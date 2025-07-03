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Керчь без воды: абонентов подключают к новым магистральным водоводам - РИА Новости Крым, 03.07.2025
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Керчь без воды: абонентов подключают к новым магистральным водоводам
Керчь без воды: абонентов подключают к новым магистральным водоводам - РИА Новости Крым, 03.07.2025
Керчь без воды: абонентов подключают к новым магистральным водоводам
В Керчи в четверг ведутся масштабные работы по переподключению абонентов к новым магистральным водоводам сразу в нескольких районах. Об этом сообщил генеральный РИА Новости Крым, 03.07.2025
2025-07-03T12:06
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым. В Керчи в четверг ведутся масштабные работы по переподключению абонентов к новым магистральным водоводам сразу в нескольких районах. Об этом сообщил генеральный директор государственного унитарного предприятия "Вода Крыма" Максим Новик.Он отметил, что в районе водораздаточной станции на пересечении улиц Чкалова и Годыны коммунальщики врезают основной узел развязки диаметром 1000 мм. Ранее здесь был заменен четырехкилометровый участок магистрального водовода от водоочистной до водораздаточной станций диаметром 1000 мм.Кроме того, в районе ВНС "Аджимушкайская", остановки "Промбаза", в районе ул. Казакова и завода им. Войкова идет переключение водоводов диаметром 300 мм к ранее замененным участкам протяженностью 2,8 и 2,9 километров.На время проведения работ организован подвоз питьевой воды населению спецтранспортом. На линии работают 11 машин.Он отметил, что работы ведутся в рамках государственной программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Феодосии больше 60 улиц остались без воды из-за аварииВ Алуште снизились запасы питьевой воды – как пройдет сезон14 объектов водоснабжения реконструируют в Крыму
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Керчь без воды: абонентов подключают к новым магистральным водоводам

В Керчи 100 тысяч абонентов переподключают к новым магистральным водоводам

12:06 03.07.2025 (обновлено: 12:50 03.07.2025)
 
© Telegram-канал гендиректора "Воды Крыма" Максима НовикаНовые магистральные водоводы в Керчи
Новые магистральные водоводы в Керчи
© Telegram-канал гендиректора "Воды Крыма" Максима Новика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым. В Керчи в четверг ведутся масштабные работы по переподключению абонентов к новым магистральным водоводам сразу в нескольких районах. Об этом сообщил генеральный директор государственного унитарного предприятия "Вода Крыма" Максим Новик.
Он отметил, что в районе водораздаточной станции на пересечении улиц Чкалова и Годыны коммунальщики врезают основной узел развязки диаметром 1000 мм. Ранее здесь был заменен четырехкилометровый участок магистрального водовода от водоочистной до водораздаточной станций диаметром 1000 мм.
Кроме того, в районе ВНС "Аджимушкайская", остановки "Промбаза", в районе ул. Казакова и завода им. Войкова идет переключение водоводов диаметром 300 мм к ранее замененным участкам протяженностью 2,8 и 2,9 километров.

"Реконструкция данных водоводов проводится для замены изношенных и аварийных участков, обеспечения бесперебойного водоснабжения около2/3 населения города Керчи (около 100 тысяч человек)", - написал Новик.

На время проведения работ организован подвоз питьевой воды населению спецтранспортом. На линии работают 11 машин.
Он отметил, что работы ведутся в рамках государственной программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя".
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