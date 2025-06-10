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Готовил теракт по заданию СБУ: на Кубани задержали киевского агента - РИА Новости Крым, 10.06.2025
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Готовил теракт по заданию СБУ: на Кубани задержали киевского агента
Готовил теракт по заданию СБУ: на Кубани задержали киевского агента - РИА Новости Крым, 10.06.2025
Готовил теракт по заданию СБУ: на Кубани задержали киевского агента
Сотрудники ФСБ задержали в Краснодарском крае 22-летнего россиянина, который по заданию Службы безопасности Украины готовил теракт в местах массового скопления... РИА Новости Крым, 10.06.2025
2025-06-10T10:00
2025-06-10T10:02
россия
новости
краснодарский край
теракт
сбу (служба безопасности украины)
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости Крым. Сотрудники ФСБ задержали в Краснодарском крае 22-летнего россиянина, который по заданию Службы безопасности Украины готовил теракт в местах массового скопления людей на территории Кубани. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.Злоумышленник по заданию куратора планировал изъять из тайника самодельное взрывное устройство массой 2,5 кг для последующего подрыва в административном здании одного из объектов энергетики.Кроме того, ранее фигурант вел для украинских спецслужб фотосъемку военных объектов и собирал информацию о передвижениях кораблей Черноморского флота.Обвиняемый признал вину и сотрудничает со следствием, добавили в ФСБ.Ранее в Рязанской области сотрудники Росгвардии нейтрализовали вооруженного преступника, который готовил теракт на одном из военных объектов региона Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Подрыв ж/д путей в Воронежской области – СК возбудил дело о терактеСобрал бомбу с гвоздями: в Крыму поймали готовившего теракт пособника СБУАгент СБУ получил пожизненный срок за теракты в Запорожской области
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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россия, новости, краснодарский край, теракт, сбу (служба безопасности украины), фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
Готовил теракт по заданию СБУ: на Кубани задержали киевского агента

ФСБ задержала жителя Краснодарского края за подготовку теракта на энергообъекте

10:00 10.06.2025 (обновлено: 10:02 10.06.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБоец спецназа ФСБ
Боец спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости Крым. Сотрудники ФСБ задержали в Краснодарском крае 22-летнего россиянина, который по заданию Службы безопасности Украины готовил теракт в местах массового скопления людей на территории Кубани. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации задержан гражданин РФ, 2003 года рождения, планировавший по указанию Службы безопасности Украины совершение террористического акта в местах массового скопления людей на территории Краснодарского края", - говорится в сообщении.
Злоумышленник по заданию куратора планировал изъять из тайника самодельное взрывное устройство массой 2,5 кг для последующего подрыва в административном здании одного из объектов энергетики.
Кроме того, ранее фигурант вел для украинских спецслужб фотосъемку военных объектов и собирал информацию о передвижениях кораблей Черноморского флота.
Обвиняемый признал вину и сотрудничает со следствием, добавили в ФСБ.
Ранее в Рязанской области сотрудники Росгвардии нейтрализовали вооруженного преступника, который готовил теракт на одном из военных объектов региона
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РоссияНовостиКраснодарский крайТерактСБУ (Служба безопасности Украины)ФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)
 
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