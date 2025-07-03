Мост через реку Черная в Инкермане – когда закончится ремонт
Ремонт моста через реку Черная в Инкермане завершится в ноябре – Развожаев
© Telegram Михаил РазвожаевРемонт моста через реку Черная в Инкермане
© Telegram Михаил Развожаев
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым. Ремонт моста через реку Черная в Инкермане планируется завершить в ноябре. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
"Мост через речку Черная в Инкермане готов на 35%. Все работы планируется завершить в ноябре", – проинформировал он в своем Telegram-канале.
На сегодняшний день рабочие снимают перила, готовят поверхности и опоры к нанесению ремонтных смесей, восстанавливают выравнивающий слой проезжей части и тротуаров, устраивают дренажную систему.
© Telegram Михаил РазвожаевРемонт моста через реку Черная в Инкермане
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Ремонт моста через реку Черная в Инкермане
© Telegram Михаил Развожаев
© Telegram Михаил РазвожаевРемонт моста через реку Черная в Инкермане
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Ремонт моста через реку Черная в Инкермане
© Telegram Михаил Развожаев
© Telegram Михаил РазвожаевРемонт моста через реку Черная в Инкермане
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Ремонт моста через реку Черная в Инкермане
© Telegram Михаил Развожаев
© Telegram Михаил РазвожаевРемонт моста через реку Черная в Инкермане
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Ремонт моста через реку Черная в Инкермане
© Telegram Михаил Развожаев
© Telegram Михаил РазвожаевРемонт моста через реку Черная в Инкермане
5 из 5
Ремонт моста через реку Черная в Инкермане
© Telegram Михаил Развожаев
1 из 5
Ремонт моста через реку Черная в Инкермане
© Telegram Михаил Развожаев
2 из 5
Ремонт моста через реку Черная в Инкермане
© Telegram Михаил Развожаев
3 из 5
Ремонт моста через реку Черная в Инкермане
© Telegram Михаил Развожаев
4 из 5
Ремонт моста через реку Черная в Инкермане
© Telegram Михаил Развожаев
5 из 5
Ремонт моста через реку Черная в Инкермане
© Telegram Михаил Развожаев
Губернатор напомнил, что ремонт ведется по результатам диагностики, которая показала наличие дефектов конструкций и дорожного покрытия. По его словам, запустить рабочее движение по мосту планируют в августе. Ход работ контролирует стройконтроль.
С 16 июня на мосту было введено реверсивное движение из-за ремонта сооружения, который стартовал в апреле. Работы ведутся в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни".
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