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В Крыму предотвратили теракт

В Крыму предотвратили теракт - РИА Новости Крым, 14.07.2025

В Крыму предотвратили теракт

В Крыму задержана женщина, которая по заданию службы безопасности Украины готовилась взорвать одного из старших офицеров Минобороны России. Теракт она... РИА Новости Крым, 14.07.2025

2025-07-14T07:50

2025-07-14T07:50

2025-07-14T08:01

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. В Крыму задержана женщина, которая по заданию службы безопасности Украины готовилась взорвать одного из старших офицеров Минобороны России. Теракт она планировала совершить перед Днем Победы. Об этом со ссылкой на ЦОС ФСБ России пишет РИА Новости.По информации российской спецслужбы, завербовавшие и подготовившие девушку к совершению преступления сотрудники СБУ установлены.В начале июля в Крыму был предотвращен теракт против правоохранителей – украинские спецслужбы планировали атаку БПЛА со взрывчаткой на мероприятиях, посвященных Дню России. Задержан причастный к попытке теракта житель Ялты. При обыске у задержанного нашли два самодельных взрывных устройства с пластичной взрывчаткой.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), крым, теракт, антитеррор, безопасность республики крым и севастополя, сбу (служба безопасности украины), задержание в крыму агента сбу, новости крыма, срочные новости крыма