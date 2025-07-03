В центре Луганска прогремел взрыв – есть погибшие и раненные
В центре Луганска при взрыве погиб один и ранены трое человек – правительство ЛНР
13:05 03.07.2025 (обновлено: 13:08 03.07.2025)
© Кадр видео из соцсетейМесто взрыва в Луганске
© Кадр видео из соцсетей
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым. В центре Луганска прогремел взрыв, есть жертвы и пострадавшие. Об этом сообщает правительство Луганской Народной Республики.
"По предварительным данным, один человек погиб и еще трое пострадали. Один из них находится в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.
На месте работают представители экстренных служб и силовых структур Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
По данным Минобороны, в ночь на четверг российские средства ПВО уничтожили 69 украинских беспилотников над регионами России, в том числе два вражеских дрона были сбиты над Крымом.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что вражеские БПЛА атаковали жилые дома в Липецке и Ельце. При падении осколков дрона на жилой дом погибла 71-летняя женщина, еще два человека получили ранения. В Ельце дрон попал в строящуюся многоэтажку. Обошлось без пострадавших. Жители эвакуированы.
В Воронежской области в двух частных домах повреждены крыши, еще в одном доме и в квартире выбито по одному окну, сообщил губернатор региона Александр Гусев.
В Курской области при утренней атаке на Рыльск повреждены два частных дома, перебита линия интернета, проинформировал врио главы региона Александр Хинштейн.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.