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В Энгельсе при атаке ВСУ повреждены 25 квартир

В Энгельсе при атаке ВСУ повреждены 25 квартир - РИА Новости Крым, 05.07.2025

В Энгельсе при атаке ВСУ повреждены 25 квартир

В городе Энгельс Саратовской области при утренней атаке украинских беспилотников повреждены десятки квартир и автомобилей. Об этом сообщил губернатор региона... РИА Новости Крым, 05.07.2025

2025-07-05T11:43

2025-07-05T11:43

2025-07-05T11:43

энгельс

саратовская область

роман бусаргин

общество

атаки всу

беспилотник (бпла, дрон)

ущерб

компенсация ущерба

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости Крым. В городе Энгельс Саратовской области при утренней атаке украинских беспилотников повреждены десятки квартир и автомобилей. Об этом сообщил губернатор региона Роман Бусаргин.Утром в субботу он сообщил, что в Саратове и Энгельсе после атаки украинских БПЛА зафиксированы повреждения жилых домов. Пострадавших нет.По данным главы области, поврежденное жилье будет восстановлено в кратчайшие сроки. Жителям квартир и владельцам автомобилей будет оказана помощь. Всего в ночь на субботу украинские беспилотники попытались атаковать с воздуха 14 регионов России. Силы ПВО отразили удары 94 вражеских беспилотников. Утром над регионами страны сбили еще 18 вражеских дронов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

энгельс

саратовская область

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

энгельс, саратовская область, роман бусаргин, общество, атаки всу, беспилотник (бпла, дрон), ущерб, компенсация ущерба, новости