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В Керчи микрорайон остается без воды – когда включат - РИА Новости Крым, 07.07.2025
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В Керчи микрорайон остается без воды – когда включат
В Керчи микрорайон остается без воды – когда включат - РИА Новости Крым, 07.07.2025
В Керчи микрорайон остается без воды – когда включат
В Керчи крупный микрорайон остался без водоснабжения из-за аварии на линии. Коммунальщики продолжают устранять порыв. Об этом сообщили на предприятии "Вода... РИА Новости Крым, 07.07.2025
2025-07-07T09:55
2025-07-07T09:55
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вода в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости Крым. В Керчи крупный микрорайон остался без водоснабжения из-за аварии на линии. Коммунальщики продолжают устранять порыв. Об этом сообщили на предприятии "Вода Крыма".На предприятии уточнили, что подача воды ограничена в районах "Промбаза", "ЛУЧ", "Завод Войкова". Это улицы Генерала Петрова частично, 1-я Пятилетка, Всесоюзная, Войкова, Суворова, а также прилегающие улицы и переулки."Работы планируется завершить в понедельник к 12 часам", – добавили в пресс-службе "Воды Крыма".Ранее стало известно, что в Керчи микрорайон полностью отключат от водоснабжения до восьми утра воскресенья из-за проблемы, выявленной после переключения потребителей на новый водовод. Водоснабжение планировали восстановить к восьми утра 6 июля, сообщал гендиректор ГУП РК "Вода Крыма" Максим Новик.Накануне в Керчи жители 80 улиц остались без водоснабжения из-за аварии на Аджимушкайской насосной станции.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымские водохранилища: на сколько хватит запасов водыКак Крым будет обеспечен питьевой водой в курортный сезон14 объектов водоснабжения реконструируют в Крыму
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РИА Новости Крым
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В Керчи микрорайон остается без воды – когда включат

В Керчи коммунальщики устраняют порыв водовода в крупном микрорайоне

09:55 07.07.2025
 
© Telegram-канал гендиректора "Воды Крыма" Максима НовикаНовые магистральные водоводы в Керчи
Новые магистральные водоводы в Керчи
© Telegram-канал гендиректора "Воды Крыма" Максима Новика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости Крым. В Керчи крупный микрорайон остался без водоснабжения из-за аварии на линии. Коммунальщики продолжают устранять порыв. Об этом сообщили на предприятии "Вода Крыма".
"Аварийно-восстановительные работы на магистральном водоводе Д-300 мм по улице Генерала Петрова продолжаются", – сказано в сообщении.
На предприятии уточнили, что подача воды ограничена в районах "Промбаза", "ЛУЧ", "Завод Войкова". Это улицы Генерала Петрова частично, 1-я Пятилетка, Всесоюзная, Войкова, Суворова, а также прилегающие улицы и переулки.
"Работы планируется завершить в понедельник к 12 часам", – добавили в пресс-службе "Воды Крыма".
Ранее стало известно, что в Керчи микрорайон полностью отключат от водоснабжения до восьми утра воскресенья из-за проблемы, выявленной после переключения потребителей на новый водовод. Водоснабжение планировали восстановить к восьми утра 6 июля, сообщал гендиректор ГУП РК "Вода Крыма" Максим Новик.
Накануне в Керчи жители 80 улиц остались без водоснабжения из-за аварии на Аджимушкайской насосной станции.
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