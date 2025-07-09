https://crimea.ria.ru/20250709/krymskiy-most-nachala-rasti-ochered-so-storony-kerchi-1147820884.html
Крымский мост: начала расти очередь со стороны Керчи
Крымский мост: начала расти очередь со стороны Керчи - РИА Новости Крым, 09.07.2025
Крымский мост: начала расти очередь со стороны Керчи
Перед досмотровыми пунктами у Крымского моста начала скапливаться очередь со стороны Керчи. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о... РИА Новости Крым, 09.07.2025
2025-07-09T11:20
2025-07-09T11:20
2025-07-09T11:20
крымский мост
ситуация на дорогах крыма
крым
керчь
тамань
краснодарский край
очереди на крымском мосту
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/03/1147676030_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_ac9902b84ceb6cfa83efd45084c5ca3f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости Крым. Перед досмотровыми пунктами у Крымского моста начала скапливаться очередь со стороны Керчи. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на объекте.С утра проезд с обеих сторон транспортного перехода через Керченский пролив был свободен.Ежедневно в сезон по мосту через Керченский пролив проезжают около семи тысяч автомобилей. Со стороны Тамани работает 60 пунктов ручного досмотра, а со стороны Керчи – 50. Для ускорения процесса посты досмотра работают на полную силу.Оптимальное время для проезда по транспортному переходу через Керченский пролив с 1.00 до 7.00 – в эти часы в очереди меньше всего машин.Также можно планировать проезд в понедельник, с 8 до 16. Самые напряженные часы – с 17.00 до 23.00, дни – пятница, суббота и воскресенье. На самом мосту всегда свободно.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский мост: сколько досмотровых пунктов работаютТрасса А-289 Краснодар – Крымский мост стала платной с сегодняшнего дняСанатории и отели Евпатории: есть ли еще шанс попасть на отдых в июле
крымский мост
крым
керчь
тамань
краснодарский край
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/03/1147676030_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_841d981d8978052d3e37a9b0a60b2552.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крымский мост, крым, керчь, тамань, краснодарский край, очереди на крымском мосту
Крымский мост: начала расти очередь со стороны Керчи
Крымский мост – проезда ждут 30 автомобилей со стороны Керчи