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За два часа над Россией сбили еще 12 беспилотников ВСУ
За два часа над Россией сбили еще 12 беспилотников ВСУ - РИА Новости Крым, 05.07.2025
За два часа над Россией сбили еще 12 беспилотников ВСУ
Силы и средства ПВО России уничтожили 12 украинских беспилотников в течение двух часов в небе над четырьмя российскими регионами. Об этом в субботу утром... РИА Новости Крым, 05.07.2025
2025-07-05T09:37
2025-07-05T09:37
2025-07-05T09:42
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости Крым. Силы и средства ПВО России уничтожили 12 украинских беспилотников в течение двух часов в небе над четырьмя российскими регионами. Об этом в субботу утром сообщили в МинобороныРанее также сообщалось, что в ночь на субботу украинские беспилотники попытались атаковать с воздуха 14 регионов России. Силы ПВО отразили удары 94 вражеских беспилотников.Как ранее сообщил глава Чувашии Олег Николаев, утром в субботу над регионом было уничтожено два беспилотника. Один из них упал на крышу пустующего здания АО "ВНИИР", производство на котором было приостановлено после предыдущей атаки в июне текущего года, а второй повредил строящийся склад на Лапсарском проезде.В Саратове и Энгельсе в результате атаки повреждены жилые дома, сообщал губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дроны атаковали Саратов и Чувашию – что известноВСУ атаковали энергоинфраструктуру Запорожской области – БалицкийЧетыре человека погибли в Донецке при атаке ВСУ шрапнельными ракетами
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пво, министерство обороны рф, беспилотник (бпла, дрон), новости сво, безопасность, брянская область, рязанская область, орловская область, новгородская область
За два часа над Россией сбили еще 12 беспилотников ВСУ
12 украинских беспилотников уничтожены за два часа в небе над Россией - Минобороны
09:37 05.07.2025 (обновлено: 09:42 05.07.2025)