https://crimea.ria.ru/20250629/90-iznosa-v-krymu-iz-avariynogo-doma-ne-rasselyayut-lyudey-1147564903.html

90% износа: в Крыму из аварийного дома не расселяют людей

90% износа: в Крыму из аварийного дома не расселяют людей - РИА Новости Крым, 29.06.2025

90% износа: в Крыму из аварийного дома не расселяют людей

В Крыму жильцов не расселяют из многоквартирного дома, признанного аварийным пять лет назад. Глава Следкома РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе... РИА Новости Крым, 29.06.2025

2025-06-29T07:37

2025-06-29T07:37

2025-06-29T07:37

крым

жилье

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ск рф (следственный комитет российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн – РИА Новости Крым. В Крыму жильцов не расселяют из многоквартирного дома, признанного аварийным пять лет назад. Глава Следкома РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе проверки, которая была начата в регионе по обращению граждан, но к результатам пока не привела.Речь идет о многоквартирном доме на улице Тельмана в крымском поселке городского типа Октябрьское."Многочисленные обращения результатов не принесли", – сообщили люди главе СК.В Следственном комитете Российской Федерации отмечают, что проверка по данному факту проводится сотрудниками регионального следственного управления."Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Республике Крым и Севастополю Владимиру Терентьеву доложить о промежуточных результатах процессуальной проверки и принятом по итогам решении", – сообщили в СК РФ.Исполнение поручения и ход процессуальной проверки теперь контролирует центральный аппарат ведомства.Ранее глава российского СК затребовал доклад по делу о нарушении жилищных прав крымчанина, который в детстве остался без попечения родителей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму ветерана труда третий год не могут переселить из аварийного домаВ Феодосии начнут расселение из трех аварийных домовВ Крыму семья живет в 100-летнем доме под снос – возбуждено дело

крым

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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