https://crimea.ria.ru/20250603/v-krymu-zaderzhali-gotovivshego-terakty-posobnika-sbu-1146914269.html

Собрал бомбу с гвоздями: в Крыму поймали готовившего теракт пособника СБУ

Собрал бомбу с гвоздями: в Крыму поймали готовившего теракт пособника СБУ - РИА Новости Крым, 03.06.2025

Собрал бомбу с гвоздями: в Крыму поймали готовившего теракт пособника СБУ

В Крыму задержан житель Феодосии, который по заданию Службы безопасности Украины (СБУ) изготовил самодельную бомбу и готовился совершить теракты. Об этом... РИА Новости Крым, 03.06.2025

2025-06-03T16:02

2025-06-03T16:02

2025-06-03T16:22

новости крыма

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

феодосия

севастополь

новости севастополя

сву

диверсия

терроризм

сбу (служба безопасности украины)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/03/1146914503_5:0:833:466_1920x0_80_0_0_cfe9390ac0a00d6a80b04cbfa2177fc1.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. В Крыму задержан житель Феодосии, который по заданию Службы безопасности Украины (СБУ) изготовил самодельную бомбу и готовился совершить теракты. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на центр общественных связей ФСБ России.По данным ведомства, житель Феодосии "инициативно предложил свою помощь СБУ и был привлечен ее представителем к конфиденциальному сотрудничеству".По заданию куратора злоумышленник изъял из двух тайников в Крыму заранее приготовленные компоненты. Получив по видеосвязи инструкцию от СБУ, мужчина собрал из них самодельную бомбу весом взрывчатого вещества 1,2 килограмма. Устройство он также начинил гвоздями.Изготовленную бомбу задержанный заложил в тайник на участке местности в Балаклавском районе Севастополя и планировал дистанционно подорвать, но был задержан российскими силовиками.В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.Ранее Верховный суд Крыма приговорил жителя Джанкоя к 20 годам лишения свободы за передачу украинским спецслужбам координат объектов Минобороны России и Росгвардии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Симферополец передавал СБУ данные о расположениях российских военныхШесть человек задержаны за поджоги на транспортных объектах - ФСБКрымчанин получил 12 лет за попытку вступить в ряды террористов

феодосия

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, видео, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), феодосия, севастополь, новости севастополя, сву, диверсия, терроризм, сбу (служба безопасности украины), антитеррор