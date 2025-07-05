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В Энгельсе при атаке ВСУ повреждены 25 квартир - РИА Новости Крым, 05.07.2025
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В Энгельсе при атаке ВСУ повреждены 25 квартир
В Энгельсе при атаке ВСУ повреждены 25 квартир - РИА Новости Крым, 05.07.2025
В Энгельсе при атаке ВСУ повреждены 25 квартир
В городе Энгельс Саратовской области при утренней атаке украинских беспилотников повреждены десятки квартир и автомобилей. Об этом сообщил губернатор региона... РИА Новости Крым, 05.07.2025
2025-07-05T11:43
2025-07-05T11:43
энгельс
саратовская область
роман бусаргин
общество
атаки всу
беспилотник (бпла, дрон)
ущерб
компенсация ущерба
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости Крым. В городе Энгельс Саратовской области при утренней атаке украинских беспилотников повреждены десятки квартир и автомобилей. Об этом сообщил губернатор региона Роман Бусаргин.Утром в субботу он сообщил, что в Саратове и Энгельсе после атаки украинских БПЛА зафиксированы повреждения жилых домов. Пострадавших нет.По данным главы области, поврежденное жилье будет восстановлено в кратчайшие сроки. Жителям квартир и владельцам автомобилей будет оказана помощь. Всего в ночь на субботу украинские беспилотники попытались атаковать с воздуха 14 регионов России. Силы ПВО отразили удары 94 вражеских беспилотников. Утром над регионами страны сбили еще 18 вражеских дронов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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энгельс, саратовская область, роман бусаргин, общество, атаки всу, беспилотник (бпла, дрон), ущерб, компенсация ущерба, новости
В Энгельсе при атаке ВСУ повреждены 25 квартир

Новости Саратова: при атаке беспилотников ВСУ в Энгельсе повреждены более 25 квартир

11:43 05.07.2025
 
© Telegram-канал губернатора Саратовской области Романа БусаргинаПоследствия атаки беспилотников ВСУ на Энгельс
Последствия атаки беспилотников ВСУ на Энгельс
© Telegram-канал губернатора Саратовской области Романа Бусаргина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости Крым. В городе Энгельс Саратовской области при утренней атаке украинских беспилотников повреждены десятки квартир и автомобилей. Об этом сообщил губернатор региона Роман Бусаргин.
Утром в субботу он сообщил, что в Саратове и Энгельсе после атаки украинских БПЛА зафиксированы повреждения жилых домов. Пострадавших нет.
"Были повреждены более 25 квартир (в основном выбиты окна) и более десятка автомобилей. Специалисты продолжают оценивать ущерб. Механизм оказания помощи гражданам в Энгельсском районе проработан. Из резервного фонда региона выделим необходимые для этого средства". - написал он в Telegram.
По данным главы области, поврежденное жилье будет восстановлено в кратчайшие сроки. Жителям квартир и владельцам автомобилей будет оказана помощь.
Всего в ночь на субботу украинские беспилотники попытались атаковать с воздуха 14 регионов России. Силы ПВО отразили удары 94 вражеских беспилотников. Утром над регионами страны сбили еще 18 вражеских дронов.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
ЭнгельсСаратовская областьРоман БусаргинОбществоАтаки ВСУБеспилотник (БПЛА, дрон)УщербКомпенсация ущербаНовости
 
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