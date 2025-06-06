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Теракт предотвращен в Рязанской области – исполнитель нейтрализован - РИА Новости Крым, 06.06.2025
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Теракт предотвращен в Рязанской области – исполнитель нейтрализован
Теракт предотвращен в Рязанской области – исполнитель нейтрализован - РИА Новости Крым, 06.06.2025
Теракт предотвращен в Рязанской области – исполнитель нейтрализован
В Рязанской области предотвращен теракт на военном объекте, исполнитель оказал сопротивление при задержании и был нейтрализован. Об этом сообщили в пресс-службе РИА Новости Крым, 06.06.2025
2025-06-06T17:31
2025-06-06T17:31
рязанская область
происшествия
теракт
антитеррор
росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации)
новости
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости Крым. В Рязанской области предотвращен теракт на военном объекте, исполнитель оказал сопротивление при задержании и был нейтрализован. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной службы войск нацгвардии РФ.Отмечается, что злоумышленник был обнаружен во время наблюдения за военным объектом.На месте подготовки диверсионно-террористического акта взрывотехники ОМОН Росгвардии обезвредили два подготовленных к запуску беспилотника, в которых в качестве боевых частей использовались гранаты РКГ-3. Устройство дронов позволяло управлять ими дистанционно. добавили в Росгвардии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Подрыв ж/д путей в Воронежской области – СК возбудил дело о терактеСобрал бомбу с гвоздями: в Крыму поймали готовившего теракт пособника СБУАгент СБУ получил пожизненный срок за теракты в Запорожской области
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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рязанская область, происшествия, теракт, антитеррор, росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации), новости, безопасность
Теракт предотвращен в Рязанской области – исполнитель нейтрализован

Росгвардия предотвратила теракт на военном объекте в Рязанской области

17:31 06.06.2025
 
© Пресс-служба РосгвардииВ Рязанской области пресечен теракт на военном объекте
В Рязанской области пресечен теракт на военном объекте
© Пресс-служба Росгвардии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости Крым. В Рязанской области предотвращен теракт на военном объекте, исполнитель оказал сопротивление при задержании и был нейтрализован. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной службы войск нацгвардии РФ.
Отмечается, что злоумышленник был обнаружен во время наблюдения за военным объектом.
"В ходе задержания преступник оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован. При нем обнаружен травматический пистолет, переделанный для стрельбы боевыми патронами", - сказано в сообщении Росгвардии.
На месте подготовки диверсионно-террористического акта взрывотехники ОМОН Росгвардии обезвредили два подготовленных к запуску беспилотника, в которых в качестве боевых частей использовались гранаты РКГ-3. Устройство дронов позволяло управлять ими дистанционно. добавили в Росгвардии.
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Рязанская областьПроисшествияТерактАнтитеррорРосгвардия (Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации)НовостиБезопасность
 
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