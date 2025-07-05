https://crimea.ria.ru/20250705/dva-bespilotnika-sbili-na-podlete-k-moskve-1147726838.html

Два беспилотника сбили на подлете к Москве

Два беспилотника сбили на подлете к Москве - РИА Новости Крым, 05.07.2025

Два беспилотника сбили на подлете к Москве

Утром в субботу украинские боевики предприняли попытку атаки на Москву. Она успешно отражена, сообщил мэр столицы России Сергей Собянин. РИА Новости Крым, 05.07.2025

2025-07-05T10:01

2025-07-05T10:01

2025-07-05T10:01

сергей собянин

москва

московская область

пво

беспилотник (бпла, дрон)

атаки всу

новости сво

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости Крым. Утром в субботу украинские боевики предприняли попытку атаки на Москву. Она успешно отражена, сообщил мэр столицы России Сергей Собянин.В ночь на субботу украинские беспилотники попытались атаковать 14 регионов России. Силы ПВО отразили удары 94 вражеских беспилотников. Утром над четырьмя регионами сбили еще 12 БПЛА.Как ранее сообщил глава Чувашии Олег Николаев, утром в субботу над регионом было уничтожено два беспилотника. Один из них упал на крышу пустующего здания АО "ВНИИР", производство на котором было приостановлено после предыдущей атаки в июне текущего года, а второй повредил строящийся склад на Лапсарском проезде.В Саратове и Энгельсе в результате атаки повреждены жилые дома, сообщал губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей собянин, москва, московская область, пво, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу, новости сво, безопасность