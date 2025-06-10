https://crimea.ria.ru/20250610/gotovil-terakt-po-zadaniyu-sbu-na-kubani-zaderzhali-kievskogo-agenta-1147080477.html

Готовил теракт по заданию СБУ: на Кубани задержали киевского агента

Готовил теракт по заданию СБУ: на Кубани задержали киевского агента - РИА Новости Крым, 10.06.2025

Готовил теракт по заданию СБУ: на Кубани задержали киевского агента

Сотрудники ФСБ задержали в Краснодарском крае 22-летнего россиянина, который по заданию Службы безопасности Украины готовил теракт в местах массового скопления... РИА Новости Крым, 10.06.2025

2025-06-10T10:00

2025-06-10T10:00

2025-06-10T10:02

россия

новости

краснодарский край

теракт

сбу (служба безопасности украины)

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/0f/1125902805_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_a9d1ae84b870cbdf779a821d7ceb8d89.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости Крым. Сотрудники ФСБ задержали в Краснодарском крае 22-летнего россиянина, который по заданию Службы безопасности Украины готовил теракт в местах массового скопления людей на территории Кубани. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.Злоумышленник по заданию куратора планировал изъять из тайника самодельное взрывное устройство массой 2,5 кг для последующего подрыва в административном здании одного из объектов энергетики.Кроме того, ранее фигурант вел для украинских спецслужб фотосъемку военных объектов и собирал информацию о передвижениях кораблей Черноморского флота.Обвиняемый признал вину и сотрудничает со следствием, добавили в ФСБ.Ранее в Рязанской области сотрудники Росгвардии нейтрализовали вооруженного преступника, который готовил теракт на одном из военных объектов региона Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Подрыв ж/д путей в Воронежской области – СК возбудил дело о терактеСобрал бомбу с гвоздями: в Крыму поймали готовившего теракт пособника СБУАгент СБУ получил пожизненный срок за теракты в Запорожской области

россия

краснодарский край

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, новости, краснодарский край, теракт, сбу (служба безопасности украины), фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)