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В Керчи микрорайон остается без воды – когда включат

В Керчи микрорайон остается без воды – когда включат - РИА Новости Крым, 07.07.2025

В Керчи микрорайон остается без воды – когда включат

В Керчи крупный микрорайон остался без водоснабжения из-за аварии на линии. Коммунальщики продолжают устранять порыв. Об этом сообщили на предприятии "Вода... РИА Новости Крым, 07.07.2025

2025-07-07T09:55

2025-07-07T09:55

2025-07-07T09:55

вода крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости Крым. В Керчи крупный микрорайон остался без водоснабжения из-за аварии на линии. Коммунальщики продолжают устранять порыв. Об этом сообщили на предприятии "Вода Крыма".На предприятии уточнили, что подача воды ограничена в районах "Промбаза", "ЛУЧ", "Завод Войкова". Это улицы Генерала Петрова частично, 1-я Пятилетка, Всесоюзная, Войкова, Суворова, а также прилегающие улицы и переулки."Работы планируется завершить в понедельник к 12 часам", – добавили в пресс-службе "Воды Крыма".Ранее стало известно, что в Керчи микрорайон полностью отключат от водоснабжения до восьми утра воскресенья из-за проблемы, выявленной после переключения потребителей на новый водовод. Водоснабжение планировали восстановить к восьми утра 6 июля, сообщал гендиректор ГУП РК "Вода Крыма" Максим Новик.Накануне в Керчи жители 80 улиц остались без водоснабжения из-за аварии на Аджимушкайской насосной станции.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымские водохранилища: на сколько хватит запасов водыКак Крым будет обеспечен питьевой водой в курортный сезон14 объектов водоснабжения реконструируют в Крыму

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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