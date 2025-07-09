https://crimea.ria.ru/20250709/krymskiy-most-operativnaya-informatsiya-na-utro-sredy-1147817351.html
Крымский мост: оперативная информация на утро среды
Крымский мост: оперативная информация на утро среды - РИА Новости Крым, 09.07.2025
Крымский мост: оперативная информация на утро среды
На подъездах к Крымскому мосту проезд свободен с обеих сторон транспортного перехода через Керченский пролив. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной... РИА Новости Крым, 09.07.2025
2025-07-09T08:08
2025-07-09T08:08
2025-07-09T08:08
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
крым
керчь
тамань
краснодарский край
очереди на крымском мосту
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл - РИА Новости Крым. На подъездах к Крымскому мосту проезд свободен с обеих сторон транспортного перехода через Керченский пролив. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.Ежедневно в сезон по мосту через Керченский пролив проезжают около семи тысяч автомобилей. Со стороны Тамани работает 60 пунктов ручного досмотра, а со стороны Керчи – 50. Для ускорения процесса посты досмотра работают на полную силу.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Трасса А-289 Краснодар – Крымский мост стала платной с сегодняшнего дняВау-эффект гарантирован: кто и как встречает туристов у Крымского мостаКостюм с отливом – и в Ялту: десять причин приехать в Крым летом
крымский мост
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тамань
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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крымский мост, крым, керчь, тамань, краснодарский край, очереди на крымском мосту
Крымский мост: оперативная информация на утро среды
Крымский мост – проезд свободен с обеих сторон транспортного перехода