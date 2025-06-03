Рейтинг@Mail.ru
Собрал бомбу с гвоздями: в Крыму поймали готовившего теракт пособника СБУ - РИА Новости Крым, 03.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250603/v-krymu-zaderzhali-gotovivshego-terakty-posobnika-sbu-1146914269.html
Собрал бомбу с гвоздями: в Крыму поймали готовившего теракт пособника СБУ
Собрал бомбу с гвоздями: в Крыму поймали готовившего теракт пособника СБУ - РИА Новости Крым, 03.06.2025
Собрал бомбу с гвоздями: в Крыму поймали готовившего теракт пособника СБУ
В Крыму задержан житель Феодосии, который по заданию Службы безопасности Украины (СБУ) изготовил самодельную бомбу и готовился совершить теракты. Об этом... РИА Новости Крым, 03.06.2025
2025-06-03T16:02
2025-06-03T16:22
новости крыма
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
феодосия
севастополь
новости севастополя
сву
диверсия
терроризм
сбу (служба безопасности украины)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/03/1146914503_5:0:833:466_1920x0_80_0_0_cfe9390ac0a00d6a80b04cbfa2177fc1.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. В Крыму задержан житель Феодосии, который по заданию Службы безопасности Украины (СБУ) изготовил самодельную бомбу и готовился совершить теракты. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на центр общественных связей ФСБ России.По данным ведомства, житель Феодосии "инициативно предложил свою помощь СБУ и был привлечен ее представителем к конфиденциальному сотрудничеству".По заданию куратора злоумышленник изъял из двух тайников в Крыму заранее приготовленные компоненты. Получив по видеосвязи инструкцию от СБУ, мужчина собрал из них самодельную бомбу весом взрывчатого вещества 1,2 килограмма. Устройство он также начинил гвоздями.Изготовленную бомбу задержанный заложил в тайник на участке местности в Балаклавском районе Севастополя и планировал дистанционно подорвать, но был задержан российскими силовиками.В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.Ранее Верховный суд Крыма приговорил жителя Джанкоя к 20 годам лишения свободы за передачу украинским спецслужбам координат объектов Минобороны России и Росгвардии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Симферополец передавал СБУ данные о расположениях российских военныхШесть человек задержаны за поджоги на транспортных объектах - ФСБКрымчанин получил 12 лет за попытку вступить в ряды террористов
феодосия
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/03/1146914503_217:0:838:466_1920x0_80_0_0_81ac270f1dfa38c8979fa41adc54794a.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости крыма, видео, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), феодосия, севастополь, новости севастополя, сву, диверсия, терроризм, сбу (служба безопасности украины), антитеррор
Собрал бомбу с гвоздями: в Крыму поймали готовившего теракт пособника СБУ

В Крыму задержан житель Феодосии за подготовку терактов по заданию Киева – ФСБ

16:02 03.06.2025 (обновлено: 16:22 03.06.2025)
 
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. В Крыму задержан житель Феодосии, который по заданию Службы безопасности Украины (СБУ) изготовил самодельную бомбу и готовился совершить теракты. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на центр общественных связей ФСБ России.

"Федеральной службой безопасности РФ на территории Республики Крым за изготовление самодельного взрывного устройства (СВУ) для совершения диверсионно-террористических актов на полуострове задержан агент украинских спецслужб", – говорится в сообщении.

По данным ведомства, житель Феодосии "инициативно предложил свою помощь СБУ и был привлечен ее представителем к конфиденциальному сотрудничеству".
По заданию куратора злоумышленник изъял из двух тайников в Крыму заранее приготовленные компоненты. Получив по видеосвязи инструкцию от СБУ, мужчина собрал из них самодельную бомбу весом взрывчатого вещества 1,2 килограмма. Устройство он также начинил гвоздями.
Изготовленную бомбу задержанный заложил в тайник на участке местности в Балаклавском районе Севастополя и планировал дистанционно подорвать, но был задержан российскими силовиками.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.
Ранее Верховный суд Крыма приговорил жителя Джанкоя к 20 годам лишения свободы за передачу украинским спецслужбам координат объектов Минобороны России и Росгвардии.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Симферополец передавал СБУ данные о расположениях российских военных
Шесть человек задержаны за поджоги на транспортных объектах - ФСБ
Крымчанин получил 12 лет за попытку вступить в ряды террористов
 
Новости КрымаФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)ФеодосияСевастопольНовости СевастополяСВУДиверсияТерроризмСБУ (Служба безопасности Украины)Антитеррор
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:27Ждать ли сильного землетрясения в Крыму после толчков в Турции
16:03Подрывы ж/д путей в Брянской и Курской областях являются терактами – СК
16:02Собрал бомбу с гвоздями: в Крыму поймали готовившего теракт пособника СБУ
15:54Крымский мост закрыт – что происходит сейчас
15:50500 мусульман отправились из Крыма в паломничество в Мекку
15:40Путин присвоил звание Героя России погибшему на СВО священнику
15:23Крымский мост закрыт второй раз за день
15:13В Севастополе закрыт рейд
15:10В Запорожской области началось подключение потребителей к электросети
14:55В Кельне эвакуируют 20 тысяч человек из-за бомб времен Второй мировой
14:34Умер композитор Евгений Дога
14:25В Феодосии выбрали нового мэра
14:15Ученые из разных стран обсудят роль Крыма в формировании цивилизации
13:57Минздрав предупредил туристов об опасности контакта с нефтепродуктами
13:30Против жительницы Ялты возбудили 16 уголовных дел из-за наркотиков
13:12После ракетного удара ВСУ полностью разрушена ЛЭП на Энергодар
12:56Новости СВО: российские войска продвинулись и закрепились в 142-х районах
12:40В Херсонской области без света 227 тысяч человек: как работают больницы
12:31На внеочередных выборах президента Южной Кореи явка превысила 71%
12:08Армия РФ взяла под контроль еще один населенный пункт в Сумской области
Лента новостейМолния