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Крымский мост сейчас: обстановка к полудню субботы - РИА Новости Крым, 05.07.2025
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Крымский мост сейчас: обстановка к полудню субботы
Крымский мост сейчас: обстановка к полудню субботы - РИА Новости Крым, 05.07.2025
Крымский мост сейчас: обстановка к полудню субботы
У Крымского моста продолжает увеличиваться очередь перед пунктами досмотра. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте. РИА Новости Крым, 05.07.2025
2025-07-05T12:26
2025-07-05T12:26
ситуация на дорогах крыма
крым
крымский мост
очереди на крымском мосту
транспорт
логистика
керчь
тамань
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости Крым. У Крымского моста продолжает увеличиваться очередь перед пунктами досмотра. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.Заторы на въезде в Крым начали образовываться утром в субботу. К 7 утра со стороны Тамани проезда ждали 303 машины. С того времени очередь продолжает увеличиваться. Два часа назад у Крымского моста со стороны Керчи и Тамани было больше 400 машин.Уточняется, что время ожидания составляет около часа.Ежедневно в сезон по мосту через Керченский пролив проезжают около семи тысяч автомобилей. Со стороны Тамани работает 60 пунктов ручного досмотра, а со стороны Керчи – 50. Для ускорения процесса посты досмотра работают на полную силу.Проезжать по мостопереходу через Керченский пролив разрешено транспортным средствам массой не больше 3,5 тонн. Кроме того, добраться из Крыма на материк и обратно можно по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 километров. Примерное время в пути – семь часов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как строили Крымский мост – архивные кадры РИА Новости Крым"Дорога жизни": как запускали грузовые поезда по Крымскому мостуАксенов оценил безопасность Крымского моста перед курортным сезоном
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
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крым, крымский мост, очереди на крымском мосту, транспорт, логистика, керчь, тамань, новости крыма
Крымский мост сейчас: обстановка к полудню субботы

У Крымского моста сейчас со стороны Керчи и Тамани стоят больше 500 автомобилей

12:26 05.07.2025
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваКрымский мост
Крымский мост
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости Крым. У Крымского моста продолжает увеличиваться очередь перед пунктами досмотра. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.
Заторы на въезде в Крым начали образовываться утром в субботу. К 7 утра со стороны Тамани проезда ждали 303 машины. С того времени очередь продолжает увеличиваться. Два часа назад у Крымского моста со стороны Керчи и Тамани было больше 400 машин.
"В очереди со стороны Тамани находится 315 транспортных средств. Со стороны Керчи проезда ожидают 210 автомобилей", - говорится в сообщении по состоянию на полдень субботы.
Уточняется, что время ожидания составляет около часа.
Ежедневно в сезон по мосту через Керченский пролив проезжают около семи тысяч автомобилей. Со стороны Тамани работает 60 пунктов ручного досмотра, а со стороны Керчи – 50. Для ускорения процесса посты досмотра работают на полную силу.
Проезжать по мостопереходу через Керченский пролив разрешено транспортным средствам массой не больше 3,5 тонн. Кроме того, добраться из Крыма на материк и обратно можно по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 километров. Примерное время в пути – семь часов.
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