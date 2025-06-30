https://crimea.ria.ru/20250630/doroga-zhizni-kak-zapuskali-gruzovye-poezda-po-krymskomu-mostu-1147587614.html

"Дорога жизни": как запускали грузовые поезда по Крымскому мосту

"Дорога жизни": как запускали грузовые поезда по Крымскому мосту - РИА Новости Крым, 30.06.2025

"Дорога жизни": как запускали грузовые поезда по Крымскому мосту

Ровно пять лет назад состоялось долгожданное для всех крымчан событие – был дан старт движению грузовых поездов по Крымскому мосту. РИА Новости Крым, 30.06.2025

2025-06-30T11:02

2025-06-30T11:02

2025-06-30T11:02

видео

крымский мост

крымская железная дорога (кжд)

железные дороги крыма

логистика

россия

экономика крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/1e/1147587496_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_bd10d922a818c7cc4ea3d1794041425a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн – РИА Новости Крым. Ровно пять лет назад состоялось долгожданное для всех крымчан событие – был дан старт движению грузовых поездов по Крымскому мосту.30 июня 2020 года грузовые составы из Крыма и материковой части РФ вышли навстречу друг другу. Оба локомотива были украшены символикой к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Поезд из Крыма вез продукцию местных предприятий, в том числе кальцинированную соду и известняк. Идущий ему навстречу состав с "материка" вез на полуостров топливо, удобрения, зерно и стройматериалы. Поезда встретились под арками Крымского моста около 10:00.Пропускная способность моста – 12 грузовых пар поездов в сутки. Это дает возможность перевозить 13 миллионов тонн грузов в год.Это событие имело огромное значение для Крыма, поскольку после воссоединения с РФ все товары на полуостров доставлялись в основном морем на паромах, а также частично самолетами. Стоимость доставки одной фуры с Таманского на Керченский берег обходилась примерно в 40 тысяч рублей, что отражалось на конечной цене продукции.Запуск грузовых поездов позволил почти вдвое сократить расходы на доставку и обеспечить бесперебойное снабжение Крыма жизненно важными товарами, прежде всего, продуктами, топливом и стройматериалами.Глава Крыма Сергей Аксенов назвал Крымский мост "дорогой жизни" для полуострова, отметив, что с запуском грузового ж/д сообщения экономика Крыма получила дополнительный импульс.Положительная динамика роста объема грузовых перевозок по железной дороге Крымского моста фиксируется ежегодно. Так, в 2021 году этот показатель составлял 3,6 миллионов тонн, в 2022-м – 4,3 млн тонн, в 2023-м – более 5,5 млн тонн.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250515/kak-stroili-krymskiy-most--arkhivnye-kadry-ria-novosti-krym-1146438075.html

крымский мост

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

видео, крымский мост, крымская железная дорога (кжд), железные дороги крыма, логистика, россия, экономика крыма