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Взрыв в центре Луганска - Следком возбудил уголовное дело - РИА Новости Крым, 03.07.2025
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Взрыв в центре Луганска - Следком возбудил уголовное дело
Взрыв в центре Луганска - Следком возбудил уголовное дело - РИА Новости Крым, 03.07.2025
Взрыв в центре Луганска - Следком возбудил уголовное дело
Следственный комитет России по Луганской Народной Республике возбудил уголовное дело в связи с инцидентом в центре Луганска. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 03.07.2025
2025-07-03T16:09
2025-07-03T16:11
луганск
луганская народная республика (лнр)
взрыв
происшествия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым. Следственный комитет России по Луганской Народной Республике возбудил уголовное дело в связи с инцидентом в центре Луганска. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.В четверг днем стало известно, что в центре Луганска прогремел взрыв. По предварительным данным, один человек погиб и еще трое пострадали.Следователи, криминалисты СУ СК России по ЛНР и Главного управления криминалистики (Криминалистического центра) во взаимодействии с коллегами из УФСБ России и МВД по ЛНР проводят детальный осмотр места происшествия, уточнили специалисты."Назначен ряд судебных экспертиз, в том числе взрыво-техническая. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего", – добавили в СК России по ЛНР.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Заповедник "Аскания-Нова" загорелся после атаки беспилотников ВСУВ Минобороны раскрыли детали гибели замглавкома ВМФ ГудковаАрмия России освободила два населенных пункта в зоне СВО
луганск
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РИА Новости Крым
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96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Кадры с места взрыва в Луганске
Видео корреспондента РИА Новости с места взрыва в Луганске, где сегодня погиб один человек, еще трое пострадали.
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луганск, луганская народная республика (лнр), взрыв, происшествия, новости, ск рф (следственный комитет российской федерации), видео, видео
Взрыв в центре Луганска - Следком возбудил уголовное дело
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым. Следственный комитет России по Луганской Народной Республике возбудил уголовное дело в связи с инцидентом в центре Луганска. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
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Взрыв в центре Луганска - Следком возбудил уголовное дело

Уголовное дело возбуждено после взрыва в центре Луганска – Следком

16:09 03.07.2025 (обновлено: 16:11 03.07.2025)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым. Следственный комитет России по Луганской Народной Республике возбудил уголовное дело в связи с инцидентом в центре Луганска. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
В четверг днем стало известно, что в центре Луганска прогремел взрыв. По предварительным данным, один человек погиб и еще трое пострадали.
"Возбуждено уголовное дело в связи с инцидентом в центре Луганска", – сказано в сообщении.
Следователи, криминалисты СУ СК России по ЛНР и Главного управления криминалистики (Криминалистического центра) во взаимодействии с коллегами из УФСБ России и МВД по ЛНР проводят детальный осмотр места происшествия, уточнили специалисты.
"Назначен ряд судебных экспертиз, в том числе взрыво-техническая. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего", – добавили в СК России по ЛНР.
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ЛуганскЛуганская Народная Республика (ЛНР)ВзрывПроисшествияНовостиСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)Видео
 
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