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Санатории и отели Евпатории: есть ли еще шанс попасть на отдых в июле

Санатории и отели Евпатории: есть ли еще шанс попасть на отдых в июле - РИА Новости Крым, 07.07.2025

Санатории и отели Евпатории: есть ли еще шанс попасть на отдых в июле

Курортный сезон на евпаторийском побережье набирает обороты – средняя загрузка санаториев и отелей здесь превысила 75%. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"... РИА Новости Крым, 07.07.2025

2025-07-07T14:08

2025-07-07T14:08

2025-07-07T14:12

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости Крым. Курортный сезон на евпаторийском побережье набирает обороты – средняя загрузка санаториев и отелей здесь превысила 75%. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал председатель комитета Госсовета РК по курортам и туризму Роман Тихончук.По словам Тихончука, с начала года Евпаторию посетили уже 178 тысяч гостей. А прямо сейчас на этом курорте отдыхает 17 000 человек, и турсезон набирает обороты.Он отметил, что на сегодняшний день в Евпатории работает 35 санаториев и 71 гостиница. При этом евпаторийское побережье гости выбирают как правило для семейного отдыха с детьми, к чему располагает и инфраструктура, и атмосфера."Наши песчаные, неглубокие пляжи, в первую очередь, к этому располагают... И для детей у нас организована в Евпатории достаточно разветвленная инфраструктура. Это и аквапарк, и дельфинарий самый большой в Крыму, и аквариум, и колеса обозрения – не одно в городе", – сказал Тихончук.И отметил, что в недалекие 90-е дискотеки в городе шумели до пяти утра, на что жаловались отдыхающие, а сегодня Евпатория пришла к тому, что это спокойный семейный курорт. "С одиннадцати вечера курорт уже спит, все уходит на "стоп". То есть без всякого шума и громкой музыки. Нормальная очень получается инфраструктура с точки зрения отдыха для семьи", – добавил он.По словам Тихончука, как показывает статистика, многим семьям из разных регионов России так нравится отдых в Евпатории, что они, как правило, заранее бронируют места в отелях и санаториях, а потом снова едут на следующий год, то есть идет возвратность туризма.Помимо комфорта и безопасности этому способствует и то, что стоимость отдыха в Евпатории существенно ниже, чем на курортах ЮБК, считает Тихончук.При этом Евпатория продолжает очень активно развиваться и как курортный регион, и как город для жизни, подчеркнул Тихончук. Свидетельством тому 18 инвестпроектов на общую сумму 118 миллиардов рублей."Живу уже очень много лет в Евпатории, и такого количества башенных кранов, которые сегодня наблюдаю на нашем евпаторийском побережье, за последние 40 лет точно не помню", – заметил гость эфира.Причем речь идет не только о строительстве жилья и апартаментов, уточнил он."Это и агропромышленные комплексы, и промышленное производство. Это и инвестиции в спорт – порядка 180 миллионов обозначено сегодня инвестпроект по строительству дополнительных футбольных полей. То есть Евпатория, как и вся республика, очень динамично развивается", – резюмировал Тихончук.Возле Мойнакского озера в Евпатории строят детский садРанее сообщалось, что Евпатория вошла в десятку самых популярных направлений для отдыха с детьми в июле.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько туристов посетили Евпаторию с начала годаМегакурорт "Золотые пески" в Евпатории: хватит ли воды городу и туристамКрымские курорты вошли в топ-10 экономичных направлений в июле

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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