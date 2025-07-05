https://crimea.ria.ru/20250705/dron-vsu-pytalsya-atakovat-podstantsiyu-skoroy-v-lisichanske-no-upal-1147732161.html
Дрон ВСУ пытался атаковать подстанцию "скорой" в Лисичанске, но упал
Дрон ВСУ пытался атаковать подстанцию "скорой" в Лисичанске, но упал - РИА Новости Крым, 05.07.2025
Дрон ВСУ пытался атаковать подстанцию "скорой" в Лисичанске, но упал
В Лисичанке украинский дрон пытался атаковать подстанцию скорой медицинской помощи, но зацепился за ветки и рухнул рядом с одной из спецмашин. Об этом сообщили... РИА Новости Крым, 05.07.2025
2025-07-05T15:02
2025-07-05T15:02
2025-07-05T15:02
лисичанск
луганская народная республика (лнр)
беспилотник (бпла, дрон)
происшествия
скорая помощь
новости сво
безопасность
атаки всу
новые регионы россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/05/1147731838_0:369:964:911_1920x0_80_0_0_4321fec0cc591b1d0baf1e24a9e18b74.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости Крым. В Лисичанке украинский дрон пытался атаковать подстанцию скорой медицинской помощи, но зацепился за ветки и рухнул рядом с одной из спецмашин. Об этом сообщили в правительстве Луганской Народной Республики.3 июля в центре Луганска прогремел взрыв. Сообщалось, что один человек погиб и еще трое пострадали. СК РФ по Луганской Народной Республике возбудил уголовное дело о теракте. Позднее стало известно, что в результате инцидента погиб экс-глава администрации города Манолис Пилавов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Энгельсе при атаке ВСУ повреждены 25 квартирДва беспилотника сбили на подлете к МосквеЗа два часа над Россией сбили еще 12 беспилотников ВСУ
лисичанск
луганская народная республика (лнр)
новые регионы россии
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/05/1147731838_0:279:964:1002_1920x0_80_0_0_00865c0ba20b6d93d155b13279679003.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
лисичанск, луганская народная республика (лнр), беспилотник (бпла, дрон), происшествия, скорая помощь, новости сво, безопасность, атаки всу, новые регионы россии
Дрон ВСУ пытался атаковать подстанцию "скорой" в Лисичанске, но упал
В Лисичанске дрон ВСУ при попытке атаки подстанции скорой помощи зацепился за ветки и упал