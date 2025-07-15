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Башня Константина в Феодосии – назван срок начала реставрации

Башня Константина в Феодосии – назван срок начала реставрации - РИА Новости Крым, 15.07.2025

Башня Константина в Феодосии – назван срок начала реставрации

Работы по реставрации феодосийской башни Константина (1382-1448 годы) и прилегающего к ней Турецкого бастиона (XV век) стартуют в следующем году. Об этом в... РИА Новости Крым, 15.07.2025

2025-07-15T08:49

2025-07-15T08:49

2025-07-15T08:52

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. Работы по реставрации феодосийской башни Константина (1382-1448 годы) и прилегающего к ней Турецкого бастиона (XV век) стартуют в следующем году. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил глава администрации города Владимир Ким.По его словам, планируется, что реставрационные работы на объекте культурного наследия федерального значения будут проведены в течение года. Реконструкция также запланирована на прилегающем средневековом турецком бастионе.Он также напомнил, что в городе продолжаются работы по реставрации еще одного памятника культурного наследия федерального значения – исторического особняка "Дача Стамболи", сейчас реставрация завершается, она идет в плановом режиме.Башня святого Константина высотой более 21 метра является частью крепости "Кафа", которую Генуэзская республика построила в XIV веке для обороны Феодосии - своего крупнейшего крымского владения. Среди укреплений "Кафы" башня играла важную роль: она замыкала внешний пояс оборонительной линии, которая тянулась к горе Митридат, а затем, огибая город, спускалась к морю. Башню из-за хранения здесь запасов оружия также называли "арсенальной". Ее возвели из местного известняка в 1382 году, но после этого несколько раз перестраивали. Изначально она была двухъярусной, четырехсторонней, с зубцами-мерлонами, защищавшими лучников от обстрела. Толщина ее стен доходила до двух метров. Во время Великой Отечественной войны башня сильно пострадала, и в 1958 году ее реставрировали. О важности роли знаменитой башни свидетельствует то, что она была изображена на старом гербе Феодосии.Судьба средневековых фортификационных сооружений – генуэзского и прилегающего к нему более позднего турецкого – давно волнует общественность и специалистов. В 2016 году часть кладки этого фортификационного сооружения начала выпадать, повторное обрушение произошло в мае 2017, спустя несколько месяцев возможность провести первоочередные аварийные работы была найдена, далее анонсировалась масштабная реставрация объектов, но в течение нескольких лет менялись проекты и фактически работы так и не были начаты. В настоящее время башня огорожена, для туристов объект недоступен.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Работы идут постоянно: как готовят к сезону Судакскую крепость в КрымуИсторию в бетон: как в Феодосии вырос пирс у древней башниВ Ялте четыре исторических особняка получили охранный статус

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, феодосия, башня константина, культура, культурное наследие, охрана культурного наследия, владимир ким, новости крыма, благоустройство, реконструкция