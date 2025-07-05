Рейтинг@Mail.ru
За два часа над Россией сбили еще 12 беспилотников ВСУ - РИА Новости Крым, 05.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250705/za-dva-chasa-nad-rossiey-sbili-esche-12-bespilotnikov-vsu-1147726427.html
За два часа над Россией сбили еще 12 беспилотников ВСУ
За два часа над Россией сбили еще 12 беспилотников ВСУ - РИА Новости Крым, 05.07.2025
За два часа над Россией сбили еще 12 беспилотников ВСУ
Силы и средства ПВО России уничтожили 12 украинских беспилотников в течение двух часов в небе над четырьмя российскими регионами. Об этом в субботу утром... РИА Новости Крым, 05.07.2025
2025-07-05T09:37
2025-07-05T09:42
пво
министерство обороны рф
беспилотник (бпла, дрон)
новости сво
безопасность
брянская область
рязанская область
орловская область
новгородская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/07/1147027006_39:177:1644:1080_1920x0_80_0_0_b038a276af75fb94b38717c0be799190.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости Крым. Силы и средства ПВО России уничтожили 12 украинских беспилотников в течение двух часов в небе над четырьмя российскими регионами. Об этом в субботу утром сообщили в МинобороныРанее также сообщалось, что в ночь на субботу украинские беспилотники попытались атаковать с воздуха 14 регионов России. Силы ПВО отразили удары 94 вражеских беспилотников.Как ранее сообщил глава Чувашии Олег Николаев, утром в субботу над регионом было уничтожено два беспилотника. Один из них упал на крышу пустующего здания АО "ВНИИР", производство на котором было приостановлено после предыдущей атаки в июне текущего года, а второй повредил строящийся склад на Лапсарском проезде.В Саратове и Энгельсе в результате атаки повреждены жилые дома, сообщал губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дроны атаковали Саратов и Чувашию – что известноВСУ атаковали энергоинфраструктуру Запорожской области – БалицкийЧетыре человека погибли в Донецке при атаке ВСУ шрапнельными ракетами
брянская область
рязанская область
орловская область
новгородская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/07/1147027006_0:44:1382:1080_1920x0_80_0_0_76e9eb76efc0922566e7930c03472847.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
пво, министерство обороны рф, беспилотник (бпла, дрон), новости сво, безопасность, брянская область, рязанская область, орловская область, новгородская область
За два часа над Россией сбили еще 12 беспилотников ВСУ

12 украинских беспилотников уничтожены за два часа в небе над Россией - Минобороны

09:37 05.07.2025 (обновлено: 09:42 05.07.2025)
 
© Пресс-служба Минобороны РФПВО
ПВО
© Пресс-служба Минобороны РФ
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости Крым. Силы и средства ПВО России уничтожили 12 украинских беспилотников в течение двух часов в небе над четырьмя российскими регионами. Об этом в субботу утром сообщили в Минобороны
"С 6.00 до 8.00 по московскому времени уничтожены восемь БПЛА над территорией Брянской области, два – над территорией Рязанской области и по одному – над территориями Орловской и Новгородской областей", - говорится в сообщении.
Ранее также сообщалось, что в ночь на субботу украинские беспилотники попытались атаковать с воздуха 14 регионов России. Силы ПВО отразили удары 94 вражеских беспилотников.
Как ранее сообщил глава Чувашии Олег Николаев, утром в субботу над регионом было уничтожено два беспилотника. Один из них упал на крышу пустующего здания АО "ВНИИР", производство на котором было приостановлено после предыдущей атаки в июне текущего года, а второй повредил строящийся склад на Лапсарском проезде.
В Саратове и Энгельсе в результате атаки повреждены жилые дома, сообщал губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Дроны атаковали Саратов и Чувашию – что известно
ВСУ атаковали энергоинфраструктуру Запорожской области – Балицкий
Четыре человека погибли в Донецке при атаке ВСУ шрапнельными ракетами
 
ПВОМинистерство обороны РФБеспилотник (БПЛА, дрон)Новости СВОБезопасностьБрянская областьРязанская областьОрловская областьНовгородская область
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:26Крымский мост сейчас: обстановка к полудню субботы
12:10На пляжах Анапы разбирают защитный вал
11:53Двухлетний ребенок ранен при атаке ВСУ на Херсонскую область
11:43В Энгельсе при атаке ВСУ повреждены 25 квартир
11:32Крушение Ил-76 с пленными украинцами: приказ отдал комбриг ВСУ
11:22Двое подростков-зацеперов погибли от удара током на крыше электрички
10:49Подрядчик отстает от графика капремонта хирургии в больнице Симферополя
10:27В жутком ДТП под Ростовом погиб подросток и пострадали двое детей
10:08Крымский мост – очередь выросла с обеих сторон
10:01Два беспилотника сбили на подлете к Москве
09:57Наводнение в Техасе: 24 человека погибли и около 20 пропали без вести
09:37За два часа над Россией сбили еще 12 беспилотников ВСУ
09:23Пляжный сезон для собак: где в Крыму можно отдыхать с питомцем
08:45Крымские водохранилища: на сколько хватит запасов воды
08:21Слава и честь русского флота: ко дню рождения адмирала Нахимова
08:07Массированная атака беспилотников отражена над Россией
07:52"Я жестче с Россией, чем с Ираном": Трамп сделал заявление
07:31Дроны атаковали Саратов и Чувашию – что известно
07:17Крымский мост сейчас – обстановка к утру субботы
07:02Похолодание в Крыму весной и летом - эксперт назвал причину
Лента новостейМолния