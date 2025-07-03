https://crimea.ria.ru/20250703/v-svyazi-so-vzryvom-v-tsentre-luganska-sledkom-vozbudil-ugolovnoe-delo-1147682356.html

Взрыв в центре Луганска - Следком возбудил уголовное дело

Взрыв в центре Луганска - Следком возбудил уголовное дело - РИА Новости Крым, 03.07.2025

Взрыв в центре Луганска - Следком возбудил уголовное дело

Следственный комитет России по Луганской Народной Республике возбудил уголовное дело в связи с инцидентом в центре Луганска. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 03.07.2025

2025-07-03T16:09

2025-07-03T16:09

2025-07-03T16:11

луганск

луганская народная республика (лнр)

взрыв

происшествия

новости

ск рф (следственный комитет российской федерации)

видео

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым. Следственный комитет России по Луганской Народной Республике возбудил уголовное дело в связи с инцидентом в центре Луганска. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.В четверг днем стало известно, что в центре Луганска прогремел взрыв. По предварительным данным, один человек погиб и еще трое пострадали.Следователи, криминалисты СУ СК России по ЛНР и Главного управления криминалистики (Криминалистического центра) во взаимодействии с коллегами из УФСБ России и МВД по ЛНР проводят детальный осмотр места происшествия, уточнили специалисты."Назначен ряд судебных экспертиз, в том числе взрыво-техническая. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего", – добавили в СК России по ЛНР.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Заповедник "Аскания-Нова" загорелся после атаки беспилотников ВСУВ Минобороны раскрыли детали гибели замглавкома ВМФ ГудковаАрмия России освободила два населенных пункта в зоне СВО

луганск

луганская народная республика (лнр)

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2025

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Кадры с места взрыва в Луганске Видео корреспондента РИА Новости с места взрыва в Луганске, где сегодня погиб один человек, еще трое пострадали. 2025-07-03T16:09 true PT0M12S

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

луганск, луганская народная республика (лнр), взрыв, происшествия, новости, ск рф (следственный комитет российской федерации), видео, видео