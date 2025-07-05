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Крымский мост – очередь выросла с обеих сторон
Крымский мост – очередь выросла с обеих сторон - РИА Новости Крым, 05.07.2025
Крымский мост – очередь выросла с обеих сторон
У Крымского моста растет автомобильный затор перед пунктами досмотра со стороны Кубани и образовалась очередь на выезде из Крыма. Об этом свидетельствуют данные РИА Новости Крым, 05.07.2025
2025-07-05T10:08
2025-07-05T10:08
2025-07-05T10:08
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости Крым. У Крымского моста растет автомобильный затор перед пунктами досмотра со стороны Кубани и образовалась очередь на выезде из Крыма. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.Пробки на въезде в Крым начали образовываться утром в субботу. К 7 утра со стороны Тамани проезда ждали 303 машины. Ежедневно в сезон по транспортному переходу через Керченский пролив проезжают около семи тысяч автомобилей. Со стороны Тамани работает 60 пунктов ручного досмотра, а со стороны Керчи – 50. Для ускорения процесса посты досмотра задействовали на полную силу.Проезд по транспортному переходу через Керченский пролив разрешен автомобилям массой не более 3,5 тонн. Кроме того, добраться из Крыма на материк и обратно можно по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 километров. Примерное время в пути – семь часов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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Крымский мост – очередь выросла с обеих сторон
У Крымского моста со стороны Керчи и Тамани скопилось больше 400 машин