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Теракт предотвращен в Рязанской области – исполнитель нейтрализован

Теракт предотвращен в Рязанской области – исполнитель нейтрализован - РИА Новости Крым, 06.06.2025

Теракт предотвращен в Рязанской области – исполнитель нейтрализован

В Рязанской области предотвращен теракт на военном объекте, исполнитель оказал сопротивление при задержании и был нейтрализован. Об этом сообщили в пресс-службе РИА Новости Крым, 06.06.2025

2025-06-06T17:31

2025-06-06T17:31

2025-06-06T17:31

рязанская область

происшествия

теракт

антитеррор

росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации)

новости

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости Крым. В Рязанской области предотвращен теракт на военном объекте, исполнитель оказал сопротивление при задержании и был нейтрализован. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной службы войск нацгвардии РФ.Отмечается, что злоумышленник был обнаружен во время наблюдения за военным объектом.На месте подготовки диверсионно-террористического акта взрывотехники ОМОН Росгвардии обезвредили два подготовленных к запуску беспилотника, в которых в качестве боевых частей использовались гранаты РКГ-3. Устройство дронов позволяло управлять ими дистанционно. добавили в Росгвардии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Подрыв ж/д путей в Воронежской области – СК возбудил дело о терактеСобрал бомбу с гвоздями: в Крыму поймали готовившего теракт пособника СБУАгент СБУ получил пожизненный срок за теракты в Запорожской области

рязанская область

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рязанская область, происшествия, теракт, антитеррор, росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации), новости, безопасность