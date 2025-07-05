https://crimea.ria.ru/20250705/krymskiy-most--ochered-vyrosla-s-obeikh-storon-1147726971.html

Крымский мост – очередь выросла с обеих сторон

Крымский мост – очередь выросла с обеих сторон - РИА Новости Крым, 05.07.2025

Крымский мост – очередь выросла с обеих сторон

У Крымского моста растет автомобильный затор перед пунктами досмотра со стороны Кубани и образовалась очередь на выезде из Крыма. Об этом свидетельствуют данные РИА Новости Крым, 05.07.2025

2025-07-05T10:08

2025-07-05T10:08

2025-07-05T10:08

ситуация на дорогах крыма

крым

крымский мост

очереди на крымском мосту

транспорт

логистика

керчь

тамань

новости

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/0e/1132092106_0:398:1161:1051_1920x0_80_0_0_01606512f11a75dcd27e9b4f3436cbe5.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости Крым. У Крымского моста растет автомобильный затор перед пунктами досмотра со стороны Кубани и образовалась очередь на выезде из Крыма. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.Пробки на въезде в Крым начали образовываться утром в субботу. К 7 утра со стороны Тамани проезда ждали 303 машины. Ежедневно в сезон по транспортному переходу через Керченский пролив проезжают около семи тысяч автомобилей. Со стороны Тамани работает 60 пунктов ручного досмотра, а со стороны Керчи – 50. Для ускорения процесса посты досмотра задействовали на полную силу.Проезд по транспортному переходу через Керченский пролив разрешен автомобилям массой не более 3,5 тонн. Кроме того, добраться из Крыма на материк и обратно можно по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 километров. Примерное время в пути – семь часов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

крымский мост

керчь

тамань

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, крымский мост, очереди на крымском мосту, транспорт, логистика, керчь, тамань, новости, новости крыма