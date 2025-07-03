https://crimea.ria.ru/20250703/kerch-bez-vody-zhiteley-perepodklyuchayut-k-novym-magistralnym-vodovodam--1147672347.html

Керчь без воды: абонентов подключают к новым магистральным водоводам

Керчь без воды: абонентов подключают к новым магистральным водоводам - РИА Новости Крым, 03.07.2025

Керчь без воды: абонентов подключают к новым магистральным водоводам

В Керчи в четверг ведутся масштабные работы по переподключению абонентов к новым магистральным водоводам сразу в нескольких районах. Об этом сообщил генеральный РИА Новости Крым, 03.07.2025

2025-07-03T12:06

2025-07-03T12:06

2025-07-03T12:50

крым

керчь

максим новик

вода крыма

вода в крыму

жкх

жкх крыма и севастополя

новости крыма

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/03/1147670565_0:370:960:910_1920x0_80_0_0_a56c3f24553eaea371f6424fcda87c26.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым. В Керчи в четверг ведутся масштабные работы по переподключению абонентов к новым магистральным водоводам сразу в нескольких районах. Об этом сообщил генеральный директор государственного унитарного предприятия "Вода Крыма" Максим Новик.Он отметил, что в районе водораздаточной станции на пересечении улиц Чкалова и Годыны коммунальщики врезают основной узел развязки диаметром 1000 мм. Ранее здесь был заменен четырехкилометровый участок магистрального водовода от водоочистной до водораздаточной станций диаметром 1000 мм.Кроме того, в районе ВНС "Аджимушкайская", остановки "Промбаза", в районе ул. Казакова и завода им. Войкова идет переключение водоводов диаметром 300 мм к ранее замененным участкам протяженностью 2,8 и 2,9 километров.На время проведения работ организован подвоз питьевой воды населению спецтранспортом. На линии работают 11 машин.Он отметил, что работы ведутся в рамках государственной программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Феодосии больше 60 улиц остались без воды из-за аварииВ Алуште снизились запасы питьевой воды – как пройдет сезон14 объектов водоснабжения реконструируют в Крыму

крым

керчь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, керчь, максим новик, вода крыма, вода в крыму, жкх, жкх крыма и севастополя, новости крыма, общество