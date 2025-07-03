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Экс-мэр Луганска погиб при взрыве в центре города

Экс-мэр Луганска погиб при взрыве в центре города - РИА Новости Крым, 03.07.2025

Экс-мэр Луганска погиб при взрыве в центре города

Экс-глава администрации Луганска Манолис Пилавов погиб в результате взрыва, сообщает посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион... РИА Новости Крым, 03.07.2025

2025-07-03T16:40

2025-07-03T16:40

2025-07-03T17:00

луганск

луганская народная республика (лнр)

взрыв

происшествия

новости

манолис пилавов

родион мирошник

министерство иностранных дел рф (мид рф)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл - РИА Новости Крым. Экс-глава администрации Луганска Манолис Пилавов погиб в результате взрыва, сообщает посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в своем официальном Telegram-канале.В свою очередь председатель правительства Луганской Народной Республики Егор Ковальчук подчеркнул, что теракты - излюбленная тактика киевского режима."Теракты и диверсии - излюбленная тактика украинского режима. Трагическая гибель Манолиса Пилавова - очередное тому подтверждение. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким Манолиса Васильевича", - цитирует Ковальчука пресс-служба регионального правительства.В четверг днем стало известно, что в центре Луганска прогремел взрыв. По предварительным данным, один человек погиб и еще трое пострадали. Следственный комитет России по Луганской Народной Республике возбудил уголовное дело в связи с инцидентом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

луганск, луганская народная республика (лнр), взрыв, происшествия, новости, манолис пилавов, родион мирошник, министерство иностранных дел рф (мид рф)