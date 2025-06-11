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Агент Киева планировал теракт против ветерана СВО в Великом Новгороде - РИА Новости Крым, 11.06.2025
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Агент Киева планировал теракт против ветерана СВО в Великом Новгороде
Агент Киева планировал теракт против ветерана СВО в Великом Новгороде - РИА Новости Крым, 11.06.2025
Агент Киева планировал теракт против ветерана СВО в Великом Новгороде
28-летний гражданин Украины по заданию киевских спецслужб планировал подрыв автомобиля общественного деятеля и ветерана спецоперации в Великом Новгороде. Об... РИА Новости Крым, 11.06.2025
2025-06-11T12:29
2025-06-11T12:29
новости
нижний новгород
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
ветераны сво
взрыв
антитеррор
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн - РИА Новости Крым. 28-летний гражданин Украины по заданию киевских спецслужб планировал подрыв автомобиля общественного деятеля и ветерана спецоперации в Великом Новгороде. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.По данным ведомства, мужчина инициативно установил контакт с куратором в Telegram, по его заданию поджег два автомобиля с символикой СВО, провел разведку объектов критической инфраструктуры, собрал данные о сотрудниках оборонных предприятий и руководителях волонтерских организаций региона.Уголовные дела возбуждены по статьям о приготовлении к террористическому акту и о незаконном приобретении, передаче взрывчатых веществ или взрывных устройств. Фигуранту грозит до 20 лет лишения свободы. Правоохранители продолжают устанавливать все обстоятельства и розыск заказчика.В ведомстве обратили внимание, что спецслужбы Украины все чаще используют мессенджеры Telegram и WhatsApp для вовлечения граждан в диверсионно-разведывательную деятельноСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Готовил теракт по заданию СБУ: на Кубани задержали киевского агентаТеракт предотвращен в Рязанской области – исполнитель нейтрализованСобрал бомбу с гвоздями: в Крыму поймали готовившего теракт пособника СБУ
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, нижний новгород, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), ветераны сво, взрыв, антитеррор, теракт
Агент Киева планировал теракт против ветерана СВО в Великом Новгороде

Агент Киева планировал взорвать машину ветерана спецоперации в Великом Новгороде – ФСБ

12:29 11.06.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБоец спецназа ФСБ
Боец спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн - РИА Новости Крым. 28-летний гражданин Украины по заданию киевских спецслужб планировал подрыв автомобиля общественного деятеля и ветерана спецоперации в Великом Новгороде. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.
По данным ведомства, мужчина инициативно установил контакт с куратором в Telegram, по его заданию поджег два автомобиля с символикой СВО, провел разведку объектов критической инфраструктуры, собрал данные о сотрудниках оборонных предприятий и руководителях волонтерских организаций региона.
"Кроме того, действуя по команде спецслужб Украины, фигурант изъял самодельное взрывное устройство из тайника в Великом Новгороде с целью подрыва автомобиля, принадлежащего общественному деятелю – ветерану СВО, и при подготовке теракта был задержан сотрудниками ФСБ России", – сказано в сообщении.
Уголовные дела возбуждены по статьям о приготовлении к террористическому акту и о незаконном приобретении, передаче взрывчатых веществ или взрывных устройств. Фигуранту грозит до 20 лет лишения свободы. Правоохранители продолжают устанавливать все обстоятельства и розыск заказчика.
В ведомстве обратили внимание, что спецслужбы Украины все чаще используют мессенджеры Telegram и WhatsApp для вовлечения граждан в диверсионно-разведывательную деятельно
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НовостиНижний НовгородФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)Ветераны СВОВзрывАнтитеррорТеракт
 
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