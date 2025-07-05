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Дрон ВСУ пытался атаковать подстанцию "скорой" в Лисичанске, но упал - РИА Новости Крым, 05.07.2025
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Дрон ВСУ пытался атаковать подстанцию "скорой" в Лисичанске, но упал
Дрон ВСУ пытался атаковать подстанцию "скорой" в Лисичанске, но упал - РИА Новости Крым, 05.07.2025
Дрон ВСУ пытался атаковать подстанцию "скорой" в Лисичанске, но упал
В Лисичанке украинский дрон пытался атаковать подстанцию скорой медицинской помощи, но зацепился за ветки и рухнул рядом с одной из спецмашин. Об этом сообщили... РИА Новости Крым, 05.07.2025
2025-07-05T15:02
2025-07-05T15:02
лисичанск
луганская народная республика (лнр)
беспилотник (бпла, дрон)
происшествия
скорая помощь
новости сво
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атаки всу
новые регионы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости Крым. В Лисичанке украинский дрон пытался атаковать подстанцию скорой медицинской помощи, но зацепился за ветки и рухнул рядом с одной из спецмашин. Об этом сообщили в правительстве Луганской Народной Республики.3 июля в центре Луганска прогремел взрыв. Сообщалось, что один человек погиб и еще трое пострадали. СК РФ по Луганской Народной Республике возбудил уголовное дело о теракте. Позднее стало известно, что в результате инцидента погиб экс-глава администрации города Манолис Пилавов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Энгельсе при атаке ВСУ повреждены 25 квартирДва беспилотника сбили на подлете к МосквеЗа два часа над Россией сбили еще 12 беспилотников ВСУ
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РИА Новости Крым
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лисичанск, луганская народная республика (лнр), беспилотник (бпла, дрон), происшествия, скорая помощь, новости сво, безопасность, атаки всу, новые регионы россии
Дрон ВСУ пытался атаковать подстанцию "скорой" в Лисичанске, но упал

В Лисичанске дрон ВСУ при попытке атаки подстанции скорой помощи зацепился за ветки и упал

15:02 05.07.2025
 
© Правительство ЛНРВ Лисичанске дрон ВСУ атаковал подстанцию скорой помощи
В Лисичанске дрон ВСУ атаковал подстанцию скорой помощи
© Правительство ЛНР
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости Крым. В Лисичанке украинский дрон пытался атаковать подстанцию скорой медицинской помощи, но зацепился за ветки и рухнул рядом с одной из спецмашин. Об этом сообщили в правительстве Луганской Народной Республики.
"Атака не удалась. Беспилотник зацепился за ветки и упал рядом с одним из автомобилей скорой. Взрывное устройство не сдетонировало", - сказано в сообщении.
© Правительство ЛНРВ Лисичанске дрон ВСУ атаковал подстанцию скорой помощи
В Лисичанске дрон ВСУ атаковал подстанцию скорой помощи
© Правительство ЛНР
В Лисичанске дрон ВСУ атаковал подстанцию скорой помощи
3 июля в центре Луганска прогремел взрыв. Сообщалось, что один человек погиб и еще трое пострадали. СК РФ по Луганской Народной Республике возбудил уголовное дело о теракте. Позднее стало известно, что в результате инцидента погиб экс-глава администрации города Манолис Пилавов.
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ЛисичанскЛуганская Народная Республика (ЛНР)Беспилотник (БПЛА, дрон)ПроисшествияСкорая помощьНовости СВОБезопасностьАтаки ВСУНовые регионы России
 
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