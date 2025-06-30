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"Дорога жизни": как запускали грузовые поезда по Крымскому мосту - РИА Новости Крым, 30.06.2025
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"Дорога жизни": как запускали грузовые поезда по Крымскому мосту
"Дорога жизни": как запускали грузовые поезда по Крымскому мосту - РИА Новости Крым, 30.06.2025
"Дорога жизни": как запускали грузовые поезда по Крымскому мосту
Ровно пять лет назад состоялось долгожданное для всех крымчан событие – был дан старт движению грузовых поездов по Крымскому мосту. РИА Новости Крым, 30.06.2025
2025-06-30T11:02
2025-06-30T11:02
видео
крымский мост
крымская железная дорога (кжд)
железные дороги крыма
логистика
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн – РИА Новости Крым. Ровно пять лет назад состоялось долгожданное для всех крымчан событие – был дан старт движению грузовых поездов по Крымскому мосту.30 июня 2020 года грузовые составы из Крыма и материковой части РФ вышли навстречу друг другу. Оба локомотива были украшены символикой к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Поезд из Крыма вез продукцию местных предприятий, в том числе кальцинированную соду и известняк. Идущий ему навстречу состав с "материка" вез на полуостров топливо, удобрения, зерно и стройматериалы. Поезда встретились под арками Крымского моста около 10:00.Пропускная способность моста – 12 грузовых пар поездов в сутки. Это дает возможность перевозить 13 миллионов тонн грузов в год.Это событие имело огромное значение для Крыма, поскольку после воссоединения с РФ все товары на полуостров доставлялись в основном морем на паромах, а также частично самолетами. Стоимость доставки одной фуры с Таманского на Керченский берег обходилась примерно в 40 тысяч рублей, что отражалось на конечной цене продукции.Запуск грузовых поездов позволил почти вдвое сократить расходы на доставку и обеспечить бесперебойное снабжение Крыма жизненно важными товарами, прежде всего, продуктами, топливом и стройматериалами.Глава Крыма Сергей Аксенов назвал Крымский мост "дорогой жизни" для полуострова, отметив, что с запуском грузового ж/д сообщения экономика Крыма получила дополнительный импульс.Положительная динамика роста объема грузовых перевозок по железной дороге Крымского моста фиксируется ежегодно. Так, в 2021 году этот показатель составлял 3,6 миллионов тонн, в 2022-м – 4,3 млн тонн, в 2023-м – более 5,5 млн тонн.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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видео, крымский мост, крымская железная дорога (кжд), железные дороги крыма, логистика, россия, экономика крыма
"Дорога жизни": как запускали грузовые поезда по Крымскому мосту

В Крыму отмечают пятилетие открытия грузового ж/д сообщения по Крымскому мосту

11:02 30.06.2025
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн – РИА Новости Крым. Ровно пять лет назад состоялось долгожданное для всех крымчан событие – был дан старт движению грузовых поездов по Крымскому мосту.
30 июня 2020 года грузовые составы из Крыма и материковой части РФ вышли навстречу друг другу. Оба локомотива были украшены символикой к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Поезд из Крыма вез продукцию местных предприятий, в том числе кальцинированную соду и известняк. Идущий ему навстречу состав с "материка" вез на полуостров топливо, удобрения, зерно и стройматериалы. Поезда встретились под арками Крымского моста около 10:00.
Пропускная способность моста – 12 грузовых пар поездов в сутки. Это дает возможность перевозить 13 миллионов тонн грузов в год.
Это событие имело огромное значение для Крыма, поскольку после воссоединения с РФ все товары на полуостров доставлялись в основном морем на паромах, а также частично самолетами. Стоимость доставки одной фуры с Таманского на Керченский берег обходилась примерно в 40 тысяч рублей, что отражалось на конечной цене продукции.
Запуск грузовых поездов позволил почти вдвое сократить расходы на доставку и обеспечить бесперебойное снабжение Крыма жизненно важными товарами, прежде всего, продуктами, топливом и стройматериалами.
Глава Крыма Сергей Аксенов назвал Крымский мост "дорогой жизни" для полуострова, отметив, что с запуском грузового ж/д сообщения экономика Крыма получила дополнительный импульс.
Положительная динамика роста объема грузовых перевозок по железной дороге Крымского моста фиксируется ежегодно. Так, в 2021 году этот показатель составлял 3,6 миллионов тонн, в 2022-м – 4,3 млн тонн, в 2023-м – более 5,5 млн тонн.
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