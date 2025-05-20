https://crimea.ria.ru/20250520/bastrykin-zatreboval-doklad-po-delu-o-narushenii-zhilischnykh-prav-krymchanina-1146570145.html

Бастрыкин затребовал доклад по делу о нарушении жилищных прав крымчанина

Бастрыкин затребовал доклад по делу о нарушении жилищных прав крымчанина - РИА Новости Крым, 20.05.2025

Бастрыкин затребовал доклад по делу о нарушении жилищных прав крымчанина

Глава российского СК Александр Бастрыкин затребовал доклад по делу о нарушении жилищных прав крымчанина, который в детстве остался без попечения родителей. Как... РИА Новости Крым, 20.05.2025

2025-05-20T16:07

2025-05-20T16:07

2025-05-20T15:59

александр бастрыкин

новости крыма

крым

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ск рф (следственный комитет российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости Крым. Глава российского СК Александр Бастрыкин затребовал доклад по делу о нарушении жилищных прав крымчанина, который в детстве остался без попечения родителей. Как сообщает пресс-служба Следокма России, за молодым человеком закрепили непригодную квартиру.По данным пресс-службы, обращение молодого человека было размещено в Telegram-канале Информационного центра СК России.Несмотря на многочисленные обращения заявителя, аварийным жилище так и не признали, благоустроенную квартиру ему не предоставили. Ранее Следком по Крыму и Севастополю возбудил уголовное дело, по которому Бастрыкин уже неоднократно поручал представить доклад, а теперь в очередной раз направил соответствующее требование.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму получил квартиру участник СВО из числа сирот – СледкомВ Севастополе прокуратура помогла пенсионерке приватизировать участокСирота в Крыму годами без жилья: Бастрыкин требует разобраться в волоките

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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