https://crimea.ria.ru/20250703/most-cherez-reku-chernaya-v-inkermane--kogda-zakonchitsya-remont-1147671796.html

Мост через реку Черная в Инкермане – когда закончится ремонт

Мост через реку Черная в Инкермане – когда закончится ремонт - РИА Новости Крым, 03.07.2025

Мост через реку Черная в Инкермане – когда закончится ремонт

Ремонт моста через реку Черная в Инкермане планируется завершить в ноябре. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 03.07.2025

2025-07-03T11:42

2025-07-03T11:42

2025-07-03T11:42

ситуация на дорогах крыма

севастополь

инкерман

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ремонт и строительство дорог в крыму

михаил развожаев

новости севастополя

национальный проект "инфраструктура для жизни"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым. Ремонт моста через реку Черная в Инкермане планируется завершить в ноябре. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.На сегодняшний день рабочие снимают перила, готовят поверхности и опоры к нанесению ремонтных смесей, восстанавливают выравнивающий слой проезжей части и тротуаров, устраивают дренажную систему.Губернатор напомнил, что ремонт ведется по результатам диагностики, которая показала наличие дефектов конструкций и дорожного покрытия. По его словам, запустить рабочее движение по мосту планируют в августе. Ход работ контролирует стройконтроль.С 16 июня на мосту было введено реверсивное движение из-за ремонта сооружения, который стартовал в апреле. Работы ведутся в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На объездной Алушты начали надвижку пролета виадука высотой в 11 этажейКак ремонтируют самый живописный серпантин в КрымуДевять триллионов рублей за шесть лет направят на ремонт дорог в России

https://crimea.ria.ru/20250620/v-inkermane-ogranichili-dvizhenie-gruzovikov-cherez-most-1147377823.html

севастополь

инкерман

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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