала задержанная об одном из заданий.
В ходе другого задания ее "попросили посмотреть, горит ли свет в каких-то из домов, много ли людей и машину конкретную". Задержанная уверяет, что не задумывалась о том, что могла, предоставив запрашиваемые сведения, нанести ущерб стране.
Возбуждено уголовное дело о пособничестве в совершении теракта. Женщина заключена под стражу.
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