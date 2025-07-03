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Экс-мэр Луганска погиб при взрыве в центре города - РИА Новости Крым, 03.07.2025
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Экс-мэр Луганска погиб при взрыве в центре города
Экс-мэр Луганска погиб при взрыве в центре города - РИА Новости Крым, 03.07.2025
Экс-мэр Луганска погиб при взрыве в центре города
Экс-глава администрации Луганска Манолис Пилавов погиб в результате взрыва, сообщает посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион... РИА Новости Крым, 03.07.2025
2025-07-03T16:40
2025-07-03T17:00
луганск
луганская народная республика (лнр)
взрыв
происшествия
новости
манолис пилавов
родион мирошник
министерство иностранных дел рф (мид рф)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл - РИА Новости Крым. Экс-глава администрации Луганска Манолис Пилавов погиб в результате взрыва, сообщает посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в своем официальном Telegram-канале.В свою очередь председатель правительства Луганской Народной Республики Егор Ковальчук подчеркнул, что теракты - излюбленная тактика киевского режима."Теракты и диверсии - излюбленная тактика украинского режима. Трагическая гибель Манолиса Пилавова - очередное тому подтверждение. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким Манолиса Васильевича", - цитирует Ковальчука пресс-служба регионального правительства.В четверг днем стало известно, что в центре Луганска прогремел взрыв. По предварительным данным, один человек погиб и еще трое пострадали. Следственный комитет России по Луганской Народной Республике возбудил уголовное дело в связи с инцидентом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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луганск, луганская народная республика (лнр), взрыв, происшествия, новости, манолис пилавов, родион мирошник, министерство иностранных дел рф (мид рф)
Экс-мэр Луганска погиб при взрыве в центре города

Экс-мэр Луганска Манолис Пилавов погиб при взрыве в центре города - Мирошник

16:40 03.07.2025 (обновлено: 17:00 03.07.2025)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМанолис Пилавов
Манолис Пилавов - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл - РИА Новости Крым. Экс-глава администрации Луганска Манолис Пилавов погиб в результате взрыва, сообщает посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в своем официальном Telegram-канале.
"Погиб человек, который возглавлял Луганск в самые тяжелые для него времена… блокады, обстрелов, энергетического и водного кризисов. Он достоин глубочайшего уважения и памяти! А преступник, поднявший на него руку – справедливого наказания!", – говорится в публикации.
В свою очередь председатель правительства Луганской Народной Республики Егор Ковальчук подчеркнул, что теракты - излюбленная тактика киевского режима.
"Теракты и диверсии - излюбленная тактика украинского режима. Трагическая гибель Манолиса Пилавова - очередное тому подтверждение. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким Манолиса Васильевича", - цитирует Ковальчука пресс-служба регионального правительства.
В четверг днем стало известно, что в центре Луганска прогремел взрыв. По предварительным данным, один человек погиб и еще трое пострадали. Следственный комитет России по Луганской Народной Республике возбудил уголовное дело в связи с инцидентом.
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ЛуганскЛуганская Народная Республика (ЛНР)ВзрывПроисшествияНовостиМанолис ПилавовРодион МирошникМинистерство иностранных дел РФ (МИД РФ)
 
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