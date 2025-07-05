В Энгельсе при атаке ВСУ повреждены 25 квартир
Новости Саратова: при атаке беспилотников ВСУ в Энгельсе повреждены более 25 квартир
© Telegram-канал губернатора Саратовской области Романа БусаргинаПоследствия атаки беспилотников ВСУ на Энгельс
© Telegram-канал губернатора Саратовской области Романа Бусаргина
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости Крым. В городе Энгельс Саратовской области при утренней атаке украинских беспилотников повреждены десятки квартир и автомобилей. Об этом сообщил губернатор региона Роман Бусаргин.
Утром в субботу он сообщил, что в Саратове и Энгельсе после атаки украинских БПЛА зафиксированы повреждения жилых домов. Пострадавших нет.
"Были повреждены более 25 квартир (в основном выбиты окна) и более десятка автомобилей. Специалисты продолжают оценивать ущерб. Механизм оказания помощи гражданам в Энгельсском районе проработан. Из резервного фонда региона выделим необходимые для этого средства". - написал он в Telegram.
По данным главы области, поврежденное жилье будет восстановлено в кратчайшие сроки. Жителям квартир и владельцам автомобилей будет оказана помощь.
Всего в ночь на субботу украинские беспилотники попытались атаковать с воздуха 14 регионов России. Силы ПВО отразили удары 94 вражеских беспилотников. Утром над регионами страны сбили еще 18 вражеских дронов.
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