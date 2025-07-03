https://crimea.ria.ru/20250703/v-tsentre-luganska-proizoshel-vzryv--est--pogibshie-i-ranennye-1147673935.html

В центре Луганска прогремел взрыв – есть погибшие и раненные

В центре Луганска прогремел взрыв – есть погибшие и раненные - РИА Новости Крым, 03.07.2025

В центре Луганска прогремел взрыв – есть погибшие и раненные

В центре Луганска прогремел взрыв, есть жертвы и пострадавшие. Об этом сообщает правительство Луганской Народной Республики. РИА Новости Крым, 03.07.2025

2025-07-03T13:05

2025-07-03T13:05

2025-07-03T13:08

луганск

луганская народная республика (лнр)

происшествия

взрыв

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/03/1147674001_0:56:881:552_1920x0_80_0_0_41346e13ba0e1c66416ecfdb2cea7ed1.png

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым. В центре Луганска прогремел взрыв, есть жертвы и пострадавшие. Об этом сообщает правительство Луганской Народной Республики.На месте работают представители экстренных служб и силовых структур Обстоятельства произошедшего устанавливаются.По данным Минобороны, в ночь на четверг российские средства ПВО уничтожили 69 украинских беспилотников над регионами России, в том числе два вражеских дрона были сбиты над Крымом.Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что вражеские БПЛА атаковали жилые дома в Липецке и Ельце. При падении осколков дрона на жилой дом погибла 71-летняя женщина, еще два человека получили ранения. В Ельце дрон попал в строящуюся многоэтажку. Обошлось без пострадавших. Жители эвакуированы.В Воронежской области в двух частных домах повреждены крыши, еще в одном доме и в квартире выбито по одному окну, сообщил губернатор региона Александр Гусев.В Курской области при утренней атаке на Рыльск повреждены два частных дома, перебита линия интернета, проинформировал врио главы региона Александр Хинштейн.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

луганск

луганская народная республика (лнр)

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

луганск, луганская народная республика (лнр), происшествия, взрыв