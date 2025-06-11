https://crimea.ria.ru/20250611/agent-kieva-planiroval-terakt-protiv-veterana-svo-v-velikom-novgorode-1147123464.html

Агент Киева планировал теракт против ветерана СВО в Великом Новгороде

Агент Киева планировал теракт против ветерана СВО в Великом Новгороде - РИА Новости Крым, 11.06.2025

Агент Киева планировал теракт против ветерана СВО в Великом Новгороде

28-летний гражданин Украины по заданию киевских спецслужб планировал подрыв автомобиля общественного деятеля и ветерана спецоперации в Великом Новгороде. Об... РИА Новости Крым, 11.06.2025

2025-06-11T12:29

2025-06-11T12:29

2025-06-11T12:29

новости

нижний новгород

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

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антитеррор

теракт

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн - РИА Новости Крым. 28-летний гражданин Украины по заданию киевских спецслужб планировал подрыв автомобиля общественного деятеля и ветерана спецоперации в Великом Новгороде. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.По данным ведомства, мужчина инициативно установил контакт с куратором в Telegram, по его заданию поджег два автомобиля с символикой СВО, провел разведку объектов критической инфраструктуры, собрал данные о сотрудниках оборонных предприятий и руководителях волонтерских организаций региона.Уголовные дела возбуждены по статьям о приготовлении к террористическому акту и о незаконном приобретении, передаче взрывчатых веществ или взрывных устройств. Фигуранту грозит до 20 лет лишения свободы. Правоохранители продолжают устанавливать все обстоятельства и розыск заказчика.В ведомстве обратили внимание, что спецслужбы Украины все чаще используют мессенджеры Telegram и WhatsApp для вовлечения граждан в диверсионно-разведывательную деятельноСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Готовил теракт по заданию СБУ: на Кубани задержали киевского агентаТеракт предотвращен в Рязанской области – исполнитель нейтрализованСобрал бомбу с гвоздями: в Крыму поймали готовившего теракт пособника СБУ

нижний новгород

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, нижний новгород, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), ветераны сво, взрыв, антитеррор, теракт