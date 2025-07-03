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Мост через реку Черная в Инкермане – когда закончится ремонт - РИА Новости Крым, 03.07.2025
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Мост через реку Черная в Инкермане – когда закончится ремонт
Мост через реку Черная в Инкермане – когда закончится ремонт - РИА Новости Крым, 03.07.2025
Мост через реку Черная в Инкермане – когда закончится ремонт
Ремонт моста через реку Черная в Инкермане планируется завершить в ноябре. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 03.07.2025
2025-07-03T11:42
2025-07-03T11:42
ситуация на дорогах крыма
севастополь
инкерман
ремонт дорог
ремонт и строительство дорог в крыму
михаил развожаев
новости севастополя
национальный проект "инфраструктура для жизни"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым. Ремонт моста через реку Черная в Инкермане планируется завершить в ноябре. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.На сегодняшний день рабочие снимают перила, готовят поверхности и опоры к нанесению ремонтных смесей, восстанавливают выравнивающий слой проезжей части и тротуаров, устраивают дренажную систему.Губернатор напомнил, что ремонт ведется по результатам диагностики, которая показала наличие дефектов конструкций и дорожного покрытия. По его словам, запустить рабочее движение по мосту планируют в августе. Ход работ контролирует стройконтроль.С 16 июня на мосту было введено реверсивное движение из-за ремонта сооружения, который стартовал в апреле. Работы ведутся в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На объездной Алушты начали надвижку пролета виадука высотой в 11 этажейКак ремонтируют самый живописный серпантин в КрымуДевять триллионов рублей за шесть лет направят на ремонт дорог в России
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севастополь, инкерман, ремонт дорог, ремонт и строительство дорог в крыму, михаил развожаев, новости севастополя, национальный проект "инфраструктура для жизни"
Мост через реку Черная в Инкермане – когда закончится ремонт

Ремонт моста через реку Черная в Инкермане завершится в ноябре – Развожаев

11:42 03.07.2025
 
© Telegram Михаил РазвожаевРемонт моста через реку Черная в Инкермане
Ремонт моста через реку Черная в Инкермане
© Telegram Михаил Развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым. Ремонт моста через реку Черная в Инкермане планируется завершить в ноябре. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
"Мост через речку Черная в Инкермане готов на 35%. Все работы планируется завершить в ноябре", – проинформировал он в своем Telegram-канале.
На сегодняшний день рабочие снимают перила, готовят поверхности и опоры к нанесению ремонтных смесей, восстанавливают выравнивающий слой проезжей части и тротуаров, устраивают дренажную систему.
© Telegram Михаил РазвожаевРемонт моста через реку Черная в Инкермане
Ремонт моста через реку Черная в Инкермане
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Ремонт моста через реку Черная в Инкермане
© Telegram Михаил Развожаев
© Telegram Михаил РазвожаевРемонт моста через реку Черная в Инкермане
Ремонт моста через реку Черная в Инкермане
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Ремонт моста через реку Черная в Инкермане
© Telegram Михаил Развожаев
© Telegram Михаил РазвожаевРемонт моста через реку Черная в Инкермане
Ремонт моста через реку Черная в Инкермане
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Ремонт моста через реку Черная в Инкермане
© Telegram Михаил Развожаев
© Telegram Михаил РазвожаевРемонт моста через реку Черная в Инкермане
Ремонт моста через реку Черная в Инкермане
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Ремонт моста через реку Черная в Инкермане
© Telegram Михаил Развожаев
© Telegram Михаил РазвожаевРемонт моста через реку Черная в Инкермане
Ремонт моста через реку Черная в Инкермане
5 из 5
Ремонт моста через реку Черная в Инкермане
© Telegram Михаил Развожаев
1 из 5
Ремонт моста через реку Черная в Инкермане
© Telegram Михаил Развожаев
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Ремонт моста через реку Черная в Инкермане
© Telegram Михаил Развожаев
3 из 5
Ремонт моста через реку Черная в Инкермане
© Telegram Михаил Развожаев
4 из 5
Ремонт моста через реку Черная в Инкермане
© Telegram Михаил Развожаев
5 из 5
Ремонт моста через реку Черная в Инкермане
© Telegram Михаил Развожаев
Губернатор напомнил, что ремонт ведется по результатам диагностики, которая показала наличие дефектов конструкций и дорожного покрытия. По его словам, запустить рабочее движение по мосту планируют в августе. Ход работ контролирует стройконтроль.
С 16 июня на мосту было введено реверсивное движение из-за ремонта сооружения, который стартовал в апреле. Работы ведутся в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни".
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