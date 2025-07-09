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Крымский мост: начала расти очередь со стороны Керчи - РИА Новости Крым, 09.07.2025
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Крымский мост: начала расти очередь со стороны Керчи
Крымский мост: начала расти очередь со стороны Керчи - РИА Новости Крым, 09.07.2025
Крымский мост: начала расти очередь со стороны Керчи
Перед досмотровыми пунктами у Крымского моста начала скапливаться очередь со стороны Керчи. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о... РИА Новости Крым, 09.07.2025
2025-07-09T11:20
2025-07-09T11:20
крымский мост
ситуация на дорогах крыма
крым
керчь
тамань
краснодарский край
очереди на крымском мосту
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости Крым. Перед досмотровыми пунктами у Крымского моста начала скапливаться очередь со стороны Керчи. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на объекте.С утра проезд с обеих сторон транспортного перехода через Керченский пролив был свободен.Ежедневно в сезон по мосту через Керченский пролив проезжают около семи тысяч автомобилей. Со стороны Тамани работает 60 пунктов ручного досмотра, а со стороны Керчи – 50. Для ускорения процесса посты досмотра работают на полную силу.Оптимальное время для проезда по транспортному переходу через Керченский пролив с 1.00 до 7.00 – в эти часы в очереди меньше всего машин.Также можно планировать проезд в понедельник, с 8 до 16. Самые напряженные часы – с 17.00 до 23.00, дни – пятница, суббота и воскресенье. На самом мосту всегда свободно.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский мост: сколько досмотровых пунктов работаютТрасса А-289 Краснодар – Крымский мост стала платной с сегодняшнего дняСанатории и отели Евпатории: есть ли еще шанс попасть на отдых в июле
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РИА Новости Крым
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крымский мост, крым, керчь, тамань, краснодарский край, очереди на крымском мосту
Крымский мост: начала расти очередь со стороны Керчи

Крымский мост – проезда ждут 30 автомобилей со стороны Керчи

11:20 09.07.2025
 
© РИА Новости КрымОчередь на Крымский мост со стороны Керчи
Очередь на Крымский мост со стороны Керчи - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости Крым. Перед досмотровыми пунктами у Крымского моста начала скапливаться очередь со стороны Керчи. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на объекте.
"По состоянию на 11 часов в очереди со стороны Керчи находится 30 транспортных средств. Со стороны Тамани очереди перед пунктом досмотра нет", – сказано в сообщении.
С утра проезд с обеих сторон транспортного перехода через Керченский пролив был свободен.
Ежедневно в сезон по мосту через Керченский пролив проезжают около семи тысяч автомобилей. Со стороны Тамани работает 60 пунктов ручного досмотра, а со стороны Керчи – 50. Для ускорения процесса посты досмотра работают на полную силу.
Оптимальное время для проезда по транспортному переходу через Керченский пролив с 1.00 до 7.00 – в эти часы в очереди меньше всего машин.
Также можно планировать проезд в понедельник, с 8 до 16. Самые напряженные часы – с 17.00 до 23.00, дни – пятница, суббота и воскресенье. На самом мосту всегда свободно.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостКрымКерчьТаманьКраснодарский крайОчереди на Крымском мосту
 
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