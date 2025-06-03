https://crimea.ria.ru/20250603/v-krymu-zaderzhali-gotovivshego-terakty-posobnika-sbu-1146914269.html
Собрал бомбу с гвоздями: в Крыму поймали готовившего теракт пособника СБУ
Собрал бомбу с гвоздями: в Крыму поймали готовившего теракт пособника СБУ - РИА Новости Крым, 03.06.2025
Собрал бомбу с гвоздями: в Крыму поймали готовившего теракт пособника СБУ
В Крыму задержан житель Феодосии, который по заданию Службы безопасности Украины (СБУ) изготовил самодельную бомбу и готовился совершить теракты. Об этом... РИА Новости Крым, 03.06.2025
2025-06-03T16:02
2025-06-03T16:02
2025-06-03T16:22
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. В Крыму задержан житель Феодосии, который по заданию Службы безопасности Украины (СБУ) изготовил самодельную бомбу и готовился совершить теракты. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на центр общественных связей ФСБ России.По данным ведомства, житель Феодосии "инициативно предложил свою помощь СБУ и был привлечен ее представителем к конфиденциальному сотрудничеству".По заданию куратора злоумышленник изъял из двух тайников в Крыму заранее приготовленные компоненты. Получив по видеосвязи инструкцию от СБУ, мужчина собрал из них самодельную бомбу весом взрывчатого вещества 1,2 килограмма. Устройство он также начинил гвоздями.Изготовленную бомбу задержанный заложил в тайник на участке местности в Балаклавском районе Севастополя и планировал дистанционно подорвать, но был задержан российскими силовиками.В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.Ранее Верховный суд Крыма приговорил жителя Джанкоя к 20 годам лишения свободы за передачу украинским спецслужбам координат объектов Минобороны России и Росгвардии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Симферополец передавал СБУ данные о расположениях российских военныхШесть человек задержаны за поджоги на транспортных объектах - ФСБКрымчанин получил 12 лет за попытку вступить в ряды террористов
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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новости крыма, видео, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), феодосия, севастополь, новости севастополя, сву, диверсия, терроризм, сбу (служба безопасности украины), антитеррор
Собрал бомбу с гвоздями: в Крыму поймали готовившего теракт пособника СБУ
В Крыму задержан житель Феодосии за подготовку терактов по заданию Киева – ФСБ
16:02 03.06.2025 (обновлено: 16:22 03.06.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. В Крыму задержан житель Феодосии, который по заданию Службы безопасности Украины (СБУ) изготовил самодельную бомбу и готовился совершить теракты. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на центр общественных связей ФСБ России.
"Федеральной службой безопасности РФ на территории Республики Крым за изготовление самодельного взрывного устройства (СВУ) для совершения диверсионно-террористических актов на полуострове задержан агент украинских спецслужб", – говорится в сообщении.
По данным ведомства, житель Феодосии "инициативно предложил свою помощь СБУ и был привлечен ее представителем к конфиденциальному сотрудничеству".
По заданию куратора злоумышленник изъял из двух тайников в Крыму заранее приготовленные компоненты. Получив по видеосвязи инструкцию от СБУ, мужчина собрал из них самодельную бомбу весом взрывчатого вещества 1,2 килограмма. Устройство он также начинил гвоздями.
Изготовленную бомбу задержанный заложил в тайник на участке местности в Балаклавском районе Севастополя и планировал дистанционно подорвать, но был задержан российскими силовиками.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.
Ранее Верховный суд Крыма приговорил
жителя Джанкоя к 20 годам лишения свободы за передачу украинским спецслужбам координат объектов Минобороны России и Росгвардии.
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