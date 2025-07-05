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В Керчи микрорайон отключат от водоснабжения до утра - РИА Новости Крым, 05.07.2025
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В Керчи микрорайон отключат от водоснабжения до утра
В Керчи микрорайон отключат от водоснабжения до утра - РИА Новости Крым, 05.07.2025
В Керчи микрорайон отключат от водоснабжения до утра
В Керчи микрорайон полностью отключат от водоснабжения до восьми утра воскресенья из-за проблемы, выявленной после переключения потребителей на новый водовод... РИА Новости Крым, 05.07.2025
2025-07-05T17:57
2025-07-05T17:57
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости Крым. В Керчи микрорайон полностью отключат от водоснабжения до восьми утра воскресенья из-за проблемы, выявленной после переключения потребителей на новый водовод. Об этом сообщил гендиректор ГУП РК "Вода Крыма" Максим Новик.Он уточнил, что проблема с выходом на нормативное давление возникла на четырех улицах: 1-й Пятилетки, Всесоюзной, Суворова и Войкова."Решение найдено, сотрудники ГУП РК "Вода Крыма" совместно с подрядной организацией приступили к подключению водовода диаметром 300 мм к основной магистрали, обеспечивающей весь микрорайон на улице Генерала Петрова (в районе женской консультации). Мероприятия направлены на увеличение объема подаваемой воды. В процессе производства работ возникнет необходимость в ограничении водоснабжения", - пояснил он в своем Telegram-канале.Ориентировочно с 20:00 субботы до 01:00 воскресенья полностью ограничат водоснабжение данных районов. Работы планируется завершить ориентировочно до 01:00 воскресенья, а полностью восстановить водоснабжение намерены к восьми утра 6 июля, проинформировал Новик, уточнив, что в указанные районы сегодня будут подвозить населению воду вплоть до 23:00.Накануне в Керчи жители 80 улиц остались без водоснабжения из-за аварии на Аджимушкайской насосной станции.Ранее сообщалось, что в Керчи ведутся масштабные работы по переподключению абонентов к новым магистральным водоводам сразу в нескольких районах.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Судаке реконструируют систему канализации – на каком этапе работыВ Балаклаве реконструируют водовод – что будет с водоснабжениемПод Алуштой стартовало строительство новой канализационной сети
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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В Керчи микрорайон отключат от водоснабжения до утра

В Керчи из-за переподключения абонентов на новый водовод люди останутся без воды до утра

17:57 05.07.2025
 
© ГУП "Вода Крыма"В Керчи из-за переподключения абонентов на новый водовод люди останутся без воды до утра
В Керчи из-за переподключения абонентов на новый водовод люди останутся без воды до утра
© ГУП "Вода Крыма"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости Крым. В Керчи микрорайон полностью отключат от водоснабжения до восьми утра воскресенья из-за проблемы, выявленной после переключения потребителей на новый водовод. Об этом сообщил гендиректор ГУП РК "Вода Крыма" Максим Новик.
Он уточнил, что проблема с выходом на нормативное давление возникла на четырех улицах: 1-й Пятилетки, Всесоюзной, Суворова и Войкова.
"Решение найдено, сотрудники ГУП РК "Вода Крыма" совместно с подрядной организацией приступили к подключению водовода диаметром 300 мм к основной магистрали, обеспечивающей весь микрорайон на улице Генерала Петрова (в районе женской консультации). Мероприятия направлены на увеличение объема подаваемой воды. В процессе производства работ возникнет необходимость в ограничении водоснабжения", - пояснил он в своем Telegram-канале.
Ориентировочно с 20:00 субботы до 01:00 воскресенья полностью ограничат водоснабжение данных районов. Работы планируется завершить ориентировочно до 01:00 воскресенья, а полностью восстановить водоснабжение намерены к восьми утра 6 июля, проинформировал Новик, уточнив, что в указанные районы сегодня будут подвозить населению воду вплоть до 23:00.
Накануне в Керчи жители 80 улиц остались без водоснабжения из-за аварии на Аджимушкайской насосной станции.
Ранее сообщалось, что в Керчи ведутся масштабные работы по переподключению абонентов к новым магистральным водоводам сразу в нескольких районах.
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