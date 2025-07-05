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За два часа над Россией сбили еще 12 беспилотников ВСУ

За два часа над Россией сбили еще 12 беспилотников ВСУ - РИА Новости Крым, 05.07.2025

За два часа над Россией сбили еще 12 беспилотников ВСУ

Силы и средства ПВО России уничтожили 12 украинских беспилотников в течение двух часов в небе над четырьмя российскими регионами. Об этом в субботу утром... РИА Новости Крым, 05.07.2025

2025-07-05T09:37

2025-07-05T09:37

2025-07-05T09:42

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости Крым. Силы и средства ПВО России уничтожили 12 украинских беспилотников в течение двух часов в небе над четырьмя российскими регионами. Об этом в субботу утром сообщили в МинобороныРанее также сообщалось, что в ночь на субботу украинские беспилотники попытались атаковать с воздуха 14 регионов России. Силы ПВО отразили удары 94 вражеских беспилотников.Как ранее сообщил глава Чувашии Олег Николаев, утром в субботу над регионом было уничтожено два беспилотника. Один из них упал на крышу пустующего здания АО "ВНИИР", производство на котором было приостановлено после предыдущей атаки в июне текущего года, а второй повредил строящийся склад на Лапсарском проезде.В Саратове и Энгельсе в результате атаки повреждены жилые дома, сообщал губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дроны атаковали Саратов и Чувашию – что известноВСУ атаковали энергоинфраструктуру Запорожской области – БалицкийЧетыре человека погибли в Донецке при атаке ВСУ шрапнельными ракетами

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пво, министерство обороны рф, беспилотник (бпла, дрон), новости сво, безопасность, брянская область, рязанская область, орловская область, новгородская область