https://crimea.ria.ru/20250705/dron-vsu-pytalsya-atakovat-podstantsiyu-skoroy-v-lisichanske-no-upal-1147732161.html

Дрон ВСУ пытался атаковать подстанцию "скорой" в Лисичанске, но упал

Дрон ВСУ пытался атаковать подстанцию "скорой" в Лисичанске, но упал - РИА Новости Крым, 05.07.2025

Дрон ВСУ пытался атаковать подстанцию "скорой" в Лисичанске, но упал

В Лисичанке украинский дрон пытался атаковать подстанцию скорой медицинской помощи, но зацепился за ветки и рухнул рядом с одной из спецмашин. Об этом сообщили... РИА Новости Крым, 05.07.2025

2025-07-05T15:02

2025-07-05T15:02

2025-07-05T15:02

лисичанск

луганская народная республика (лнр)

беспилотник (бпла, дрон)

происшествия

скорая помощь

новости сво

безопасность

атаки всу

новые регионы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости Крым. В Лисичанке украинский дрон пытался атаковать подстанцию скорой медицинской помощи, но зацепился за ветки и рухнул рядом с одной из спецмашин. Об этом сообщили в правительстве Луганской Народной Республики.3 июля в центре Луганска прогремел взрыв. Сообщалось, что один человек погиб и еще трое пострадали. СК РФ по Луганской Народной Республике возбудил уголовное дело о теракте. Позднее стало известно, что в результате инцидента погиб экс-глава администрации города Манолис Пилавов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Энгельсе при атаке ВСУ повреждены 25 квартирДва беспилотника сбили на подлете к МосквеЗа два часа над Россией сбили еще 12 беспилотников ВСУ

лисичанск

луганская народная республика (лнр)

новые регионы россии

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

лисичанск, луганская народная республика (лнр), беспилотник (бпла, дрон), происшествия, скорая помощь, новости сво, безопасность, атаки всу, новые регионы россии