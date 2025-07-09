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Крымский мост: резко выросла очередь на выезд с полуострова

Крымский мост: резко выросла очередь на выезд с полуострова - РИА Новости Крым, 09.07.2025

Крымский мост: резко выросла очередь на выезд с полуострова

Перед досмотровыми пунктами у Крымского моста резко выросла очередь со стороны Керчи. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на... РИА Новости Крым, 09.07.2025

2025-07-09T13:15

2025-07-09T13:15

2025-07-09T13:31

крымский мост

ситуация на дорогах крыма

крым

керчь

тамань

краснодарский край

очереди на крымском мосту

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости Крым. Перед досмотровыми пунктами у Крымского моста резко выросла очередь со стороны Керчи. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на объекте.С утра проезд с обеих сторон транспортного перехода через Керченский пролив был свободен. Очередь со стороны Крымского полуострова начала расти в 11 часов – проезда ждали 30 автомобилей, к полудню количество машин на выезде из Крыма увеличилось до 95.Ежедневно в сезон по мосту через Керченский пролив проезжают около семи тысяч автомобилей. Со стороны Тамани работает 60 пунктов ручного досмотра, а со стороны Керчи – 50. Для ускорения процесса посты досмотра работают на полную силу.Оптимальное время для проезда по транспортному переходу через Керченский пролив с 1.00 до 7.00 – в эти часы в очереди меньше всего машин.Также можно планировать проезд в понедельник, с 8 до 16. Самые напряженные часы – с 17.00 до 23.00, дни – пятница, суббота и воскресенье. На самом мосту всегда свободно.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский мост: сколько досмотровых пунктов работаютТрасса А-289 Краснодар – Крымский мост стала платной с сегодняшнего дняСанатории и отели Евпатории: есть ли еще шанс попасть на отдых в июле

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крым

керчь

тамань

краснодарский край

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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