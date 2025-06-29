https://crimea.ria.ru/20250629/90-iznosa-v-krymu-iz-avariynogo-doma-ne-rasselyayut-lyudey-1147564903.html
90% износа: в Крыму из аварийного дома не расселяют людей
90% износа: в Крыму из аварийного дома не расселяют людей - РИА Новости Крым, 29.06.2025
90% износа: в Крыму из аварийного дома не расселяют людей
В Крыму жильцов не расселяют из многоквартирного дома, признанного аварийным пять лет назад. Глава Следкома РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе... РИА Новости Крым, 29.06.2025
2025-06-29T07:37
2025-06-29T07:37
2025-06-29T07:37
крым
жилье
жилье в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн – РИА Новости Крым. В Крыму жильцов не расселяют из многоквартирного дома, признанного аварийным пять лет назад. Глава Следкома РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе проверки, которая была начата в регионе по обращению граждан, но к результатам пока не привела.Речь идет о многоквартирном доме на улице Тельмана в крымском поселке городского типа Октябрьское."Многочисленные обращения результатов не принесли", – сообщили люди главе СК.В Следственном комитете Российской Федерации отмечают, что проверка по данному факту проводится сотрудниками регионального следственного управления."Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Республике Крым и Севастополю Владимиру Терентьеву доложить о промежуточных результатах процессуальной проверки и принятом по итогам решении", – сообщили в СК РФ.Исполнение поручения и ход процессуальной проверки теперь контролирует центральный аппарат ведомства.Ранее глава российского СК затребовал доклад по делу о нарушении жилищных прав крымчанина, который в детстве остался без попечения родителей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму ветерана труда третий год не могут переселить из аварийного домаВ Феодосии начнут расселение из трех аварийных домовВ Крыму семья живет в 100-летнем доме под снос – возбуждено дело
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, жилье, жилье в крыму, переселение из аварийного жилья, общество, гсу ск россии по крыму и севастополю, ск рф (следственный комитет российской федерации), александр бастрыкин, новости крыма
90% износа: в Крыму из аварийного дома не расселяют людей
В Крыму людей пять лет не переселяют из аварийного дома – Бастрыкин затребовал доклад
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн – РИА Новости Крым. В Крыму жильцов не расселяют из многоквартирного дома, признанного аварийным пять лет назад. Глава Следкома РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе проверки, которая была начата в регионе по обращению граждан, но к результатам пока не привела.
Речь идет о многоквартирном доме на улице Тельмана в крымском поселке городского типа Октябрьское.
Через приемную Бастрыкина "ВКонтакте" жители пожаловались, что это здание 1949 года постройки длительное время не знало ремонта, износ его конструкций превысил 90%, и пять лет назад строение признали аварийным. Однако людей отсюда никто так и не расселил в благоустроенное жилье, хотя крайний срок для этого истек в октябре прошлого года.
"Многочисленные обращения результатов не принесли", – сообщили люди главе СК.
В Следственном комитете Российской Федерации отмечают, что проверка по данному факту проводится сотрудниками регионального следственного управления.
"Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Республике Крым и Севастополю Владимиру Терентьеву доложить о промежуточных результатах процессуальной проверки и принятом по итогам решении", – сообщили в СК РФ.
Исполнение поручения и ход процессуальной проверки теперь контролирует центральный аппарат ведомства.
Ранее глава российского СК затребовал
доклад по делу о нарушении жилищных прав крымчанина, который в детстве остался без попечения родителей.
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