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Бастрыкин затребовал доклад по делу о нарушении жилищных прав крымчанина - РИА Новости Крым, 20.05.2025
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Бастрыкин затребовал доклад по делу о нарушении жилищных прав крымчанина
Бастрыкин затребовал доклад по делу о нарушении жилищных прав крымчанина - РИА Новости Крым, 20.05.2025
Бастрыкин затребовал доклад по делу о нарушении жилищных прав крымчанина
Глава российского СК Александр Бастрыкин затребовал доклад по делу о нарушении жилищных прав крымчанина, который в детстве остался без попечения родителей. Как... РИА Новости Крым, 20.05.2025
2025-05-20T16:07
2025-05-20T15:59
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости Крым. Глава российского СК Александр Бастрыкин затребовал доклад по делу о нарушении жилищных прав крымчанина, который в детстве остался без попечения родителей. Как сообщает пресс-служба Следокма России, за молодым человеком закрепили непригодную квартиру.По данным пресс-службы, обращение молодого человека было размещено в Telegram-канале Информационного центра СК России.Несмотря на многочисленные обращения заявителя, аварийным жилище так и не признали, благоустроенную квартиру ему не предоставили. Ранее Следком по Крыму и Севастополю возбудил уголовное дело, по которому Бастрыкин уже неоднократно поручал представить доклад, а теперь в очередной раз направил соответствующее требование.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму получил квартиру участник СВО из числа сирот – СледкомВ Севастополе прокуратура помогла пенсионерке приватизировать участокСирота в Крыму годами без жилья: Бастрыкин требует разобраться в волоките
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александр бастрыкин, новости крыма, крым, жилье в крыму, ск рф (следственный комитет российской федерации)
Бастрыкин затребовал доклад по делу о нарушении жилищных прав крымчанина

Бастрыкин затребовал доклад по делу о нарушении жилищных прав крымчанина – СК

16:07 20.05.2025
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание Следственного комитета РФ в Москве.
Здание Следственного комитета РФ в Москве. - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
© РИА Новости . Максим Блинов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости Крым. Глава российского СК Александр Бастрыкин затребовал доклад по делу о нарушении жилищных прав крымчанина, который в детстве остался без попечения родителей. Как сообщает пресс-служба Следокма России, за молодым человеком закрепили непригодную квартиру.
По данным пресс-службы, обращение молодого человека было размещено в Telegram-канале Информационного центра СК России.

"За молодым человеком закреплена квартира в одноэтажном доме, 1900 года постройки, где до настоящего времени проживает его мать, лишенная родительских прав и страдающая психическим заболеванием. Жилое помещение находится в непригодном состоянии ввиду разрушения несущих конструкций и потолочных перекрытий", – проинформировли в пресс-службе ведомства.

Несмотря на многочисленные обращения заявителя, аварийным жилище так и не признали, благоустроенную квартиру ему не предоставили. Ранее Следком по Крыму и Севастополю возбудил уголовное дело, по которому Бастрыкин уже неоднократно поручал представить доклад, а теперь в очередной раз направил соответствующее требование.

"Представить доклад о проведенном по уголовному делу комплексе следственных действий и установленных обстоятельствах с учетом озвученных в обращении доводов. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства", – сообщили в СК во вторник.

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Александр БастрыкинНовости КрымаКрымЖилье в КрымуСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)
 
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